滴滴旗下快的新出租签约北京26家出租车企业 超6万辆出租车接入

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滴滴旗下快的新出租签约北京26家出租车企业 超6万辆出租车接入

2020-09-04 16:45 · 稿源：站长之家

今日，滴滴旗下快的新出租宣布与银建出租、新月联合、北方北创、银山出租、三元出租及赛达福等北京 26 家出租车公司达成合作。截至目前，北京已有超 6 万辆出租车接入平台。

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