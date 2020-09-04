京东数科回应终止两家券商上市辅导：正常安排

摘要：医研共创。“皮肤科专家不是品牌的流量入口、也不是营销推广的噱头，而是为产品功效保驾护航的核心。”正如百植萃CEO Nancy所说的那样，该品牌旗下的多款产品均是与国内知名皮肤科专家共同合作研发出来的。事实上，近年来消费者对化妆品功效和成分越来越重视，不少国货美妆品牌纷纷与皮肤科专家合作，作为品牌背书。但其中部分品牌在与皮肤科专家的合作中，大多是以皮肤科专家为品牌站台的形式为主，其本质与代言人或KOL无?