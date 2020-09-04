京东数科回应终止两家券商上市辅导：正常安排

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京东数科回应终止两家券商上市辅导：正常安排

2020-09-04 09:58 · 稿源：站长之家

今日，针对“与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议”的报道，京东数科回应称，该变更属于遵照法律法规，基于平等协商作出的正常安排。

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