国家邮政局：邮政快递业每年新增就业20万以上

在今日的国新办新闻发布会上，国家邮政局局长马军胜表示，150件快递就可以稳定一人就业，每年新增就业在20万以上。件量增加需要大量快递小哥来支撑，末端网点铺设需要人力保障，服务领域拓展也需要新的岗位。
昨日，国家邮政局发文称，北京市邮政管理局要于 8 月 31 日至 9 月 10 日期间部署做好“二次安检”工作，督促指导寄递企业对进京邮件快件全部执行投递前“二次安检”，并按规定粘贴可追溯“已安检”标识。各级邮政管理部门要督促寄递企业严格执行收寄验视
【TechWeb】9月7日消息，国家邮政局发布2020年8月中国快递发展指数报告，经测算，2020年8月中国快递发展指数为327.3，同比提高53.9%，持续保持高位运行。其中，发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为283.7、585.9、187和103.1，分别比上年同期提高32.8%、89.9%、15%和44.4%。8月，快递发展规模指数为283.7,同比增长32.8%。从分项指标看，快递业务量预计完成约72.8亿件,同比增长37.4%,增速较7月略有上升，
在今日上午的国务院新闻办公室新闻发布会上，国家邮政局局长马军胜在会上表示，疫情期间，全行业累计运送、寄递防疫物资48.98万吨、包裹3.98亿件，发运车辆8.75万辆次，开行货运航班779架次。当前，邮政行业已基本摆脱疫情影响，日均2亿多件已成常态，服务民生作用更加凸显。
9月10日消息，据国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，2020年我国第500亿件快件诞生。仅用时8个多月就完成500亿件快递业务量，不仅显现了我国快递发展的蓬勃活力，也彰显了我国经济发展的强劲韧性和巨大潜力。据悉，今年以来，我国邮政快递业呈现出“低开高走”的态势。受新冠肺炎疫情影响，全国快递业务量1月份低位运行，2月份快速恢复、转为正增长。进入第二季度，随着复工复产复市持续推进，快递业务
不得不说，狗子是人类的好朋友兼得力助手，取快递就是它们的一项新本领。据国内媒体报道，9月13日，广东深圳，网友黄先生爆料，自己家中的监控拍下不可思议的一幕，家中名叫“糯米&rdquo
今日，中国邮政集团有限公司与拼多多达成战略合作，双方将在农产品进城及扶贫助农相关领域对接合作，全面推进农产品产销对接。中国邮政将为拼多多农产品产销对接提供综合解决方案，并利用三年时间打造 150 个中国邮政农产品基地。
9月20日消息，日前，中国邮政集团有限公司（以下简称“中国邮政”）与拼多多在京达成战略合作协议。据悉，双方将在农产品进城及扶贫助农相关领域发挥各自优势，全面推进农产品产销对接合作。根据官方的介绍，中国邮政将充分发挥资金流、物流、商流“三流合一”的优势，为拼多多农产品产销对接提供综合解决方案。中国邮政还将发挥邮政企业直达源头的优势，利用三年时间打造150个中国邮政农产品基地，为拼多多平台从源头
【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了垃圾。据央视报道，调查显示，中国快递业每年
企业员工的一言一行，代表的都是企业的外在形象。特别是像快递、连锁餐饮这样的服务人员众多的大企业，员工每天和用户交流沟通的次数也更多。因此一线员工的素质高低，直接影响企业的外在形象。
以前网上9.9块包邮的东西觉得很神奇，现在不用9.9了，拼多多上2-3块的东西都有可能包邮，这也推动了国内的快递物流行业爆发。根据国家邮政总局的消息，今年上半年，全国快递业务收入完成3823.
【中国快递每年产生超过900万吨废纸】据央视消息，日前国家市场监管总局、发改委等八部门联合发文，要加强“快递绿色包装标准化”工作。调查显示，中国快递业每年产生超过 900 万吨废纸和约 180 万吨塑料垃圾。加强快递绿色包装的标准化，支持快递包装污染问题的妥善处理，已成为行业转型升级和可持续发展的内在要求。
据香港经济日报消息，中通快递拟明日在港招股。根据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15. 6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的最高定价为 268 港元。
据央视报道，今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降了两三成。相关数据显示，7月份，顺丰单票收入17.87元，同比下降20.96%；韵达单票收入2.
申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。
拼多多宣布与中国邮政集团有限公司达成战略合作。拼多多介绍，中国邮政将充分发挥资金流、物流、商流“三流合一”的优势，为拼多多农产品产销对接提供综合解决方案。拼多多表示，未来三年，中国邮政将与拼多多发挥各自优势，在定点扶贫、电商扶贫等领域开展深度合作，还将打造一百五十个中国邮政农产品基地，为拼多多平台源头供应更多的优质农产品。数据显示，拼多多2019年农产品交易额达到1364亿
9 月 3 日， 2020 广东梅州柚·大埔蜜柚开采节暨产销对接会在梅州大埔西河镇漳北村禾肚里及漳北蜜柚种植标准园顺利召开。极兔速递作为物流企业代表之一，参加了本次活动，并为本次活动提供物流保障服务。为支持本次活动，极兔速递粤东大区提供了相应的物流解决方案，包括特殊物流服务、助农补贴、包装安全、服务保障等，在合理的价格下提供最极致的物流服务。在省内快递方面，极兔速递为本次活动专门设立了梅州蜜柚临时转运中心，?
据新华社报道，《厦门经济特区邮政条例》已于近日经厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过。相关条款规定，快递企业未经收件人同意使用智能投递设施投递快件，企业和相关责任人将受处罚。
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