男子打赏女主播13万反悔讨要 法院：形成赠与关系 不支持返还

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：据梨视频消息， 2019 年 9 月，张先生诉告女子王某借其 13 万余元未还。后经了解被告人王某是一主播，这些钱是张先生的打赏。

据悉，打赏的十三万余元里有八万多是张先生通过网络直播平台支付的，其余四万多是通过微信、支付宝转给王某的。

对此，法院认为，张先生通过微信支付宝等有特定意义的“520”、“1314”等方式赠与给了王某，双方形成赠与关系，不支持返还。