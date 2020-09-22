男子打赏女主播13万反悔讨要 法院：形成赠与关系 不支持返还

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男子打赏女主播13万反悔讨要 法院：形成赠与关系 不支持返还

2020-09-22 16:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：据梨视频消息， 2019 年 9 月，张先生诉告女子王某借其 13 万余元未还。后经了解被告人王某是一主播，这些钱是张先生的打赏。

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据悉，打赏的十三万余元里有八万多是张先生通过网络直播平台支付的，其余四万多是通过微信、支付宝转给王某的。

对此，法院认为，张先生通过微信支付宝等有特定意义的“520”、“1314”等方式赠与给了王某，双方形成赠与关系，不支持返还。

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