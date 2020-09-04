京东数科回应终止两家券商上市辅导：正常安排

今日，针对“与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议”的报道，京东数科回应称，该变更属于遵照法律法规，基于平等协商作出的正常安排。
今日，针对“与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议”的报道，京东数科回应称，该变更属于遵照法律法规，基于平等协商作出的正常安排。
8月10日，京东数字科技集团（以下简称“京东数科”）宣布logo升级，在京东数科的蓝色主色系之中强化了京东集团的红色视觉。官方称，这寓意着京东数科将继承与延续京东集团的价值观与
据北京证监局官网消息，京东数字科技控股有限公司与中信证券、华菁证券的上市辅导协议已于 8 月 26 日终止。据悉， 6 月 28 日，京东数科与上述两家券商签署上市辅导协议。
随着近些年数字科技的逐渐渗透，信用卡行业也已迈入数字化运营新时代。近日，京东数科与银联数据在西安联手区域银行、头部互联网平台成立“菁卡生态联盟”。从服务全国性银行的“小白卡”到服务地方银行的“京东金融联名卡”，再到即将发布的“菁卡联盟卡”，京东数科借助数字科技，携手全国近30家国有、股份制及区域性银行。根据官方公布的数据显示，服务区域性银行的“京东金融联名卡”发卡量超100万，服务全国性银行的“小白卡?
8 月 26 日，亿欧 2020 年度GNEC大会公布了“ 2020 中国新经济企业活力 100 指数榜”。此次共 143 家企业上榜，覆盖大健康、工业产业、金融、汽车出行、生活消费、新科技六大领域。2020 上半年，面对疫情带来的链式反应给全球经济带来了极大的冲击，此次上榜企业，是在这次特殊社会环境背景下，积极主动求变，并表现出了实际行动的企业，因此，在未来很有可能更加有韧性与活力。在此次上榜的企业中，蚂蚁金服、京东数科以及轻松集?
任何企业的发展壮大过程中，合规都是贯穿始终的必然要求。2020年7月25日，《网络安全与数据合规法律风险白皮书》（以下简称《白皮书》）采用“线上+线下”的方式同步举行发布会。《白皮书》对大数据技术的行业应用和市场发展中的数据合规和数字资产价值最大化提出了整合性、科学性的法律合规建议。值得一提的是，玖富数科自创建以来，就将合规发展作为目标，多年来，始终在这一目标的带领下稳步前行。玖富数科：将合规发展作为目标
8 月中旬，编玩边学举行新品发布会，重磅推出了基于3D沙盒(Sandbox)游戏的教育平台《玩学世界》，主打“语数外”等K12 学科的游戏化教育。《玩学世界》发布会现场会上还聚集到北京大学邱教授，完美世界集团发展部高级总监章先生，中山大学深圳校友会副会长张女士、蓝女士，极点资本创始人胡先生，北京大学深圳校友会秘书长、副会长陈女士等一众业内大咖、知名投资人、专家学者，同台探讨“游戏X教育”行业未来。打造全学科游戏化教
随着市场逐步复苏，消费毋庸置疑将成为拉动内需的新引擎。业内消费电商寡头局面虽看似稳固，但依旧不乏“跨界者”及“后来者”在差异化领域打开新的局面。同时，随着新载体新内容的搭建，消费趋势及消费习惯亦在不断发生变化，而每一次的变化都无一例外的蕴育出不同的行业新秀。玖富数科洞悉行业发展趋势，提前布局新消费市场。依托十余年发展沉淀，拥有过亿场景化用户的玖富数科，在平台化、社交化与金融科技方面优势明显。玖富数
金融科技平台360金融正式对外公布品牌升级，启用“360数科”为新品牌。360数科CEO吴海生称：“360数科自成立以来就定位为一家科技公司。我们通过行业领先的数字平台，帮助金融机构触达并服务于更广泛的用户群体，更好地践行普惠金融。如今，我们业务中越来越多的比例由技术服务贡献。此次更名反映了这种趋势，也更好地代表了我们在市场上的长期战略定位。未来，我们将继续加大在前沿科技领?
日前360金融正式对外公布品牌升级，启用“360数科”为新品牌。据悉，360数科已于去年开启战略升级，与上交大共建人工智能联合实验室、引入首席科学家、搭建数据AI中台、更迭组织架构等。资料显示，360数科是一家数据驱动、AI赋能的第三方金融科技平台，孵化于国内互联网安全公司360集团，致力于成为连接用户与金融合作伙伴的科技平台。公司成立于2016年7月，不到三年时间，于2018年12月14日成功登陆美国纳
今日， 360 金融正式对外公布品牌升级，启用“ 360 数科”为新品牌。
【TechWeb】8月26日消息，据悉，360数科重要关联方360集团入股天津金城银行获得中国银保监会批准。作为金城银行的战略合作伙伴，此次入股的完成，将进一步促进双方彼此赋能，业务协同发展。据悉，三六零安全科技股份有限公司获批持有天津金城银行90000万股股份，持股比例为30%。根据官方的介绍，金城银行较低的资金成本，有利于360数科扩大客群服务范围，向更优质的客群延伸。通过深入合作关系，360数科有望通过低定价产品扩大用?
当前，人们对金融服务的需求日益增加，金融作为现代经济的血脉，不仅需要通过服务实体经济推动高质量发展，更需要积极拥抱新科技，实现行业自身高质量发展。近年来，玖富数科坚持数字科技与客户体验双轮驱动，创新数字化产品，不断提升金融服务质效。玖富数科：坚持数字科技与客户体验双轮驱动在数字化集约化发展道路上，玖富数科引入大数据、云计算等新兴信息技术，加强互联网技术的创新应用，瞄准万亿元级消费信贷市场与小微企业
9月1日消息，日前，在“2020第二届中国零售金融发展峰会”上，360数科首席数据科学家沈赟就“白户风险”、“身份伪冒”、“中介风险”、“传销风险”、“黑户风险”、“恶意欺诈”、“借新还旧”七大欺诈场景，给出了针对性技术解决方案。据沈赟表述，针对主动式欺诈，360数科凭借GBST等自研算法，不断优化FTG自适应反欺诈特征体系，在千万级别黑名单库、黑中介库以及数亿白名单库的数据支持下，搭建起涵盖超过18亿关?
8月24日消息，360数科对外发布2020年二季度未经审计的财务业绩，数据显示，2020年二季度，360数科实现收入33.4亿元人民币，同比增长50%；净利润为8.77亿元，同比增长41.8%，Non-GAAP净利润为9.42亿元，同比增长36.2%业务占比方面，数据显示，二季度科技业务占比提升至26.9%，综合科技服务收入占比已接近50%。此前，8月8日，公司正式宣布品牌升级，变更公司名称为360数科，以更好地反映公司的现状和长期战略。运营数据?
今日， 360 数科(原 360 金融)发布 2020 年二季度未经审计的财务业绩。财务数据显示， 2020 年二季度， 360 数科实现收入33. 4 亿元人民币，同比增长50%;净利润为8. 77 亿元，同比增长41.8%。 360 数科 2020 年二季度促成贷款总额为589. 05 亿元
据《香港经济日报》报道，京东计划分拆京东健康于香港上市，集资 10 亿美元(约 78 亿港元)，预期京东健康最快明年上市，目前已委任美林、海通及瑞银为上市负责行。
做社区产品的产品经理，一定有一个北极星指标：社区内容生产数。无论哪种社区，内容生产在如今因为产品定位不同，可以分为
摘要：医研共创。“皮肤科专家不是品牌的流量入口、也不是营销推广的噱头，而是为产品功效保驾护航的核心。”正如百植萃CEO Nancy所说的那样，该品牌旗下的多款产品均是与国内知名皮肤科专家共同合作研发出来的。事实上，近年来消费者对化妆品功效和成分越来越重视，不少国货美妆品牌纷纷与皮肤科专家合作，作为品牌背书。但其中部分品牌在与皮肤科专家的合作中，大多是以皮肤科专家为品牌站台的形式为主，其本质与代言人或KOL无?
产业数字化研究机构爱分析日前发布《中国房地产数字化行业趋势报告》，报告显示，房地产行业已告别高速增长的增量时代，呈现“存量化”趋势。在此趋势下，越来越多的房地产企业开始着手推进数字化转型，房地产业开始加速进入数字时代。房地产数字突围根据《 2020 年中国房地产百强企业报告》显示， 2019 年我国房地产百强企业的营业收入均值和净利润均值分别同比增长24.2%和19.5%，出现“增收不增利”的现象。另一行业数据也显示，
瑞典知名的通信厂商爱立信本周四宣布，其5G商用合同数量已经达100份。这个数字在今年其上个月公布二季度财报时还是99份，不过随着本周与斯洛文尼亚电信签下新单，爱立信迫不及待地更新了合同数
在金融科技时代，金融服务更为多元，业务边界也更模糊，金融监管效能面临新挑战。近期，从中央部委到地方，一揽子旨在防范和化解金融风险的政策渐..
今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅..
作为中国最早一批的网红，剽悍的罗永浩如今被贴上“抖音带货一哥”的标签。从 4 月 1 日宣布签约抖音进军直播带货， 3 小时销售额1. 1 亿，到后来..
最强蜗牛中古蜀青石供奉可以获得一些不错的东西，但是供奉是需要两天的时间，一些玩家就想知道这个古蜀青石到底会不会过期是不是永久的，下面就来..
9月4日消息， 小米即将于9月7日发布POCO X3新机。现在外媒公布了小米POCO X3的真机照，包装盒除了POCO X3名称之外，还醒目标注了支持NFC。其正面为..
9月4日消息，据国外媒体报道，宏碁Spin 7翻转本将是首款搭载高通骁龙8cx Gen 2 5G芯片的笔记本电脑，具有超长续航和5G连接。在2020年的柏林消费电..
2020 年，注定是不平凡的一年。年初爆发的疫情快速席卷全球，至今仍有很多国家和地区笼罩在其阴影之下。这场突如其来的疫情，改变了很多人的生活方..
据 21 世纪商业评论报道，今年以来，快递价格持续下滑，通达系单票收入集体下滑25%以上，逼近 2 元。其中，申通快递降幅最大， 7 个月内下降超 3 ..
9月3日晚，PP体育宣布与英超解约，今天再次发布声明，宣布将会为英超新赛季会员全额退款。PP体育在声明中表示，经过多轮会谈，PP体育与英超在版权..
最近，有消息称，中国科学院大学五位2016级本科生，仅用4个月就主导完成了一款64位RISC-V处理器SoC芯片设计并实现流片。据悉，这款芯片被命名为果..
微信号名字是一个人在展示自己个性特点的重要方式，同时好听有趣的微信号名称还可以给其他人留下深刻的印象，那么有哪些比较好听的微信号名称呢，..
9月4日消息，据国外媒体报道，为期3天的2020年度柏林国际电子消费品展览会（IFA 2020）特别展，已在当地时间周四开始，将持续到周六。作为继年初的..
DoNews 9月4日消息（记者 刘文轩）此前有消息称，中国互联网巨头腾讯通过其全资子公司意像架构投资有限公司（Image Frame Investment），以约为14..
9 月 3 日，格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根..
9月4日消息，美光科技发布了全球速度最快的独立显卡内存解决方案GDDR6X。美光表示，美光 GDDR6X 能加速呈现逼真的3D体验，助力系统带宽实现1TB/秒..
9月4日消息，小米手机系统软件部总监张国全表示，小米10系列（小米10、小米10 Pro）将适配Game Turbo 4.0，将带来PC级画面参数设置，将游戏性能发..
微信更新，就像是一部大型连载剧，时不时来一次惊喜，时不时出一个彩蛋。拍一拍可以撤销，看一看能刷火箭，公众号出问答功能(内测)，号内搜索可..
据外媒报道称，软银集团也在寻觅印度合作伙伴，并正探索组建财团联合竞购TikTok的印度资产。过去一个月，软银集团曾与印度电信科技巨头Reliance J..
9月4日消息，近日，由4K花园与西影视频共同打造的4K融媒体虚拟演播室已正式落成，并投入使用。据悉，该演播室是继2018年西影视频联合4K花园、七维..
9 月 2 日凌晨，英伟达在线上召开发布会，正式发布RTX30 系列显卡，以及包括音频、图形计以及各类AI应用的最新探索。其中新的RTX架构在RTX游戏中可..