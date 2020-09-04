滴滴自动驾驶获合肥路测牌照

8月12日消息，据国外媒体报道，现代汽车和Aptiv PLC（安波福）合资创办的自动驾驶技术公司揭晓其正式名称和品牌身份：Motional。图片来自官方Motional是由motion（运动）和emotional（情感）这两个词组成的。“motion”让人联想起搭载了该公司技术的无人车在路上行驶的样子；“emotional”对应的是该公司以人为本的经营方法，即专注安全性和可靠性。Motional目前正着力开展美国汽车工程师学会(SAE)四级汽车的开发和商?