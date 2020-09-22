文章目录 海澜之家回应成立半导体设备新公司

董明珠称只为赚钱的企业目光短浅

京东证实将分拆京东健康赴港上市

昨日晚间，海澜之家发布公告称，媒体报道中的 “凯桦康半导体设备南京有限公司”与本公司不存在任何关系。本公司及子公司未在南京设立半导体设备新公司，也不存在计划设立半导体设备公司的情况。

此前，有媒体报道称，海澜之家全资子公司凯桦康半导体设备南京有限公司成立，注册资本21. 5 万美元，法定代表人为林建智，经营范围包括：半导体器件专用设备制造等。

董明珠称只为赚钱的企业目光短浅

在昨日的第八届中国(绵阳)科技城国际科技博览会上，董明珠表示，一个制造业如果纯粹为了赚钱，它的目光是短浅的。优秀企业的生命和国家的利益、国家的生命是一体的，所以企业在发展过程中首先想到的国家，只有国家强大了才有企业安心发展的环境。

此外，董明珠还表示，我们一个 14 亿人口的大国，为什么完全要依赖别人的技术。疫情的发展让我们更加清醒的认识到，我们中国是对世界负责，如果靠买别人的技术谈不上负责二字，真正负责任的企业应该更多人创造国际领先的技术，从而服务全球。

京东证实将分拆京东健康赴港上市

昨日晚间，京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。

京东称，京东健康作为京东集团旗下的子公司，京东集团计划分拆京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。京东健康主营业务包含医药零售及互联网医疗，两者协同形成 “医 + 药”的闭环模式。

昨日早些时候，腾讯一线曾报道称，京东健康将于本周在港提交 IPO，计划募资 20 亿美元，准确的募资金额将在聆讯后路演期间确定，京东健康最快将于 11 月底在港交所敲钟。

对此，京东集团暂不置评。



