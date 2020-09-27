携程获得支付牌照 全资收购上海国企“东方汇融”

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携程获得支付牌照 全资收购上海国企“东方汇融”

2020-09-27 16:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:近日，携程集团受让上海东方汇融信息技术服务有限公司100%股权申请正式获得中国人民银行的批复。这意味着携程正式获得央行第三方支付牌照

携程

携程方面表示，希望通过此次与东方汇融的合作，在进一步改善文旅产业支付便利性的同时，推动文旅产业支付运用场景升级。

根据公开信息显示，东方汇融成立于2011年，为隶属于上海市委宣传系统下的具有独立法人经营资质的国有企业;2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。

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