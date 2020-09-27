携程获得支付牌照 全资收购上海国企“东方汇融”

凤凰网科技讯 9月4日消息，饿了么宣布联合支付宝推出信用支付产品“次次省”，用户可享受零预付、免充值的优惠，以期解决线美容美发、亲子、健身等线下行业中存在的预付费难题。饿了么称，这一产品已经在全国超过2万个商家试点开放。饿了么介绍，“次次省”是一款多次卡产品，信用好的消费者可以享受“0预付”，消费者无需花钱充值及缴纳押金，即可享受优惠价格。饿了么称，“次次省”优惠力度比日常团购价格更低。饿了么副总裁张?