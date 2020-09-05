百度直播发车，要不要上？

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百度直播发车，要不要上？

2020-09-05 08:53 · 稿源：站长之家

对比快手、抖音、淘宝直播等视频平台，百度直播似乎一直是很微弱的存在，现在官方终于有了新的动作!

日前，百度宣布启动“千播计划”，即日起到 11 月 30 日期间，百度将在 3 个月内拿出 100 亿流量、 5 亿补贴，招募 1000 位泛知识型主播入驻的主播完成直播任务，每月最高可拿 1 万奖金，这扶持力度听起来就有点诱人。

据了解，这是百度发力直播、搭建生态化业务中台后的又一重要举措。百度直播希望通过官方的扶持和引导，不断壮大优质直播创作者群体，从而进一步加强平台的竞争力。

百度直播月覆盖用户过亿

那么百度直播真的有戏吗?我们先来看看百度直播发展过程

百度直播其实早在一年多以前就已经上线。百度App、好看视频、全民小视频和百度贴吧均有百度直播的入口，主要内容主要为秀场模式，但并未激起什么浪花。

今年 3 月，百度在百家号开始内测直播功能。

4 月开始，百度直播相继推出一系列自制精品直播栏目，包括《地球漫游计划之云漫游》、行业达人直播秀《师傅请赐教》、直播辩论节目《超级对线》等。

5 月，百度在“ 2020 移动生态大会”上启动“聚能计划”，宣布将拿出 5 亿补贴，发掘和培养优质直播创作者，从而积极推进百度的直播业务。

今年 6 月，百度直播被曝正在接触大量知名大V，涉及健康、文化、科技、财经领域的多名人士，健康领域的钟南山院士、李兰娟院士，文化领域的马未都、樊登等，主持人华少、企业家雷军也在列。这也被认为是百度发力直播的又一关键动作。

而发展到现在，百度直播月覆盖用户过亿，目前聚焦泛知识、服务场景，流量环比增长200%，日均开播量环比增加500%。

打“泛知识直播”+带货组合拳

那么百度直播和其他直播平台有和不同呢?更适合哪部分人群?

百度直播生态入口包括百度App、好看视频、全民小视频和百度贴吧，其中百度App直播频道仅展示和推荐百家号直播视频。本次“千播计划”正是要重点扶持和鼓励优质的百家号创作者开通直播。

登陆百度APP，可以看到直播频道目前分为推荐、时事、教育、健康、财经、情感、游戏 7 个板块，与抖音、快手等以娱乐为主要内容的直播的确有所不同。

据了解，目前百度选择进入直播的方式，官方定位是提供“信息和知识”，从更细分的领域做切入，与目前以带货为主流的直播形式形成一定的差异

百度集团执行副总裁沈抖曾表示，百度做的是以信息和知识为核心的直播，因为搜索用户有更明确的信息和知识需求。

百度拥有一个庞大的创作者生态，现有的产品知道、百科、文库本就属于知识内容的范畴。根据百度提供的数据，百家号创造者超过 300 万，百度知识垂类拥有2. 2 亿内容创作者。这个群体本来就擅长创造内容，如果给他们一个展示的平台，总有人会参与进来。

从这点来看，百度直播更适合知识类主播和有能力打造知识IP的机构入驻，当前的各种利好政策值得MCN公会和主播试一试。

虽然直播内容切中细分领域，与抖音、快手、淘宝、京东等有所区别，但并不意味着百度放弃利用直播带货

在直播带货基础设施方面，百度推出针对个人主播用户的直播带货功能，用户实名认证之后即可参加，目前支持淘宝、京东和度小店的商品。其中，度小店是百度为创作者提供的电商变现工具

我们可以看到，在教育、财经等每个板块下，都有机构或者个人博主开播，不少都在直播间挂有购买链接，通过百度直播带货还是值得一试的。

据了解，自百度发力泛知识直播以来，许多玉石翡翠相关的直播节目在平台上线。

进入百度APP直播频道之后，可以看到玉石翡翠视频占了大多数，另外占比较多的还有健康养生、情感类直播视频。

据网友爆料，有个别玉石类商家私自把实名认证的直播账号出售给第三方，价格高达 8 万元。近日，百度官方对非法买卖直播账号进行了专项打击。

目前，百家号直播权限尚未全面开放，只有部分受邀，但其直播账号商业价值已毋庸置疑。

利用百度搜索为直播引流

百度直播视频带来的另外一个机会是：利用百度搜索为直播引流。

我们知道，百度最具核心的能力是搜索，其直播业务特征在于能够更有针对性地满足用户的信息及服务需求。

目前，百度直播是百度APP手机端里的一个子栏目，即直播频道，这个频道里调用是百家号直播里面的内容。

这就意味着，如果利用百家号开通直播，其内容将在百度移动端推荐展示。

另外，直播视频可参与百度移动端搜索结果页的排名。这最大的好处就是，通过移动端搜索方式为直播引流。

我们尝试搜索了美食、游戏、科技等领域的关键词发现，在百度移动搜索结果页就能看到相关直播视频。

以搜索当季水果、星际争霸、人工智能等几个关键词为例，均能看到搜索首页展示了与这个关键词有关的百度直播视频。

从目前的观察看，百度直播的搜索推荐展示位置，还是低于百度短视频推荐展示，大致的展示顺序为：百科>视频>直播。

只要直播视频能在百度移动端搜索结果页中展示，就有机会提高了直播间的曝光度。

百度直播怎么开通?

百度直播的入口分别放置于百度移动生态中的百度App、好看视频、全民小视频、百度贴吧等应用中，由四端平台支撑，四个载体产品之间相互协同。

大家可以通过百度贴吧、好看视频、全民小视频、百家号APP，按照平台引导开通百度直播。

但真正的问题在于，百度移动搜索展示和推荐的直播视频仅支持百家号直播视频。因此，如果想要在百度搜索上做直播排名的话，那么就要开通百家号的直播权限。

站长之家了解到，百家号APP虽然已经上线直播功能，但仅针对部分创作者开放权益申请入口，因此仍有很多作者尚未获得直播功能。

对于尚未获得官方邀请的百家号如何开通直播权限?

在这种情况下，可以尝试向百家号官方联系申请开通，不过这样的操作流程相较繁琐，并且不能保证可以通过。

站长之家资讯通过百度直播内部运营人员获悉，百家号开通直播权限需要符合一定的条件，大致如下：

1、根据作者百家号发布的内容判定是否有具备某个领域专业知识、技能，判定是否开通直播权限。

2、作者本身外站有账号(如在B站、抖音、快手等)，能证明自己拥有某个垂直领域知识能力，就会给开通直播权限。

3、作者本身具有垂直领域行业的资质或者认证，例如想开通美食直播，在某平台已经认证为美食达人。

当然，对于想要尝试做百度直播的朋友现在有一个新的机会，那就是申请加入前文提到的百度“千播计划”，输入姓名、百家号、直播类型等信息就能提交申请。

(申请链接：https://haokan.baidu.com/zt/activity/index?id=708&sfrom=baiduboxapph5share)

结语

从百度目前的动作来看，直播带货并不是重点，重点是如何在搜索业务上，把既有流量和信息的价值进行最大化发挥。

与此同时，在百度App移动端，直播的入口埋藏也比较深，主打“知识直播“如何能吸引更多优质主播和内容的进驻，丰富直播生态，也是百度发力直播下一步需要解决的问题

最后小编来个灵魂提问：百度直播这辆车，你要不要上?

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