特斯拉或将在“电池日”活动推出圆柱形大电池

据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model3 和Model Y车型的 2170 圆柱形电池的两倍。特斯拉将于 2020 年 9 月 22 日举办“电池日”活动。
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据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model3 和Model Y车型的 2170 圆柱形电池的两倍。特斯拉将于 2020 年 9 月 22 日举办“电池日”活动。
在特斯拉和拼多多几番“交手”后，舆论不断反转，但特斯拉并不占上风。日前，特斯拉“拒交门”事件又有新进展。 8 月 18 日晚间，有报道称宜买车和拼多多协助武汉车主成功提车。同时该车主称是使用家人名义下单，因为自己名字被拉黑，无法购买。
华米科技又要推出新品了，这次可能是与特斯拉合作，该产品将于明日（9月15日）宣布。日前，华米科技创始人黄汪在个人微博预告称：“915，继续飙车。”配图则是此前7月16日GTR手表
近日，特斯拉 CEO 马斯克开始在社交网络上为 “电池日”造势，特斯拉 2020 年股东大会和 “电池日”活动将于同日在特斯拉加州工厂举行，并且会有线上直播。据外媒此前报道，特斯拉将在 “电池日”活动上公布其 “百万英里”电池的细节。据悉，“百万英里”电池采用新一代 “单晶”NMC 532 阴极和一种新的先进电解质，可以使电动汽车持续行驶 100 万英里（约合 161 万公里）。不久前，一段新的无人?
昨天下午，特斯拉客户支持微博回应失控事故：事故发生后特斯拉高度重视，相关声明一直在首发新闻下方可以查看，从未删除，为保护客户以及相关人员隐私，目前不方便发布其他信息。
最近几天特斯拉股价疯涨，市值超过3700多亿美元，马斯克也成为全球第四大富豪。这一切还得靠特斯拉电动车逐渐受到认可，现在连专用约会APP——Tesla Dating都有了，想用它得有辆特斯拉
之前写了拼多多和特斯拉的逼格之战之后，收获了很多问题，其中有一个问题特别有趣，那就是到底有没有可能拼多多和特斯拉达成双赢呢?
据Business Insider报道，加拿大的“e-commerce entrepreneur”和特斯拉粉丝Ajitpal Grewal专门针对特斯拉车主开发了一款约会软件“Tesla Dating”。据了解，这款软件仅限特斯拉车主使用，要想使用它，必须要证明你是拥有一辆特斯拉，否则无法注册使用。
9 月 8 日，蔚来创始人李斌在汽车新商业地理节目中表示，特斯拉是一家优秀的汽车企业，但蔚来汽车追赶特斯拉并没有想象的那么不可逾越。李斌认为，只要设定一个目标，持续地投入，是可以达到特斯拉同样的成就的。李斌称，蔚来给自己设定了一个更高的目标。特斯拉从成立到量产交付models用了 9 年的时间，而蔚仅用了 3 年，就完成了从 1 万辆销量到 2 万辆销量到 5 万辆销量这样的成绩。
9月7日消息，9月5日下午，四川南充双福街一辆特斯拉失控，撞上路边多个行人，导致2人死亡、6人受伤和多车受损。警方通报，司机刘某已被警方控制，经初步检测刘某排除酒驾、毒驾嫌疑，事故原因还在进一步调查当中。发生车祸5小时后，特斯拉官方微博发表声明，称根据对车辆数据的分析显示车辆没有发生故障，会尽全力配合警方的调查工作。随后，有网友称，该回应微博被删除。今日下午，特斯拉官方微博再度发声回应称，事?
9月1日消息，据国外媒体报道，福特的首席执行官（CEO）吉姆?哈克特（Jim Hackett）表示，特斯拉的电池战略“没有任何优势”。尽管大多数大型汽车制造商投入了数十亿美元用于“移动项目”的研发，包括与推进电动汽车直接相关的项目，但它们的做法各不相同。一些制造商（例如特斯拉）通过建造电池厂来实现自给自足，另一些制造商则满足于与供应商达成协议。福特的领导人称，该公司采取了后面一种方式。据悉，福特的电动?
9月2日消息，2019年3月，最早一批特斯拉V3充电桩在美国旧金山一处停车场向用户开放。由于这款充电桩在家用车领域，采用了史无前例的250kW超高设计功率，官方为部署V3，需要以极为苛刻的条件筛选能够驾驭超高负载的电网。所以，直到2019年末，首批V3充电桩才在国内首次亮相。当时，特友们纷至沓来，有车主甚至在搭载2170电芯的标准Model 3上，体验到了“15分钟200公里”的急速补能体验。据一家国内媒体测试，老款ModelX?
“Something fun is coming(一些有趣的事情即将到来)。”面对一位特斯拉粉丝在推特上的追问，埃隆·马斯克以一个悬念作为回复。
初心是为用户提供买得起的电动汽车，并加速世界向可持续能源转变的特斯拉，却在中国市场逐渐沦为精英阶层的专属，这与它的初心背道而驰。笔者认为，特斯拉要想真正走进大众市场，必须做出两个改变：一个是以更低的成本制造出更高性价比的产品;另外一个就是拥抱拼多多等更大众化的渠道，让各个市场热爱特斯拉品牌的消费者都能便捷、方便地购买，而不只是局限于官网直销与大城市核心地段的高端旗舰店。
特斯拉美国当地时间周三股价跌幅一度高达15%，延续了前一个交易日的跌势。截至收盘报447. 37 美元，跌幅5.83%，最新市值 4169 亿美元。
那天，朋友小王凑到我跟前，说出了他那绝妙的创业点子：他发现，许多高级酒店经常订不满，而另一头，又有很多人住不起高级酒店，于是他做了一个开房平台，专门把高级酒店的空房“承包”下来，再用低价转卖出去，如此一来就是三赢的局面：他当中间商赚了差价，酒店卖出去空房，顾客用很少的钱住到了高级酒店。
9月15日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉开始与其他公司合作，安装太阳能屋顶瓦片，并更快地部署新的太阳能产品。早在2016年10月，特斯拉就发布了太阳能屋顶产品。该公司的太阳能屋顶看起来像普通的瓦片，与一般的屋顶看起来并没有什么区别，但是它能利用太阳能发电。据悉，特斯拉安装其太阳能屋顶产品已经超过一年。在此期间，该公司提高了安装速度和产量。现在看来，该公司将依靠其他公司来为更多家庭安?
【特斯拉股价暴跌21%】媒体报道，在劳工节休市一天之后，美股三大股指再度暴跌，特斯拉、苹果等大型科技股纷纷下跌，纳指大跌逾4%。特斯拉暴跌21.1%，创下历史最大单日跌幅。据悉， 9 月以来的一周时间内，特斯拉累计跌幅超34%，总市值较月初最高点蒸发 1600 亿美元，折合人民币超过 1 万亿元。
9月3日消息，据国外媒体报道，有迹象表明，除了制造和销售电动汽车，电动汽车制造商特斯拉还有更宏伟的计划，即考虑成为电力供应商的可能性。特斯拉已经在销售太阳能电池板和家庭用的Powerwall电池存储系统，但现在它似乎在考虑直接向客户销售电力，并使用家庭存储系统为电网提供服务。据外媒报道称，特斯拉已经获得一份牌照，该牌照将允许该公司在西欧范围内提供电力供应。该公司针对德国现有的特斯拉车主进行了一项?
本周三，特斯拉遭最大外部股东Baillie Gifford减持，盘中跌幅一度达到近15%，创五个多月最大跌幅。截至昨日收盘，特斯拉股价收跌近6%，报价447. 37 美元，目前总市值为4168. 63 亿美元。
日前，有媒体发消息称，特斯拉准备推入门级车型，该车将基于Model3 打造，采用全新掀背式设计。该车型将针对欧洲市场，新车将不再遵循S/3/X/Y的命名规则，或被称为Model 2。
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model3 和Mod..
19日，为满足餐饮外卖消费需求，进一步促进餐饮消费回暖，北京市决定增加本地生活饿了么等外卖平台发放餐饮外卖消费券，首批消费券饿了么平台承发..
9月19日消息，苏宁控股集团副总裁张康阳今日正式入驻微博，张康阳为苏宁控股集团董事长张近东之子。张康阳发布的第一条微博是用一支vlog展示他的办..
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