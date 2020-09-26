手机“种出”百亿生态财富：上海拿下三个“全国第一”

9 月 26 日，在上海举行的“外滩大会”科技公益论坛上，世界自然保护联盟IUCN公布了《蚂蚁森林造林项目生态价值评估》的中期结果： 2016 年至今，蚂蚁森林造林超过2. 23 亿棵，造林面积超过 306 万亩，当所属区域植被达到成熟状态时，GEP(生态系统生产总值)可达111. 8 亿元人民币，评价指标里包括防风固沙、气候调节、固碳释氧、水源涵养等方面。

世界自然保护联盟，简称IUCN，是世界上规模最大、历史最悠久的全球性非营利环保机构。 1996 年中国外交部代表中国政府加入该联盟，中国成为IUCN国家会员。

IUCN中国代表处张诚表示：GEP概念的提出，旨在建立一套与GDP(国内生产总值)相对应的、衡量生态良好的统计与核算体系。IUCN过去半年来根据蚂蚁森林不同树种，测算一棵树能够实现的生态效益，再根据种植规模，得到整体评估数值。这次中期评估结果表明：蚂蚁森林为中国社会创造的“生态财富”已超过百亿。

“低碳生活减排放，每天早起收能量”已经成为很多人的日常。手机里的小树长到一定程度，就能在荒漠里种下一棵真树，这是近年来蚂蚁森林引导公众参与环保的创新模式。

数据显示，目前已有超过5. 5 亿中国人参与到“手机种树”的环保行动中。这意味着IUCN评估出的蚂蚁森林百亿“生态财富”是由四成中国人共同创造的。因成功唤醒全社会的环保意识，推动了绿色低碳在中国成为流行风尚， 2019 年 9 月 26 日，蚂蚁森林获得联合国最高环境荣誉"地球卫士奖"。

据统计，蚂蚁森林还在内蒙古、甘肃等落地区域累计创造 73 万人次的绿色就业岗位，带动劳务增收超过 1 亿元。

在“外滩大会”现场，蚂蚁集团社会公益事业群总裁彭翼捷披露了一组数据：上海网友通过蚂蚁森林，在荒漠化地区累计种下了近 2000 万棵真树。在“种植棵数、参与人数，以及低碳生活积累绿色能量”三项上，上海均超过了北京、广州和深圳，在全国城市里名列第一。

图注：蚂蚁集团社会公益事业群总裁彭翼捷：上海“手机种树”全国城市排名第一

“一个沿海城市通过科技创新的力量，不仅充分释放出城市人群低碳减排的热情，还为远在北方的荒漠化地区种出了一片真实可见的绿色。这么做公益，在几年前还是不可想象的事。”彭翼捷说，“科技+公益”正在改变着大家表达善意的方式，让人们心底相信的美好一步步变成现实。

图注：外滩大会科技公益论坛吸引大量年轻观众参与

据了解，此次“外滩大会”正式落户上海，还在会议进程中通过小程序鼓励减纸减塑、循环利用、绿色出行等一系列低碳行为。每位嘉宾的“绿色参会”过程，都可以兑换为蚂蚁森林的绿色能量，将在会后种下相应数量的真树。