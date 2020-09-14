百度否认副总裁何俊杰离职 原好未来副总裁蔡翔加盟属实

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 百度最新资讯 > 正文

百度否认副总裁何俊杰离职 原好未来副总裁蔡翔加盟属实

2020-09-14 14:34 · 稿源：站长之家

今日，针对“百度战投负责人何俊杰离职，好未来原副总裁蔡翔接棒”的报道，百度方面回应称：蔡翔加盟属实，何俊杰没有离职。资料显示， 2019 年 6 月 5 日，何俊杰加盟百度任副总裁，负责集团投资并购部、战略投资管理部。

网友热搜:

生意人txt百度云百度研究院待遇哪种贴吧会被百度推广百度网盘正在更新百度推广服务费3000元人生相谈百度云资源百度百科校园百度更新周期百度阿拉丁广告百度天天更新百度超链作弊算法百度云盘6周年活动
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 遇见杰出雇主 传音与你共创美好未来

    今年，传音控股及旗下深圳传音制造有限公司、深圳传音通讯有限公司经深圳市南山区政府调研和评选，获得由深圳市南山区人力资源局授予的“高层次创新型人才实训基地”，成为创新型人才培养的重点企业，此次挂牌再一次标志着对传音在人才引进和培养等方面战略的肯定。此外，早于 4 月，传音还在“驭变求新 智胜未来”的2020 人力资源管理杰出奖榜单中崭露头角，荣获“ 2020 人力资源管理杰出奖”殊荣，此次评选活动中，传音凭借优质?

    传音

  • 消息称百度将投资笑果文化 百度方面暂未回应

    据金融界消息，今日有消息人士爆料称，百度有意投资笑果文化。对此，百度方面暂未回应。

    baidu.net 笑果文化

  • 百度侯震宇：百度定位为对外赋能的AI平台型公司

    8月20日消息，在今天举办的2020百度云智峰会上，百度集团副总裁侯震宇介绍百度在AI新基建时代的定位和目标是做“对外赋能的AI平台型公司”。侯震宇表示，当下，智能家居、智能金融、自动驾驶、智慧医疗、智能零售、智能制造等领域的行业应用全面进入AI原生阶段。百度智能云坚持以自主的技术提供最领先的服务，坚持以开放的技术提供最灵活的服务，为客户提供高性能的云计算服务。企业可以快速、方便的落地应用AI能力，?

    百度 AI

  • 电视上怎么看百度网盘？当贝盒子上线百度网盘

    不知道大家有没有感觉，现在年轻人慢慢又开始喜欢看电视了，很小的房间也要搬一个电视机或者投影仪进去，这是一个好的趋势，年轻人不应该天天被工作束缚，多看看电视，也是好好生活的一个表现。现在电视上的功能在慢慢的变得非常丰富，随口说几个，刷快手，逛淘宝、健身、玩游戏，现在电视都能很好的完成这些任务，不过就电视来说，最大的一个功能还是用来看电影电视剧。我们平常手机或者电脑上看电视，一般都会去想优酷、爱奇艺等

    百度网盘

  • 百度关联公司申请百度房产商标 国际分类为广告销售等

    近日，百度在线网络技术(北京)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“百度房产”商标，申请日期为 2020 年 8 月，国际分类涉及广告销售、金融物管、科学仪器等。

    百度 百度房产

  • 百度携手信银行发布“数字银行卡”产品百度闪付卡

    【TechWeb】8月15日消息，百度携手百信银行推出“百度闪付卡”，百度闪付卡是一款全新“数字银行卡”产品，依托百度APP、以智能小程序为载体，面向10亿百度用户提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。作为开在百度APP的“数字分行”，百度闪付卡用户申请开通均在线上完成。用户可在百度APP内搜索“百度闪付“，申请开通。目前百度闪付卡投入1亿元推出体验百度闪付卡得现金红包活动。百度闪付卡提供包括手机?

    百度 百信银行

  • 百度直播发车，要不要上？

    日前，百度宣布启动“千播计划”，即日起到 11 月 30 日期间，百度将在 3 个月内拿出 100 亿流量、 5 亿补贴，招募 1000 位泛知识型主播。入驻的主播完成直播任务，每月最高可拿 1 万奖金，这扶持力度听起来就有点诱人。

    百度直播 百度直播电商 直播带货

  • 财报过后，大摩、高盛它们怎么看百度

    非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。

    百度 百度财报 李彦宏

  • 百度和滴滴必有一战

    滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。

    百度 滴滴 自动驾驶

  • 百度搜索资源平台：新增百度热议资源接入服务

    近日，百度搜索资源平台发出公告称，新增百度热议资源接入服务。官方将百度热议定义为，聚合全网优质短文本动态内容，满足搜索用户对此类优质资源消费和互动需求。

    百度搜索 百度热议 百度

  • 百度CTO王海峰：百度地图已成为智能时代重要的基础设施

    8月26日消息，百度地图十五周年大会上，百度CTO王海峰发表致辞，他表示百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。王海峰称，今年是百度成立20周年，百度全面布局人工智能已经有了10周年。百度是AI新基础设施的建设者，百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。从2005年上线PC端，到今天，百度地图已经形成新基建数字底座的升级。王海峰提到，在今年新冠肺炎疫情爆发期间，百度地图的大数据等一系列能力在助力全国全面

    百度 王海峰

  • 好未来亮相2020服贸会 展示教育服务新神器

    中英文演讲能力评测、英语作文自动批改、一键拍照闪速搜题……在9月5日开展的2020年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)的教育服务专题展上,众多教育科技产品齐亮相,不仅让公众体验到仿佛置身未来的教育“黑科技”,也正在悄然改变着当代学生的学习方式和习惯。作为国内领先的科技教育企业,好未来展出“学而思网校AI老师汉语学习系统”“小学口算”等多项科教产品,以及“中英文口语表达能力评测”“口算批改解决方案”“GodEye?

    好未来 2020服贸会

  • 百度沈抖：百度直播月覆盖用户过亿 流量环比增长200%

    今日，百度集团执行副总裁沈抖公布数据称，百度直播目前聚焦泛知识、服务场景，月覆盖用户过亿，流量环比增长200%，日均开播量环比增加500%。

    百度 百度直播 沈抖

  • 百度CTO王海峰：百度知识图谱日调用次数超400亿

    8月25日消息，在今天举办的百度大脑语言与知识技术峰会上，百度CTO王海峰发表题为“掌握知识、理解语言、拥有智能”的主旨演讲，分享了百度语言与知识技术的十年发展历程、最新突破等等。王海峰表示，语言与知识技术是人工智能认知能力的核心。在百度语言与知识技术的布局和发展中，百度始终在注意把握两个趋势，即技术发展趋势和产业发展趋势，并力争引领趋势，从研究方法、研究对象、研究方向、产业应用等各个层面，

    百度 知识图谱 百度大脑

  • 为什么百度和字节系都在争抢“好奇心”？

    2020 年 8 月以来，百度系和字节系的“明争暗斗”愈演愈烈。双方从原来的硬刚业务升级到了互挖墙脚，甚至是“好奇心”的争夺上。

    百度 字节跳动 百度好奇夜

  • 聊一聊百度竞价从什么时候开始难做的

    知乎上关于百度竞价，有个点击量很高的问题，标题是“做医疗竞价2年了，也混了个小主管，感觉就是伤心、伤神、伤身，医疗过于依赖竞价...请问其他行业也这样么?”下面的点赞和评论很多。这也反映了很多人从事百度竞价几年之后的迷茫。

    百度竞价 百度广告 百度竞价推广

  • Q2财报凸显“服务”，“巨人”百度正在转身

    一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财报中强调微信小程序生态中服务所带来的价值，而百度刚刚发布的2020 Q2 财报中“服务”地位也大为提升……

    百度 百度财报 小程序

  • 商标阿京腾被裁定不予注册 阿里、京东、腾讯和百度联合申诉

    【商标阿京腾百被裁定不予注册】据媒体报道，日前“阿京腾百”商标被裁定不予核准注册，理由为 “在如今的互联网社会环境下，具有明显的傍名牌搭便车意图，易产生不良影响”。此前，“阿京腾百”商标阿里、京东、腾讯和百度联合申诉。

    阿京腾百

  • 百度网站提交，选择主动提交，还是被动收录？

    对于百度收录而言，一直以来都是困扰SEO人员的一个核心问题，每天都会有大量的站长在思考，为什么我的页面没有收录，于是便开始想尽各种途径，促使页面被百度快速收录。

    百度 网站收录 SEO

  • 百度针对“采集排名”出反馈机制,你知道吗?

    最近这两年作为SEO人员，是一个相对具备挑战性的工作，一个是来自于行业的变化，另外一个就是来自于搜索引擎新策略，对于个人而言，如果你仍然在职，我们是很难仅仅平一人之力改变行业现状，所以我们只能专注搜索引擎的研究。

    百度 采集排名 SEO
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
iOS14 粉笔网张小龙道歉 苹果新品发布会 ofo自动续费 Ribbon acid Groupby springmvc rpc ip加速器永久免费

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM