《财富》40岁以下商界精英榜发布：蚂蚁数据库公司OceanBase CEO入选

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息：9 月 3 日，《财富》杂志 2020 年全球 40 位 40 岁以下商界精英榜单揭晓。在此次上榜名单中，国内共 7 位商界精英在列，其中，蚂蚁集团新成立的独立数据库公司OceanBase CEO杨冰作为唯一金融科技企业代表入选。

《财富》表示，由于“ 2020 年是充满挑战和变革的一年”，为了更好地反映时代变化，榜单首次选择分行业评选，涵盖金融、科技、医疗、政治和文化娱乐五大领域。此次评选着重于上榜者的职业生涯发展及行业影响力，同时特别关注他们未来创造更大成就的潜力。

除OceanBaseCEO杨冰外，国内上榜者还包括快手创始人兼CEO宿华、百度集团副总裁吴甜、VIPKID创始人兼CEO米雯娟、好未来联合创始人兼COO刘亚超、启函生物CEO杨璐菡和数坤科技CEO马春娥。此前，字节跳动张一鸣、美团王兴都曾经作为商界精英上过该榜单。

OceanBase是此次上榜公司中国内唯一金融科技企业代表。OceanBase是蚂蚁集团完全自主研发的分布式数据库产品，诞生于 2010 年，其在被誉为“数据库领域世界杯”的国际权威TPC-C测试中一战成名，创造了数据库领域新的标准线。多年来，OceanBase支撑了支付宝、网商银行等重要业务并历经阿里超大规模业务场景、支付宝金融级场景以及双 11 等战役的历练。今年 6 月正式独立成立公司，并计划在未来 3 年内服务全球超过万家企业客户。

OceanBase母公司蚂蚁集团目前正在筹备IPO，《财富》杂志的评语中写道，OceanBase数据库技术有望在全球扮演重要角色，这种可能性有助于激发投资人对蚂蚁集团即将到来的IPO的兴趣。

蚂蚁集团近期在科技战略上成果频现，“技术是成功的关键，也是普惠生态系统的基础。” 8 月 25 日，正谋求A+H两地上市的蚂蚁集团在首度披露的招股文件中，如此定义技术的重要性。在这份文件中，蚂蚁集团也第一次亮出了包括OceanBase在内的技术家底，包括 26 项自主研发核心技术产品， 18 项世界级和国家级核心技术奖项，以及在全球 40 个国家和地区拥有的26， 279 项专利或专利申请。