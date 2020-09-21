国家邮政局：邮政快递业每年新增就业20万以上

【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。