美图上半年营收5.575亿元人民币 月活用户2.954亿

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美图上半年营收5.575亿元人民币 月活用户2.954亿

2020-08-26 17:01 · 稿源：站长之家

今日，美图发布截止 2020 年 6 月 30 日的中期业绩报告。财报显示，美图上半年营收5. 575 亿元人民币，同比增长20.1%。上半年美图所有应用月活用户为2. 954 亿，较 2019 年 12 月上升4.6%。

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