滴滴自动驾驶获合肥路测牌照

在 2020 国际(合肥)节能与新能源汽车展览会暨智能网联汽车生态大会上，滴滴自动驾驶获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照。截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。
在 2020 国际(合肥)节能与新能源汽车展览会暨智能网联汽车生态大会上，滴滴自动驾驶获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照。截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。
天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司新增多项专利信息，其中包括“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”以及“交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车”。其中，“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”与“控制智能汽车行驶方向的方法和装置”的申请日期分别在2017年6月和2017年4月，公开日期均为2020年8月。“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”
8 月 20 日，大众出行与AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区举行合作签约仪式，双方将发挥各自优势，在全国范围打造自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国的自动驾驶出行平台方案，此举意味着自动驾驶汽车正慢慢走近我们的生活。在主题为"未来之行，无限可能"的签约仪式上，大众出行与AutoX表示，这是自动驾驶公司与出租车企业的一次标志性合作，标志着国内自动驾驶开始从道路测试向商业化落地的转变，希望引领未来出租车行业发展
8 月 17 日消息，AutoX上海自动驾驶示范应用正式向公众开放。公众通过高德打车APP呼叫AutoX自动驾驶车辆。目前公众无需付费，可无限次呼叫。据悉，呼叫AutoX自动驾驶AI司机与呼叫人员驾驶出租车司机操作相同，在上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组许可的自动驾驶示范区域内，用户可在高德打车APP内输入起点和终点，在“舒适”服务类型中勾选“AutoX”即可完成呼叫。呼叫完成后，AutoX自动驾驶车辆会自动驾驶到距离乘客指定上?
【毛里求斯漏油事件或因船员蹭WiFi】据外媒报道，日本「若潮」号(Wakashio)散货船在印度洋毛里求斯触礁导致 1000 吨原油泄漏，触礁原因竟然是因为船员庆生想靠近岸边「蹭WiFi」以至于偏离航线所致。
8月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）已开始加大自动驾驶自研投入。据悉，蔚来北美的自动驾驶副总裁、苹果汽车项目“泰坦”前员工杰米·卡尔松（Jamie Carlson）已于今年6月份离开公司，而曾任Momenta研发总监的任少卿已加入蔚来。据悉，蔚来北美总部最早成立于2015年，主要承担着自动驾驶技术的研发职能。据报道，任少卿的加入被认为是，蔚来增加其在自动驾驶方面的投入，以及蔚来决定将其自?
过去五年，自动驾驶从实验室走出，无人车上路已经不是新闻。这段时间里，中美各地针对自动驾驶都发布了众多管理规范和牌照，用于管理自动驾驶企业的测试和运营。这些牌照名字中常常带有“自动”“无人”“示范”等字眼，可到底有什么区别，含金量又如何呢？自动驾驶牌照分三大级别首先，自动驾驶牌照主要分为三大级别，市面上大部分的牌照都适用于这个分类：测试牌照，有安全员示范运营牌照，全无人牌照。测试牌照是最基础的牌照，
据天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多项专利。包括“自动驾驶方法、装置、设备、系统、车辆和计算机可读存储介质”、“车辆碰撞的预警方法及装置”、“车辆驾驶风险应对方法、装置”、“车辆通信方法、装置、计算机可读介质及电子设备”等。
根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，我国将突破掌握关键核心技术，自主创新建立更高时速的高速铁路技术标准等成套关键技术体系。纲要提到，到2035年，智能高铁率先建成。今天，中国铁
8月27日消息，据国外媒体报道，大众汽车9月将在合肥测试自动驾驶汽车。这是该公司在中国的第一个自动驾驶试点。大众10辆奥迪e-tron将部署在合肥市海恒社区。e-tron是大众汽车的高级电动SUV车型。大众表示，该测试项目明年将对公众开放。大众今年上半年在中国销售了159万辆汽车，相比去年的192万辆减少了17%。大众2019年在中国销售了423万辆汽车。
昨日，百度Apollo获批北京市自动驾驶第二阶段载人测试通知书。自 2019 年 12 月取得北京自动驾驶车辆道路载人测试牌照以来，经过大半年期间的小范围载人测试，百度Apollo自动驾驶车队在京完成了超过51. 9 万公里的道路测试，可以开启下一阶段面向社会公众开放的载人应用示范。
DoNews8月17日消息（记者 翟继茹）17日，AutoX宣布正式面向上海用户开放RoboTaxi服务叫车服务，用户可以通过高德打车呼叫自动驾驶出租车。据了解，每辆自动驾驶出租车将配置一名安全员，乘坐无需付费。用户在体验前需签署一份志愿者协议才可以开始行程。资料显示，今年7月份，加州已经获准自动驾驶汽车初创公司AutoX开始无人车驾驶测试。去年，AutoX宣布完成1亿美元A轮融，投资者包括东风汽车、阿里巴巴的创业者基金等机构。AutoX?
滴滴出行的地图服务是由高德地图提供，而根据最新消息，“滴滴地图”已经在滴滴出行中悄然上线，取代了高德地图。据国内媒体报道，继高德、百度之后，滴滴也入局地图业务，经过多年
当前，自动驾驶技术也在如火如荼的开展研发当中，不过除了车辆本身支持自动驾驶技术之外。道路等硬件设施，也要能够为自动驾驶提供一定的技术支撑，才能更好的保证自动驾驶车辆的行车安全。
为了使自动驾驶汽车在实际道路上安全使用,我们需要了解它们之间的相互作用。”— 阿曼达·普罗克(Amanda Prorok)“堵车”一直是人类交通历史上难解的题目,当“礼让”因为“赶时间”而被人们抛诸脑后,那么等待在前方的可能将会是更严重的拥堵。人们在驾驶过程中,都仅是偌大交通中小小的一员,司机之间并无沟通,如果仅靠默契,很难达到大范围内顺畅的交通流动。针对类似问题,来自唐宁学院和圣约翰学院的Nicholas Hyldmar、Michael He于
据36氪报道，近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
在大部分人的印象之中，自动驾驶汽车离我们还很远。但实际情况却是，自动驾驶汽车已经来到了我们身边，并且也在悄无声息的改变着我们的生活。8月17日，自动驾驶初创公司AutoX，在上海的自动驾
8月17日消息，据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet旗下公司计划建立一条自动驾驶汽车专用车道。这家公司名为Cavnue，是一家新成立的公司，隶属Alphabet智慧城市子公司Sidewalk Labs旗下。Cavnue将与密歇根州政府合作，在密歇根州东南部建立第一条自动驾驶汽车专用车道，供自动驾驶汽车和联网汽车测试使用。Cavnue将会与多家汽车厂商、自动驾驶技术公司合作，包括福特、宝马、丰田、Waymo、Argo AI，共同设立未来通用的
8月12日消息，据国外媒体报道，现代汽车和Aptiv PLC（安波福）合资创办的自动驾驶技术公司揭晓其正式名称和品牌身份：Motional。图片来自官方Motional是由motion（运动）和emotional（情感）这两个词组成的。“motion”让人联想起搭载了该公司技术的无人车在路上行驶的样子；“emotional”对应的是该公司以人为本的经营方法，即专注安全性和可靠性。Motional目前正着力开展美国汽车工程师学会(SAE)四级汽车的开发和商?
今日，蔚来披露股票增发计划，拟增发 7500 万股，承销商可超额增发 1125 万股。蔚来在增发公告中披露，所募集金额将主要用于增持蔚来中国股份，行使蔚来中国的股份回购权，自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张。根据招股书内容披露，总融资金额在14. 97 亿至17. 22 亿美金之间。
从接近蔚来高层的多位知情人士处获悉，驻守蔚来北美的自动驾驶副总裁Jamie Carlson已经在 6 月离职，回归苹果公司的Special Projects Group，苹果的汽车项目“泰坦”计划正是出自该项目组。
在金融科技时代，金融服务更为多元，业务边界也更模糊，金融监管效能面临新挑战。近期，从中央部委到地方，一揽子旨在防范和化解金融风险的政策渐..
今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅..
作为中国最早一批的网红，剽悍的罗永浩如今被贴上“抖音带货一哥”的标签。从 4 月 1 日宣布签约抖音进军直播带货， 3 小时销售额1. 1 亿，到后来..
最强蜗牛中古蜀青石供奉可以获得一些不错的东西，但是供奉是需要两天的时间，一些玩家就想知道这个古蜀青石到底会不会过期是不是永久的，下面就来..
9月4日消息， 小米即将于9月7日发布POCO X3新机。现在外媒公布了小米POCO X3的真机照，包装盒除了POCO X3名称之外，还醒目标注了支持NFC。其正面为..
9月4日消息，据国外媒体报道，宏碁Spin 7翻转本将是首款搭载高通骁龙8cx Gen 2 5G芯片的笔记本电脑，具有超长续航和5G连接。在2020年的柏林消费电..
2020 年，注定是不平凡的一年。年初爆发的疫情快速席卷全球，至今仍有很多国家和地区笼罩在其阴影之下。这场突如其来的疫情，改变了很多人的生活方..
据 21 世纪商业评论报道，今年以来，快递价格持续下滑，通达系单票收入集体下滑25%以上，逼近 2 元。其中，申通快递降幅最大， 7 个月内下降超 3 ..
9月3日晚，PP体育宣布与英超解约，今天再次发布声明，宣布将会为英超新赛季会员全额退款。PP体育在声明中表示，经过多轮会谈，PP体育与英超在版权..
最近，有消息称，中国科学院大学五位2016级本科生，仅用4个月就主导完成了一款64位RISC-V处理器SoC芯片设计并实现流片。据悉，这款芯片被命名为果..
微信号名字是一个人在展示自己个性特点的重要方式，同时好听有趣的微信号名称还可以给其他人留下深刻的印象，那么有哪些比较好听的微信号名称呢，..
9月4日消息，据国外媒体报道，为期3天的2020年度柏林国际电子消费品展览会（IFA 2020）特别展，已在当地时间周四开始，将持续到周六。作为继年初的..
DoNews 9月4日消息（记者 刘文轩）此前有消息称，中国互联网巨头腾讯通过其全资子公司意像架构投资有限公司（Image Frame Investment），以约为14..
9 月 3 日，格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根..
9月4日消息，美光科技发布了全球速度最快的独立显卡内存解决方案GDDR6X。美光表示，美光 GDDR6X 能加速呈现逼真的3D体验，助力系统带宽实现1TB/秒..
9月4日消息，小米手机系统软件部总监张国全表示，小米10系列（小米10、小米10 Pro）将适配Game Turbo 4.0，将带来PC级画面参数设置，将游戏性能发..
微信更新，就像是一部大型连载剧，时不时来一次惊喜，时不时出一个彩蛋。拍一拍可以撤销，看一看能刷火箭，公众号出问答功能(内测)，号内搜索可..
据外媒报道称，软银集团也在寻觅印度合作伙伴，并正探索组建财团联合竞购TikTok的印度资产。过去一个月，软银集团曾与印度电信科技巨头Reliance J..
9月4日消息，近日，由4K花园与西影视频共同打造的4K融媒体虚拟演播室已正式落成，并投入使用。据悉，该演播室是继2018年西影视频联合4K花园、七维..
9 月 2 日凌晨，英伟达在线上召开发布会，正式发布RTX30 系列显卡，以及包括音频、图形计以及各类AI应用的最新探索。其中新的RTX架构在RTX游戏中可..