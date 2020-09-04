滴滴旗下快的新出租签约北京26家出租车企业 超6万辆出租车接入

近日，荷兰开发者 Remy van Elst 通过自己的博客控诉了 snap 自动更新所带来的问题，并决定删除 snap，同时选择放弃 Ubuntu。升级到 Ubuntu 20.04 版本后，Remy 通过 snap 安装了 CLion，因为与手动下载安装相比，这样显然更方便。但就在上个周末，他发现 CLion 自动更新了。实际上，当他注意到更新时，该程序进程已由于更新导致的错误而终止。