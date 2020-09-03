英超宣布与中国转播商解约 PPTV回应：存在分歧未能达成协议

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英超宣布与中国转播商解约 PPTV回应：存在分歧未能达成协议

2020-09-03 20:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:今日，针对“英超与中国转播商解约”的报道，PPTV方面回应称，全球疫情带来了许多挑战，在版权谈判中更为凸显。经过多轮会谈，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，非常遗憾未能与英超达成协议，虽然PP体育已依照协议向英超联赛超额预付版权周期费用，但PP体育仍将终止与英超的合作。

今日早些时候，英超官方发布公告称，已经终止了与中国地区转播商的合约。现阶段英超不会再对此事发表任何言论。

据悉，2019年，PPTV以5.23亿英镑获得了2019-2022三个赛季英超在中国的独家转播版权。

QQ截图20200903202416.jpg

以下为PPTV声明全文：

声明

PP体育作为中国领先的互联网体育媒体平台，一直致力于和国内外优质的足球版权方建立良性可持续的合作，为球迷用户提供优质的内容服务与体验，为版权方提供优质的运营服务，并以发展成为国际领先的体育集团为目标。

全球疫情带来了许多挑战，在版权谈判中更为凸显。经过多轮会谈，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，非常遗憾目前我们未能与英超达成协议，虽然PP体育已依照协议向英超联赛超额预付版权周期费用，但PP体育仍将终止与英超的合作。

PP体育的战略发展方向不会改变，版权策略调整是基于客观事实和战略考虑而做出的正常调整，PP体育仍将致力于为广大球迷用户、版权方及合作伙伴提供优质的服务。

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