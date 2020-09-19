特斯拉或将在“电池日”活动推出圆柱形大电池

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特斯拉或将在“电池日”活动推出圆柱形大电池

2020-09-19 12:06 · 稿源：站长之家

据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model3 和Model Y车型的 2170 圆柱形电池的两倍。特斯拉将于 2020 年 9 月 22 日举办“电池日”活动。


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