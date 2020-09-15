滴滴出行CEO程维：2020年滴滴将投入30亿元安全专项经费

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滴滴出行CEO程维：2020年滴滴将投入30亿元安全专项经费

2020-09-15 14:00 · 稿源：站长之家

在今日的 2020 年国家网络安全宣传周上，滴滴出行CEO程维表示， 2020 年滴滴将投入 30 亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。目前滴滴 “打黑专项小组”构建了从黑产情报主动挖掘、研判，到策略上线、线上线下打击以及教育公示的交易全链条风险识别和防控体系，持续严厉打击包含作弊刷单、外挂在内的违规行为，并联合警方溯源打击。

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