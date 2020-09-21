国家邮政局：邮政快递业每年新增就业20万以上

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国家邮政局：邮政快递业每年新增就业20万以上

2020-09-21 13:52 · 稿源：站长之家

在今日的国新办新闻发布会上，国家邮政局局长马军胜表示，150件快递就可以稳定一人就业，每年新增就业在20万以上。件量增加需要大量快递小哥来支撑，末端网点铺设需要人力保障，服务领域拓展也需要新的岗位。


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