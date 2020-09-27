携程获得支付牌照 全资收购上海国企“东方汇融”

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:近日，携程集团受让上海东方汇融信息技术服务有限公司100%股权申请正式获得中国人民银行的批复。这意味着携程正式获得央行第三方支付牌照。
携程方面表示，希望通过此次与东方汇融的合作，在进一步改善文旅产业支付便利性的同时，推动文旅产业支付运用场景升级。
根据公开信息显示，东方汇融成立于2011年，为隶属于上海市委宣传系统下的具有独立法人经营资质的国有企业;2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。
站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:近日，携程集团受让上海东方汇融信息技术服务有限公司100%股权申请正式获得中国人民银行的批复。这意味着携程正式获得央行第三方支付牌照。
携程方面表示，希望通过此次与东方汇融的合作，在进一步改善文旅产业支付便利性的同时，推动文旅产业支付运用场景升级。
根据公开信息显示，东方汇融成立于2011年，为隶属于上海市委宣传系统下的具有独立法人经营资质的国有企业;2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。
据国内媒体报道，字节跳动近日在互联网金融布局方面传来好消息，已将支付牌照揽入怀中。工商信息显示，“合众支付”经营主体武汉合众易宝科技有限公司发生工商变更，原股东中发实业
今日，针对“字节跳动拿下支付牌照”的报道，字节跳动回应称：感谢关注，这将有利于提升用户体验，和其他支付方式一起，更好地服务字节跳动旗下产品的用户。
最近，快手似乎也忍不住要做支付，而且这个新的支付名字起得也挺有快手特色。Tech星球（微信ID：tech618）独家发现，据天眼查显示，快手通过旗下北京达佳互联信息技术有限公司，于8月31日申请了“老铁支付”商标。国际分类分别为“36-金融物管”“38-通讯服务”“41-教育娱乐”等，目前，以上商标都显示申请注册中。
凤凰网科技讯 9月4日消息，饿了么宣布联合支付宝推出信用支付产品“次次省”，用户可享受零预付、免充值的优惠，以期解决线美容美发、亲子、健身等线下行业中存在的预付费难题。饿了么称，这一产品已经在全国超过2万个商家试点开放。饿了么介绍，“次次省”是一款多次卡产品，信用好的消费者可以享受“0预付”，消费者无需花钱充值及缴纳押金，即可享受优惠价格。饿了么称，“次次省”优惠力度比日常团购价格更低。饿了么副总裁张?
手机支付宝app已经成为日程人们生活中比不可少的一个软件，不仅在线上淘宝网店购物时会使用到，在线上的使用场景也越来越丰富，这里我们来介绍下支付宝app的开通教程。
快手和抖音一路从短视频打到了支付领域。继字节跳动拿下支付牌照之后，快手也在支付领域蠢蠢欲动。根据Tech星球报道，近日快手也在申请“老铁支付”的商标。为何小巨头们都要跟着做支付?快手支付能给快手带来什么?此次入局支付领域，快手能够压住抖音一头吗?
随着手机支付的普及，如今我们去商场、超市、门店、路边小摊都能够扫码支付，很多情况下店家会要求你出示二维码支付，无需手动输入金额，更加简单快捷。然而，在店内出示支付码是不是如我们认
【支付码3米外都能被盗刷】据媒体报道，日前在上海地区网络安全嘉年华活动上，现场模拟了市民拿着二维码准备进行电子支付，攻击者从 3 米以外通过镜头缩放，成功识别出这个二维码。支付码 3 米外都能被盗刷，原理上确实说得通，也存在现实案例，但是通过分析不难发现可操作性和必要性却极低。
在支付宝的运动小程序中，大家是可以通过不断的运动来获取支付宝的运动币的，很多朋友还不清楚这个运动币怎么使用，下面就来为大家详细的介绍一下。
支付宝官方微博透露，每天深夜有超万人上支付宝找“暴富”，回应用户需求，支付宝也大方公布“一夜暴富”的方法。当谜底揭晓，网友直呼“这个终极宝典让人心服口服”。
美团和支付宝的App长得越来越像，看起来甚至有一种“孪生兄弟”的即视感。美团和支付宝都变了，它们正变得越来越雷同，彼此向对方的核心领域渗透。
据企查查 App 显示，快手通过旗下北京达佳互联信息技术有限公司于 8 月 31 日申请注册“老铁支付”商标，其中国际分类包含 9 类 科学仪器、42 类设计研究、45 类社会法律等。
今日， 饿了么宣布联手支付宝，上线信用支付产品“次次省”。据介绍，“次次省”是一款多次卡产品，信用好的消费者可以享受“0预付”。
DoNews 9月15日消息（记者 程梦玲）今日，SaaS服务商有赞宣布与支付宝小程序达成合作，并发布“支付宝门店小程序营销解决方案”。有赞将帮助其服务的门店商家接入支付宝小程序，而支付宝将为有赞门店商家开放多端流量入口，并提供流量扶持、活动扶持、生态资源扶持等多维度支持。截至目前，包括DQ冰淇淋、文峰大世界、许个愿吧生日蛋糕、白桃说等在内的百余有赞商家成功接入支付宝小程序。据支付宝小程序方面介绍，其将为有赞门店?
“如果有的选，我会不用支付宝”，10年前她的一句气话，改变了10亿人的支付体验。9月21日，支付宝宣布，推动快捷支付诞生的用户阿莲找到了，她叫王丽莲，是广州的一位临床药师。
2020 年 9 月 7 日晚，火币首发了Alchemy Pay的代币ACH，并将其作为火币交易平台首个HT平台币DeFi挖矿的项目，那天下午，半个区块链圈子都被ACH刷屏，晚间火币开盘最高达到了私募价格的 6 倍，抹茶交易平台更是最高达到了私募价格 13 倍左右。因为Alchemy Pay的主要客户面向B端，所以大多数币圈用户并不了解它。打开Alchemy的官网，主页面赫然一句：Alchemy是亚太地区领先的数字货币支付解决方案和技术提供商，为线上和线下商户提?
企查查APP显示，北京达佳互联信息技术有限公司于 8 月 31 日申请注册老铁支付商标，其中国际分类包含 9 类 科学仪器、 42 类 设计研究、 45 类 社会法律等。
近日，易观发布《中国跨境支付行业年度分析2020》报告，对疫情下跨境支付市场发展作出解读。结行科技旗下跨境支付品牌CoGoLinks因科技创新、安全合规以及可实现商家场景定制化需求等特点，成为跨境支付行业典型企业案例。境内外持牌+自主风控系统，夯实专业合规核心能力报告显示，作为跨境经济中重要的一环，支付机构的业务合规运营和资金安全保障能力是全球各国监管的考察重点，是否拥有合规能力、专业能力和市场能力这三大核心能
全球高级别金融科技大会——“外滩大会”于2020年9月24日-9月26日在上海世博园区举行，首届大会主题为“科技让未来更普惠”。“外滩大会”由上海市人
9月25日,鹏华等五只创新未来18个月封闭运作混合基金全面发售,可参与蚂蚁集团IPO战略配售(最高比例可达基金资产的10%),成为此轮基金发行的最大看点。五只产品分别来自于公募领域主动权益投研实力一流的大型基金公司,亦成为市场关注的焦点。其中,鹏华创新未来拟由王宗合担任基金经理,在一些线上基金投资平台,“买蚂蚁战配基金,认准国民基金经理王宗合”,反映出不少投资者的心声。王宗合“双料金牛名将”的形象特质,与鹏华基金“基本?
今日晚间，国家版权局公布了《 2020 年度第六批重点作品版权保护预警名单》，其中，《夺冠》、《急先锋》、《我和我的家乡》、《姜子牙》、《一点..
梁山豪杰传世扬，水浒琼浆邀品尝，独特风韵粮食酒，那个英雄不醉颜，他日群芳排座次，酒蛋蛋理应力争先。梁山一百单八将带你品味水浒私窖。今天，..
酒蛋蛋成立之初就推出了“千城万店”计划，实现线下零售从数字采集、存储、分析到店铺智能化的管理，以“让每个老百姓喝上一口实惠放心酒”己任。..
英雄联盟的S10入围赛晚上7点的比赛是LGD对阵UOL，很可惜的是在这场比赛中，LGD遗憾败北，小花生打野被嘲讽为间谍，下面就来为大家分享一下这次LOL..
阿里巴巴公布新一轮战略部署，将钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略全面落地。即日起，原..
2020年9月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题即将在第二天的早上进行更新，目前还未可知最新的题目是什么，所以大家可以在第二天的早上进行查看..
近日，有媒体报道称，蚂蚁IPO吸引了全球前十大主权基金中的一半前来参与。行业人士称，这表明蚂蚁上市有利吸引长线资金入场，进一步提升市场稳定性..
中秋快到了，又到了大家网购月饼大闸蟹的时候。的确，中国人在这些传统节日上还是有着不小的执念，不管送礼给客户、自己吃、还是走亲访友，买月..
【TechWeb】9月27日消息，京东在港交所发布公告称，拟通过以京东健康股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东健康。公告称，本公司已就拟议分..
【TechWeb】9月27日消息，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。数据显示，京东健康在2017年..
DoNews 9月27日消息（记者 丁凡）近日，2020青岛影视博览会在青岛西海岸举行，国家广播电视总局科技司正式发布互动视频、沉浸式视频、VR视频和云游..
9月27日，阿里巴巴公布新一轮战略部署：钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合阿里集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略..
【TechWeb】9月27日消息，芒果超媒公告，公司拟向不超过35名特定投资者，非公开发行股票募资不超过45亿元，用于内容资源库扩建项目以及芒果TV智慧..
【TechWeb】9月27日消息，在第十四届GOPS全球运维大会上，天翼云宣布推出创新型研发云，能够有效降低成本、提高效率以及资源利用率。对于如何推进..
【TechWeb】9月27日消息，游族网络发布公告称，公司拟与 Hundreds Three Fund Limited Partnership （以下简称“基金”）签署《Hundreds Three Fu..
9 月 27 日消息，据国外媒体报道，美国宇航局(NASA)已授予美国太空探索技术公司SpaceX一份价值 1. 094 亿美元的星际测绘合同。..
再度瞄准网文平台，入股九库文学网，短短半年多时间，这已经是字节跳动的第 5 次出手。舆论一度高涨，张一鸣开始对网文平台扫货，是不是要加速影..
近日，百度贴吧一篇有关“ 50 万彩礼”的帖子火了，帖中“哥，咱家有钱啦”成为新梗。据了解，在“抗压背锅吧”，一位ID为“差不多得了”的网友..
重构数字战斗力主论坛9 月 24 日，由金蝶软件(中国)有限公司主办的“重构数字战斗力·企业数字化转型论坛(成都站)”在成都科华明宇豪雅饭店成功召..
今年游戏本行业迎来一位新玩家就是“荣耀”，作为刚刚入局游戏本行业它，在9月16 日带来首款产品荣耀猎人游戏本V700，让2020年游戏笔记本电脑推荐..