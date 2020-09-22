男子打赏女主播13万反悔讨要 法院：形成赠与关系 不支持返还

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：据梨视频消息， 2019 年 9 月，张先生诉告女子王某借其 13 万余元未还。后经了解被告人王某是一主播，这些钱是张先生的打赏。
据悉，打赏的十三万余元里有八万多是张先生通过网络直播平台支付的，其余四万多是通过微信、支付宝转给王某的。
对此，法院认为，张先生通过微信支付宝等有特定意义的“520”、“1314”等方式赠与给了王某，双方形成赠与关系，不支持返还。
站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：据梨视频消息， 2019 年 9 月，张先生诉告女子王某借其 13 万余元未还。后经了解被告人王某是一主播，这些钱是张先生的打赏。
据悉，打赏的十三万余元里有八万多是张先生通过网络直播平台支付的，其余四万多是通过微信、支付宝转给王某的。
对此，法院认为，张先生通过微信支付宝等有特定意义的“520”、“1314”等方式赠与给了王某，双方形成赠与关系，不支持返还。
新冠肺炎疫情、南方洪水灾害、决胜脱贫攻坚战……2020注定成为值得铭记的一年。在种种挑战与考验面前，我们看到更多人愿意伸出援手，用善意温暖彼此。9 月以来，快手游戏联合腾讯公益在快手站内正式发起公益活动，包扩九天狐、启明、蓝烟及KPL官方解说琪琪等10名王者荣耀头部主播主动参与其中，通过“短视频+直播“的形式向粉丝说点心里话，身体力行呼吁更多人传递爱心，参与公益事业。活动中，王者荣耀主播通过录制公益视频，分别
不过，在教育短视频的赛道，顶流账号(百万粉丝+强刚需品类+主播魅力)，像老黄讲英语、Sam带你学美语、旭哥说英语，月入十万实在不是一件难事，甚至可以做到月入百万，年营收可以顶一家公司。
日前，美团关联企业注册了“美团主播”商标，在本就已经暗流涌动的本地生活直播行业之中再次掀起了一阵波涛。
微信小商店里的直播在开通之后，在直播的过程中有哪些需要注意的，主播在直播的过程中的要求是什么呢，这里我们来一起看下直播功能对主播的规范要求。
怎么录制抖音直播视频？想要录制他人直播视频怎么录制？或者是想要录制自己的直播视频以供回放该如何操作？目前的直播平台有虎牙直播、斗鱼主播、YY直播、抖音直播、繁星直播等，直播视频和经过剪辑处理的视频相比，更具有现场感和真实感而获得许多视频用户的青睐，那么在观看直播的过程中，经常会想要将直播内容录制下来该如何做呢？作为一名经常观看直播的人，今天就来给大家分享一些进行视频录制的方法技巧。录制直播视频你需要
淘宝直播宣布面向中小主播群体发布六大支持计划。淘宝直播表示，将通过官方货品池、成长资源包、机构对接、资费减免等各个方面，帮助优质中小主播快速成长，“推动直播电商行业商业能力的全面升级。”淘宝直播表示，将全面开放官方精选货品池，帮中小主播以最低成本提升货品能力。同时他们也将享受到淘宝直播的优质成长资源包。淘宝直播还会为他们快速对接适合的MCN机构资源，提升商业能力。此外，在免?
9 月 12 日，上海交通大学知识产权与竞争法研究院举办“网络游戏知识产权保护问题研讨会”。在本次研讨会上，上海交通大学知识产权与竞争法研究院院长孔祥俊正式发布了《网络游戏知识产权保护白皮书》。
直播江湖纷乱，各门各派齐上阵，都为争夺武林盟主之位，侠客若想在江湖上立足，自然需要超高功法。但主播拜入哪家便只能习哪家武林秘籍，各大门派究竟有何绝学?“淘宝派”两大巨头李佳琦、薇娅为何能在直播江湖中脱颖而出?刘涛、汪涵又为何坚决加入“淘宝派”?
以某平台为例，主播涵盖了书画、瓷器、医美、农业等 2000 个细分行业。主播作为新兴职业已经从最开始的野蛮生长到越来越专业。要做好一场直播不翻车，首先团队不能翻车。例如现在大火的李佳琦，他的食品都是由生物学的研究生在选品，化妆品则由化学专业的人才进行选品。
今日，淘宝直播再次发布开放政策，面向全社会的中小主播群体发布六大支持计划。将通过官方货品池、成长资源包、机构对接、资费减免等各个方面，帮助优质中小主播快速成长。
对于很多短视频达人来说，如何变现一直是一门学问。准确的利用自己的粉丝流量进行直播带货最近逐渐成为主流，很多短视频达人纷纷进军直播带货。
【主播私自锁观景台做直播】 9 月 1 日，一条“主播私自锁观景台做直播 众多游客无奈折道返回”的短视频在网上流传，引来不少关注。视频显示，事发地点为四川省阿坝州，黄河九曲第一湾景区的法螺观景台。
DoNews 9月1日消息（记者 程梦玲）9月1日，淘榜单发布了一份独特的“姐姐报告”，显示在最近的前50头部淘宝主播中，30岁以上的专业主播占比高达50%。28岁+至35岁的姐姐主播占比约为42%。报告数据显示，30+姐姐们每天在淘宝直播上买买买的时间平均超过20分钟。晚上哄睡宝宝后以及午休期间是她们给自己创造的沉浸式购物时间。高客单价和家庭也成为她们的消费关键词。此外，高消费力的姐姐们也助力不少高客单价商品在直播间里爆发。同
9月11日消息，在全面开放直播技术和商业能力后，淘宝直播再次发布开放政策，面向全社会的中小主播群体发布六大支持计划。淘宝直播表示，将通过官方货品池、成长资源包、机构对接、资费减免等各个方面，帮助优质中小主播快速成长，推动直播电商行业商业能力的全面升级。据了解，淘宝直播将全面开放官方精选货品池，帮中小主播以最低成本提升货品能力。同时他们也将享受到淘宝直播的优质成长资源包。淘宝直播还会为他们?
9月1日消息，淘榜单发布了一份独特的“姐姐报告”，显示在最近的前50头部淘宝主播中，30岁以上的专业主播占比高达50%。此前，薇娅在一次接受采访中表示，“30岁是所有人职业生涯的黄金期，无论男女。30岁更不是女人的一道坎，它完全可以成为一块漂亮的跳板。”同时，淘宝直播上的明星主播，同样是刘涛、谢娜、唐笑、左岩这些30+姐姐们顶起了半边天。相比于年轻妹妹们，她们的社会阅历和生活经验更丰富，在选品、推荐上
直播盛行，一些人被女主播套路骗钱的事情经常发生。据上海市闵行区人民检察院给出的公告，2018年底黄某通过“散户之佳”网络直播平台认识了主播吴某某，随后两人确定了恋爱关系，随
“两百万啦!”淘宝直播间发出一声高呼，在镜头看不到的地方传来了拍手声和欢笑。“别激动，大家继续准备抽奖环节啦!”创下这个销售数据的主角莎莎，此刻反而是最淡定的那个人。
9月4日，有博主爆料了一段直播视频，湖南长沙一名男子在一家酒吧门口直播，他自称是在长沙户外直播，直播主题就是搭讪。直播时，他曾搭讪了一名五十多岁的保洁阿姨，问阿姨“你需要男朋
在“互联网+”的巨浪下，大量的视频直播系统不断涌现，面对巨大的机遇与挑战，小鹅通的视频直播系统大放光彩，那么小鹅通的视频直播系统是如何占据市场高地?小鹅通的视频直播系统又有哪些“独特魅力“?一起来看。全面双向互动的视频直播系统小鹅通的视频直播系统模块支持从1V1 到1V16 的全面双向互动课堂，满足多人开启实时连麦，高度还原线下的学习场景。不仅如此，小鹅通的视频直播系统增强师生之间的互动性，拉近师生之间的心理
昨日，针对“吃播主播浪费食物”的问题，央视新闻再次评论称，网络上近年来常见的“大胃王”、“吃得多”、“吃得新奇”等博观众眼球的“吃播”，与健康饮食和节约粮食的理念背道而驰，近日，这些“吃播”就被有关部门相继叫停。
【华为已终止1亿澳元研发投资】据路透社报道，华为澳大利亚业务部门表示，将继续削减在该国的员工人数和投资金额。 2018 年，澳大利亚以国家安全风..
在新冠病毒肆虐严重的时候，一些普通人也像前线医护那样，口罩、护目镜、防护服等全套走起。虽然和护目镜的防护级别有差距，但最新的科学研究发现..
电影《八佰》已经上映33天了，尽管它选择复工后上映的时机不是太好，但是目前票房还不错，已达29.13亿，进入了中国电影史上的票房前十。根据灯塔数..
今年 3 月至 7 月，在线视频招聘领域领跑者之一的多面与一汽集团展开了合作，助力一汽顺利完成了 2020 年春季校园招聘。在多面视频面试软件的支持..
笔者作为老“花粉”，一直关注着荣耀猎人游戏本V700，从刚开始的论坛贴吧讨论猜测，再到正式发布时所带来的惊艳，每一个环节都没有落下，而最能抓..
RTX 3080显卡最近上市开卖，炒价导致很多人不满，真心建议大家别急着抢了，等一段时间看看，一方面等着恢复正常价，另一方面观望下AMD的RX 6000显..
随着显示技术的发展，投影市场竞争愈演愈烈，不断有新“玩家”杀入市场竞相角逐。但是，一切竞争归根结底都是产品的竞争。近日，NEC重磅发布旗下首..
有人说，家长就是一家之主，是父母也是监护人。他们承担着非常大的责任，得对自己的孩子负责，一切以他们为中心，万事为他们着想。是的，没错!正如..
前些日子，猿辅导在线教育旗下斑马AI课 “十三五”教育部重点课题组就课题研究的阶段性成果在北京斑马AI课总部召开研讨会，与多位教研专家及教育部..
一年前的九月，宝宝树深陷裁员、平台流量数据造假风波。创始人王怀南用一场直播否认套现，也否认开展电子烟创业。..
9月4-6日，持续三天的2020时间食品展在广州保利世贸博览馆华丽绽放，来自全国各地的250多家优质食品展商展现了当地特色食品，吸引2万多名专业观众..
引言：中药材，上受阳光，下接甘露，凝山川之灵气，纳天地之精华，形成了四气五味、沉浮升降、归经、配伍等独有的特性。然而每一味药材都有适应其..
9 月 16 日，苹果秋季新品发布会发布了全新的Apple watch 6、iPad Air，硬件上革命性的提升一经发布便斩获多条热搜。同期而来的还有iOS14 版本，升..
RTX 3090/3080首发搭载了GDDR6X显存，就目前来看，美光独家供货。不过，显存针脚带宽或者说速度是19Gbps，虽然比GDDR6高出不少，可其实美光也已经..
9月22日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正计划在印度班加罗尔建立一个研发中心。据悉，特斯拉正在与卡纳塔克邦政府的工业部门进行谈判..
拍拍贷是一个老牌的网络借贷平台了，成立于2007年，在2020年，拍拍贷已成功转型金融科技公司，更是受到众多用户的信赖。那么作为一家正规公司，拍..
今年是我乐家居（股票代码：603326）成立第十五周年，在国庆节这个举国欢庆的日子里，我乐家居为全国用户开启了一场精彩的钜惠狂欢，以三大升级为..
2017年5月20日，京东成立JDG战队（全称JD-GAMING），于2018赛季正式加入LPL联赛。2020年英雄联盟职业联赛（LPL）春季赛上，JDG夺冠，JDG也成为了L..
在如今这个“看脸”的时代，颜值更高的产品总是更容易获得消费者青睐，这种现象在橱柜这一定制家居品类中也不例外。当高颜值设计成为家装行业的基..
互联网的迅猛发展可谓是“懒人”的福音，手机在手天下我有，足不出户便可轻松解决吃穿难题。于是人们宅在家的时间就会更多，对房子的舒适度与实用..