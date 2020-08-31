一加回应刘作虎回归OPPO：一加创始人和CEO身份不变

站长之家(ChinaZ.com) 8月31日 消息：今日，针对“一加创始人刘作虎回归OPPO”的报道，一加回应称，刘作虎担任欧加控股高级副总裁，全面负责欧加旗下产品规划与体验。刘作虎是一加创始人和CEO身份不变。

此前，有媒体报道称，OPPO近期进行组织架构调整，一加手机创始人、CEO刘作虎回归OPPO，担任OPPO高级副总裁，公司产品线总负责人。

OPPO内部人士表示，如果刘作虎回归OPPO，可能更多是考虑OPPO系旗下三大手机品牌OPPO、一加和Realme的协同问题，手机市场进入存量博弈时代，自家品牌之间要尽量减少互相伤害。

数据显示，欧加(广东欧加控股有限公司)100%持股OPPO，同时持有一加74.07%股份。

早在今年6月，就有媒体报道称“刘作虎将担任OPPO一加两个品牌负责人”，当时，一加方面回应称，刘作虎是一加CEO的身份没有变化，与此同时，担任了欧加的首席产品体验官，为欧加的产品规划和发展贡献自己所能。

资料显示，刘作虎湖北汉川人，毕业于浙江大学。 1998 年刘作虎大学毕业后入职OPPO 。 2003 年担任开发部长。 2008 年，出任OPPO蓝光事业部总经理。 2013 年 11 月 18 日刘作虎微博宣布离开OPPO。 2013 年 12 月 17 日刘作虎宣布独立创业，成立一加科技。



