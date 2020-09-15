滴滴出行CEO程维：2020年滴滴将投入30亿元安全专项经费

在今日的 2020 年国家网络安全宣传周上，滴滴出行CEO程维表示， 2020 年滴滴将投入 30 亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。目前滴滴 “打黑专项小组”构建了从黑产情报主动挖掘、研判，到策略上线、线上线下打击以及教育公示的交易全链条风险识别和防控体系，持续严厉打击包含作弊刷单、外挂在内的违规行为，并联合警方溯源打击。
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在今日的 2020 年国家网络安全宣传周上，滴滴出行CEO程维表示， 2020 年滴滴将投入 30 亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。目前滴滴 “打黑专项小组”构建了从黑产情报主动挖掘、研判，到策略上线、线上线下打击以及教育公示的交易全链条风险识别和防控体系，持续严厉打击包含作弊刷单、外挂在内的违规行为，并联合警方溯源打击。
今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
据第一财经消息，今日，滴滴出行官方宣布， 8 月 25 日七夕滴滴出行全球日订单首次突破 5000 万，其中包括了网约车、出租车、顺风车、单车、代驾。
【4成性骚扰为男乘客骚扰男司机】今天滴滴发布了 2020 年 2 季度《醉酒乘车安全透明度报告》，报告指出，2020 年 2 季度，滴滴网约车共收到与乘客醉酒相关的投诉 10130 件，相当于客服每 12 分钟受理 1 起。在滴滴收到的醉酒相关投诉中，乘客醉酒引发的冲突投诉(争吵、打架、互殴等)364 件;乘客醉酒引发的语言骚扰或肢体骚扰投诉(索要微信、言语低俗、肢体触碰等)477 件。
9月11日消息，滴滴旗下新品牌“快的新出租”近日纪念出租车业务创立8周年，举办公司内部意见征集和讨论活动。滴滴出行CEO程维在活动透露，现在每周有近90万出租车司机在滴滴平台接单，并强调今年出租车团队没有盈利指标。程维在活动上表示，“出租车业务代表着滴滴Day one的精神，简单、激情、独立思考、拥抱变化。今天也是滴滴产品上线八周年的日子，我们一起庆祝新出租再出发。特别希望出租车团队和整个大滴滴团队?
8月26日消息，滴滴出行官方今日宣布，2020年8月25日，滴滴出行全球日订单首次突破5000万！该订单包括网约车、出租车、顺风车、单车、代驾等多种打车模式。昨日滴滴出行订单达到史诗级高峰，
今日，滴滴出行公布数据称， 8 月 25 日七夕滴滴出行全球日订单首次突破 5000 万，其中包括了网约车、出租车、顺风车、单车、代驾等业务。对此，滴滴出行CEO程维表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”
最近，滴滴一顿大手笔操作引起不少人的关注，自己给自己造了几个出行垂直领域的“对手”。前有花小猪，主打下沉市场;后又重启快的品牌，主打出租车市场;而滴滴拼车更名青菜拼车，主打拼车市场。核心招式想必依旧是主打万能的补贴牌，简单粗暴，行之有效。
DoNews 9月11日消息（记者 程梦玲）滴滴旗下新品牌“快的新出租”近日纪念出租车业务创立8周年，举办公司内部意见征集和讨论活动。滴滴出行CEO程维在活动上提到，今年出租车团队没有盈利指标，未来一段时间也不会有。主要目标就是推动出租车行业良性发展。今年快的新出租尝试商业化是为了业务和团队能够更健康可持续发展。同时表示：“前三年，我们只有出租车，后面五年出现了各类网约车，滴滴也投入到网约车的发展中。而未来五年?
今天下午，滴滴宣布旗下出租车业务升级为“快递新出租”，并投入 1 亿元专项补贴，向乘客发放出租车打车券，拉动消费，提升出租车司机收入。
昨日，海航集团旗下海航航空集团与滴滴出行在海口海航大厦举行会谈并签署战略合作协议。双方将发挥各自资源优势，打造“空地联运、智慧出行”新合作模式，在产品创新、品牌合作、联合营销、会员权益、企业出行等方面开展全面深度合作，携手提升空地出行体验。海航集团执行董事长顾刚、滴滴网约车平台公司CEO付强等出席活动并见证签约，在签约会上，海航航空副总裁、商务委员会主任丁拥政、滴滴出行副总?
凤凰网科技讯 9月15日消息，昨日，2020年国家网络安全宣传周在郑州开幕，滴滴出行CEO程维在主论坛上发表演讲称，2020年滴滴将投入30亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。会上，程维表示，在安全技术方面，基于行业领先的大数据、云计算和人工智能技术，滴滴建立了包括网络安全、数据安全、应用安全、个人信息保护等各个方向的预警防范、应对处置和技术管理体系。而为了保护好用户隐私，滴滴建立了重要的前?
滴滴今日宣布， 8 月 25 日的全球日订单首次突破 5000 万，包含网约车、出租车、顺风车、单车、代驾业务。滴滴出行CEO程维在朋友圈表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”
滴滴对外宣布全球日订单量首次突破5000万单，程维滴滴对外致谢司机乘客。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。国际分类为35-广告销售、36-金融物管，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司成立于2013年5月，注册资本56亿人民币，法定代表人为程维，公司经营范围包括计算机软件及网络技术的研发；技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行研发的软件产品；经济?
9月1日消息，滴滴今天宣布，即日起，旗下出租车业务升级为“快的新出租”。与此同时，快的新出租将开启1亿元专项补贴活动，为乘客发放出租车打车券，帮助司机师傅们提升单量和收入，
滴滴对外宣布将旗下出租车业务升级为“快的新出租”。滴滴表示，快的新出租业务将保持独立运营，通过滴滴APP向用户提供服务，未来还将开放小程序等入口。同时，升级出租车事业部组织架构，任命石东海为总经理，向程维汇报。滴滴表示，目前全国出租车线上率占比不足10%，快的新出租将延续“快的”品牌“让用户打车更快”的理念，进一步通过信息化、市场化手段提升线上叫车率。出租车业务独立运营同时，滴?
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
DoNews 9月15日消息（记者 刘文轩）海航集团旗下海航航空集团与滴滴出行近日签署战略合作协议。根据协议，双方将共同围绕会员体系探索新的合作形式，加强“会员日”合作，为双方会员提供更丰富的共享权益。据介绍，滴滴旗下定位于高端市场的滴滴豪华车和礼橙专车可为用户提供从车内到航站楼的延伸服务，包括安检快速通道和机场助理接机等。基于此次合作，海航的旅客可以在预订机票时获取滴滴出行代金券，在乘机时享受接送机服务，?
9月4日消息，滴滴自动驾驶正式获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照，此前，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线已投入试运行。据悉，截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。6月27日，滴滴开始在上海面向公众开放自动驾驶服务，用户通过滴滴App线上报名，审核后就能在测试区域免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。公开资料显示，滴滴自动驾驶团
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