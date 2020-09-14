百度否认副总裁何俊杰离职 原好未来副总裁蔡翔加盟属实

今日，针对“百度战投负责人何俊杰离职，好未来原副总裁蔡翔接棒”的报道，百度方面回应称：蔡翔加盟属实，何俊杰没有离职。资料显示， 2019 年 6 月 5 日，何俊杰加盟百度任副总裁，负责集团投资并购部、战略投资管理部。
今日，针对“百度战投负责人何俊杰离职，好未来原副总裁蔡翔接棒”的报道，百度方面回应称：蔡翔加盟属实，何俊杰没有离职。资料显示， 2019 年 6 月 5 日，何俊杰加盟百度任副总裁，负责集团投资并购部、战略投资管理部。
今年，传音控股及旗下深圳传音制造有限公司、深圳传音通讯有限公司经深圳市南山区政府调研和评选，获得由深圳市南山区人力资源局授予的“高层次创新型人才实训基地”，成为创新型人才培养的重点企业，此次挂牌再一次标志着对传音在人才引进和培养等方面战略的肯定。此外，早于 4 月，传音还在“驭变求新 智胜未来”的2020 人力资源管理杰出奖榜单中崭露头角，荣获“ 2020 人力资源管理杰出奖”殊荣，此次评选活动中，传音凭借优质?
据金融界消息，今日有消息人士爆料称，百度有意投资笑果文化。对此，百度方面暂未回应。
8月20日消息，在今天举办的2020百度云智峰会上，百度集团副总裁侯震宇介绍百度在AI新基建时代的定位和目标是做“对外赋能的AI平台型公司”。侯震宇表示，当下，智能家居、智能金融、自动驾驶、智慧医疗、智能零售、智能制造等领域的行业应用全面进入AI原生阶段。百度智能云坚持以自主的技术提供最领先的服务，坚持以开放的技术提供最灵活的服务，为客户提供高性能的云计算服务。企业可以快速、方便的落地应用AI能力，?
不知道大家有没有感觉，现在年轻人慢慢又开始喜欢看电视了，很小的房间也要搬一个电视机或者投影仪进去，这是一个好的趋势，年轻人不应该天天被工作束缚，多看看电视，也是好好生活的一个表现。现在电视上的功能在慢慢的变得非常丰富，随口说几个，刷快手，逛淘宝、健身、玩游戏，现在电视都能很好的完成这些任务，不过就电视来说，最大的一个功能还是用来看电影电视剧。我们平常手机或者电脑上看电视，一般都会去想优酷、爱奇艺等
近日，百度在线网络技术(北京)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“百度房产”商标，申请日期为 2020 年 8 月，国际分类涉及广告销售、金融物管、科学仪器等。
【TechWeb】8月15日消息，百度携手百信银行推出“百度闪付卡”，百度闪付卡是一款全新“数字银行卡”产品，依托百度APP、以智能小程序为载体，面向10亿百度用户提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。作为开在百度APP的“数字分行”，百度闪付卡用户申请开通均在线上完成。用户可在百度APP内搜索“百度闪付“，申请开通。目前百度闪付卡投入1亿元推出体验百度闪付卡得现金红包活动。百度闪付卡提供包括手机?
日前，百度宣布启动“千播计划”，即日起到 11 月 30 日期间，百度将在 3 个月内拿出 100 亿流量、 5 亿补贴，招募 1000 位泛知识型主播。入驻的主播完成直播任务，每月最高可拿 1 万奖金，这扶持力度听起来就有点诱人。
非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
近日，百度搜索资源平台发出公告称，新增百度热议资源接入服务。官方将百度热议定义为，聚合全网优质短文本动态内容，满足搜索用户对此类优质资源消费和互动需求。
8月26日消息，百度地图十五周年大会上，百度CTO王海峰发表致辞，他表示百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。王海峰称，今年是百度成立20周年，百度全面布局人工智能已经有了10周年。百度是AI新基础设施的建设者，百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。从2005年上线PC端，到今天，百度地图已经形成新基建数字底座的升级。王海峰提到，在今年新冠肺炎疫情爆发期间，百度地图的大数据等一系列能力在助力全国全面
中英文演讲能力评测、英语作文自动批改、一键拍照闪速搜题……在9月5日开展的2020年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)的教育服务专题展上,众多教育科技产品齐亮相,不仅让公众体验到仿佛置身未来的教育“黑科技”,也正在悄然改变着当代学生的学习方式和习惯。作为国内领先的科技教育企业,好未来展出“学而思网校AI老师汉语学习系统”“小学口算”等多项科教产品,以及“中英文口语表达能力评测”“口算批改解决方案”“GodEye?
今日，百度集团执行副总裁沈抖公布数据称，百度直播目前聚焦泛知识、服务场景，月覆盖用户过亿，流量环比增长200%，日均开播量环比增加500%。
8月25日消息，在今天举办的百度大脑语言与知识技术峰会上，百度CTO王海峰发表题为“掌握知识、理解语言、拥有智能”的主旨演讲，分享了百度语言与知识技术的十年发展历程、最新突破等等。王海峰表示，语言与知识技术是人工智能认知能力的核心。在百度语言与知识技术的布局和发展中，百度始终在注意把握两个趋势，即技术发展趋势和产业发展趋势，并力争引领趋势，从研究方法、研究对象、研究方向、产业应用等各个层面，
2020 年 8 月以来，百度系和字节系的“明争暗斗”愈演愈烈。双方从原来的硬刚业务升级到了互挖墙脚，甚至是“好奇心”的争夺上。
知乎上关于百度竞价，有个点击量很高的问题，标题是“做医疗竞价2年了，也混了个小主管，感觉就是伤心、伤神、伤身，医疗过于依赖竞价...请问其他行业也这样么?”下面的点赞和评论很多。这也反映了很多人从事百度竞价几年之后的迷茫。
一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财报中强调微信小程序生态中服务所带来的价值，而百度刚刚发布的2020 Q2 财报中“服务”地位也大为提升……
【商标阿京腾百被裁定不予注册】据媒体报道，日前“阿京腾百”商标被裁定不予核准注册，理由为 “在如今的互联网社会环境下，具有明显的傍名牌搭便车意图，易产生不良影响”。此前，“阿京腾百”商标阿里、京东、腾讯和百度联合申诉。
对于百度收录而言，一直以来都是困扰SEO人员的一个核心问题，每天都会有大量的站长在思考，为什么我的页面没有收录，于是便开始想尽各种途径，促使页面被百度快速收录。
最近这两年作为SEO人员，是一个相对具备挑战性的工作，一个是来自于行业的变化，另外一个就是来自于搜索引擎新策略，对于个人而言，如果你仍然在职，我们是很难仅仅平一人之力改变行业现状，所以我们只能专注搜索引擎的研究。
微商新手卖鞋如何引流?微商如何通过闲鱼来引流首先应该选好引流渠道，因为你是新手微商，应该从最简单最容易做出效果的引流渠道开始做起。..
9月14日消息，今日有报道称，百度负责战略投资的副总裁何俊杰（Jackson He）已经离职。好未来原副总裁蔡翔加盟百度，并出任该职位。对此，百度方面..
9月14日消息，据国外媒体报道，视频会议软件公司Zoom增加了双重验证（2FA）功能，以增强账户安全性。有了这项新功能，除了标准密码外，用户还可以..
今日，针对“百度战投负责人何俊杰离职，好未来原副总裁蔡翔接棒”的报道，百度方面回应称：蔡翔加盟属实，何俊杰没有离职。..
今天，拼多多开启iPhone12 预售引发网友热议，让大家更加肯定 16 日的发布会一定会发布iPhone12。对此，拼多多回应称：“电商平台同时挂预售或者挂..
9月14日下午，小米手机官微宣布，小米10系列与QQ音乐合作，X轴线性马达与4D震动音效深度结合，现已支持10W+首歌曲。打开QQ音乐-播放音乐-点击音效..
苹果9月16日凌晨1点的新品发布会，被一些商家强行来蹭，而从目前普遍的传闻来看，这可能是一场跟iPhone 12没有关系的大会。上周，有商家在拼多多平..
领跑关键优势——数据驱动决策近日,由国内知名的云计算及数据服务提供商七牛云出品的“七牛云 Niu Talk”论坛首期举行。该系列论坛以数据科学为主..
作为全球最大的两轮电动出行市场，电动车已经成为当下大部分人最重要的出行工具之一。然而，对绝大多数电动车用户来说，续航不够，车子跑不远一直..
在从计算机上拔下 USB 闪存驱动器之前，许多人已经养成了手动点击任务栏上的“安全删除硬件”图标来“弹出”的习惯。然而从 Windows 10 1903 版..
9月10日，深圳安时达技术服务有限公司总经理范小建携管理团队一行抵达深圳十分到家服务科技有限公司总部进行参观交流，十分到家总经理侯艳平携管理..
9 月 11 日，上达电子江苏邳州COF项目投产成功举行，大陆首条高端COF生产线正式启动生产，这也标志着国内企业在半导体显示面板驱动IC产业链的短板..
又是一年小长假,出门玩住酒店肯定是免不了的。然而近几年,酒店的烧水壶和水杯成为各大新闻曝光主角:烧水壶煮袜子、煮内裤;酒店员工用脏毛巾擦水杯..
华为的“狼性文化”是我们所熟知的一种企业文化，依靠这种“狼性”，华为发展成为了全球知名的大企业。仔细研究BAT等大型互联网公司的发展壮大的根..
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9 月 11 日，腾讯 2020 全球数字生态大会数据库专场在云上拉开大幕。腾讯云数据库总经理林晓斌表示，经过数年的发展，随着数据库底层能力的升级以..
今日，针对“拼多多上线iPhone12 预约海报”一事，拼多多方面回应称，电商平台同时挂预售或者挂预约(页面)是正常的，但并不代表(确认)那天(苹果)就..
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手机屏幕内容怎么录制下来？有哪些好用的手机录屏软件？正如麦克卢汉说过的：“媒介即讯息”，手机发展到现在，早已经不仅仅是我们的通讯工具，而..
DNF马上要上线希洛克的版本，届时大家的史诗装备又要重新搭配，很多玩家还不清楚狂战士红眼怎么搭配史诗装备，下面就来为大家详细的介绍一下攻略..