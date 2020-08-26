美图上半年营收5.575亿元人民币 月活用户2.954亿

今日，美图发布截止 2020 年 6 月 30 日的中期业绩报告。财报显示，美图上半年营收5. 575 亿元人民币，同比增长20.1%。上半年美图所有应用月活用户为2. 954 亿，较 2019 年 12 月上升4.6%。
今日，美图发布截止 2020 年 6 月 30 日的中期业绩报告。财报显示，美图上半年营收5. 575 亿元人民币，同比增长20.1%。上半年美图所有应用月活用户为2. 954 亿，较 2019 年 12 月上升4.6%。
近日，美图品牌星球推出“群星计划”，面向美业潮流品牌发出招募邀请，并投入百亿流量助力品牌线上曝光最大化，首期入驻品牌将全免入驻费，更将获得专业顾问团队1V1专属服务。在为入驻品牌解决运营成本等痛点无后顾之忧同时，更帮助品牌实现从吸粉、聚粉到宠粉、带货的全链路私域营销闭环。“美图品牌星球”是美图基于自有流量蓝海推出的，帮助品牌深耕粉丝关系的私域流量运营空间。随着互联网人口红利见顶，公域流量的用户争夺已?
在iQOO官宣正式成为BMW M Motorsport全球顶级合作伙伴后，今日，iQOO官方放出新款旗舰iQOO 5 系列所拍摄的DTM赛道美图，传递iQOO对速度与性能的极致追求。新款旗舰iQOO 5 系列由iQOO 5 系列拍摄的赛道美图速度是赛车致胜的关键，同样的iQOO也希望将极致速度赋予手机。iQOO 5 系列，有着首个获得莱茵TÜV安全快充认证的120W 超快闪充技术，仅需 15 分钟充至100%的充电速度，带领手机行业跨入百瓦闪充时代。由iQOO 5 系列拍摄的?
三星的保密工作再次“沦陷”。提前今晚22点的Galaxy Unpacked发布会，三星此次几乎全线产品泄露，包括但不限于Galaxy Note20 Ultra、Bud Live耳机、Tab S7平板、Watch 3手表等。
现在的商业热词中，“直播电商”肯定是其中一个。随着5G时代的发展，数据传输数据又一次升级，5G助力直播，播商时代势不可挡。微动直播，就是站在这个直播电商风口上，与大家不期而至。微动直播，是一个专业的直播社交电商服务商，打造专属于商家的平台级直播系统，开启直播+社交+电商的营销模式，帮助商家快速开播，高速变现。今年，是直播电商风口最具潜能的一年，但同样，也是非常特殊的一年。受疫情的影响，很多线下实体商家都
8月21日消息，据国外媒体报道，在英伟达的业务体系中，游戏相关业务向来是他们最大的营收来源，但这一情况在最近一个财季发生了变化，数据中心业务已成为他们最大的营收来源。英伟达最近一个财季的财报显示，在截至7月26日的2021财年第二财季，来自数据中心业务的营收达到了17.52亿美元，较上一财季的11.41亿美元增加6.11亿美元，环比增长53.5%。同上一财年同期相比，英伟达数据中心业务在第二财季的增长更为明显。202
在8月6日，美国总统特朗普签署了对Tiktok和微信的禁令，要求在45天后禁止美国企业和Tiktok、微信进行交易，对于这一禁令，包括苹果在内的多家美国大公司呼吁特朗普政府终结一项行政命令，该命令将在美国禁止微信和TikTok。
京东发布2020年第二季度财报显示，其该季度营收2011亿元，同比增长33.8%；净利润为59亿元人民币，同比增长66.1%；调整后每ADS收益3.51元人民币，市场预估2.71元人民币。运营数据方面，截至2020年6月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数较去年同期的3.213亿增长29.9%至4.174亿。2020年6月，京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长40%。物流方面，财报显示，截至2020年6月30日，京东物流运
8月13日消息，8月12日，在腾讯发布第二季度业绩后的财报电话会议上，腾讯首席战略官、集团高级执行副总裁James Mitchell在回答分析师提问时表示，来自美国的营收占总营收的比重低于2%，其中，美国广告收入占总广告收入的比重低于1%。8月7日，特朗普宣布，将于45天后（9月20日）封杀微信和TikTok两个中国公司开发的App。从生效日开始，任何美国人都不得继续和微信和TikTok两个应用所属的公司发生任何交易（transactions
8 月 17 日，今年 6 月在香港完成二次上市的京东(NASDAQ:JD/09618.HK)发布 2020 年第二季度财报。数据显示，京东 2020 年第二季度净收入为 2011 亿元人民币(约 285 亿美元)，同比增长33.8%，历史上首次单季度营收过 2000 亿元。 2020 年第二季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为 59 亿元人民币(约 8 亿美元)，较去年同期的 36 亿元人民币增长66.1%。在用户层面，京东年活跃用户在二季度新增 3000 万人，?
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。去年开始，波音等待737MAX复飞。今年开始，又多了等待疫情何时解除。这一切关系到公司营收，影响到现金流，关联到债务，最终变成能不能活下去的问题。Q2 波音被关注的问题是，营收不及预期。数据显示，第二季度收入118. 1 亿美元，同比下降25%，预期129. 9 亿美元(范围
在昨日晚间腾讯二季度财报电话会上，腾讯首席战略官、集团高级执行副总裁James Mitchell称，腾讯来自美国的营收占总营收的比重低于2%。其中，美国广告收入占总广告收入的比重低于1%。
DoNews 8月14日消息（记者 程梦玲）百度今日发布了截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报。报告显示，百度第二季度总营收为人民币260亿元，与去年同期相比下降1%；归属于百度的净利润为人民币36亿元，与去年同期相比增长48%。百度第二季度来自于“百度核心”的总营收为人民币189亿元，与去年同期相比下降3%，与上一季度相比则增长24%。百度第二季度来自于爱奇艺的营收达人民币74亿元，与去年同期相比增长4%。百度第二季度营收
在今年到家业务重上风口的大背景下，作为即时零售第一股，头顶光环的达达是外界一窥到家业务发展面目的窗口，因此备受市场关注。
北京时间 2020 年 8 月 18 日，触宝（NYSE:CTK）今天公布了截至 2020 年 6 月 30 日未经审计之 2020 年第二季度财务业绩。财报显示， 2020 年第二季度触宝营收1. 3 亿美元，同比增长236%，超出预期的1. 2 亿美元；毛利润实现1. 2 亿美元，经调整后净利润实现 454 万美元，在盈利上实现扭亏为盈，其中财报营收主要来源于内容型应用。 第二季度通过在全球内容生态布局、技术创新投入等一系列前瞻性举措下，触宝稳步提升增长实力。尽
洋码头一笔数千万元融资已于日前完成交割，投资方为重庆产业引导基金平台盛世资本。未来三年内，洋码头计划在国内创业板上市，目前已在做相关准备。
7月29日消息，据国外媒体报道，AMD日前公布了今年第二季度财报，并上调了今年全年销售预期。AMD今年4月，AMD预计今年营收同比增长约25%；周二，公布最新财报时，AMD预计今年营收增长约32%，主要受PC、游戏、数据中心产品增长驱动。AMD第二季度营收为19.3亿美元，较上年同期增长26%；第二季度净利润1.57亿美元，高于上年同期的3500万美元。周二收盘，AMD(NASDAQ:AMD)股价下跌1.97%至67.61美元，总市值约791.84亿美元。?
昨日晚间，顺丰发布了 2020 年上半年中报。财报数据显示，今年上半年，顺丰实现营收达711. 29 亿元，同比增长42.05%;归属上市公司股东净利润37. 62 亿元，同比增长21.35%。
【TechWeb】8月17日消息，据国外媒体报道，在芯片制程工艺方面走在行业前列的台积电，今年的业绩相当出色，前7个月营收同比均有大幅增长，最高超过50%，4个月的同比增长率超过30%，最低的一个月也同比上涨16.6%。台积电官网所披露的月度营收显示，今年前7个月，他们营收7272.59亿新台币，折合约247.41亿美元。去年前7个月，台积电的营收为5444.61亿新台币，今年的7272.59亿新台币，较之是增加1827.98亿新台币，同比增长33.6%。而?
突如其来的疫情，让腾讯游戏获利颇丰，旗下的《和平精英》、《王者荣耀》拳头游戏，更是横扫全球玩家。数据显示，腾讯第二季度营收1149亿元，去年同期888.21亿元，同比增长29%，而第二季度净利
据外媒Techspot报道，谷歌不少于85%的营收仍由广告收入构成，这也是该公司一直在核心业务之外努力实现多元化的原因。该公司日前公布了其第二季度营收，由于Covid- 19 对广告支出的直接影响，其营收 22 年来首次出现下滑，但该公司相信最坏的日子已经过去。
近几年真无线蓝牙耳机发展速度越来越快，当我们在挑选真无线蓝牙耳机时，我们不仅最关心的是蓝牙耳机的稳定性，同时也不能忽视音质的重要性，毕竟..
传音控股发布 2020 年半年度报告，公司实现营业收入138. 5 亿元，同比增长31.81%;实现归属于母公司股东的净利润10. 91 亿元，同比增长33.42%。..
随着科技发展速度越来越快，国产蓝牙耳机不仅从设计、品质、功能方面都已经相当成熟了，目前市场上还是有非常多靠谱的国产蓝牙耳机的，不管是配置..
雪玲妃月销150w的洗面奶,近期也是在各种的风口浪尖上了,有的博主说成分不行,泡沫不够绵密等等,不知道是“人红是非多”,还是对家下场联手下“黑通稿..
自2017年的iPhone X上首次推出后，苹果一直坚守Face ID人脸识别，尽管今年由于疫情，导致不少用户想念指纹，可在iPhone 12产品线上，并没有指纹回..
挂脖蓝牙耳机作为运动锻炼必备的一款数码产品，自然成了选购的热门，买耳机要明白自己的需求是什么，这样才能快速、准确的定位到合适的耳机，小编..
阿里财报一出你就知道，疫情并非对所有线下行业都是打击。阿里Q2 财报中，涨势最为强劲的，居然是以线下门店为主要依托的盒马鲜生。在 2020 年 6 ..
莫言有诗言:“从阴雨走到艳阳，我路过泥泞、路过风。一路走来，你若懂我，该有多好，其实我没有你想的那么坚强。”对呀，你不必那么坚强，看点快报..
9 月2- 4 日，为期三天的 2020 上海国际智能建筑展（SIBT）与上海国际智能家居展（SSHT），即将在上海新国际博览中心W3-W5 馆举行。作为国内智能建..
古代杰出诗人-韩愈曾说过：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”。要想读好书，下狠功夫是不可避免的，但在 21 世纪受各种文娱产品和手机的影响，注..
智能电视机风行的这几年，网络机顶盒也并存着。为什么呢？原因是这些年智能电视如同大型安卓手机一般越用越卡，而网络机顶盒则肩负着外置“CPU”的..
现在，虚拟主播有多火?7 月初，小品演员蔡明在B站化身“菜菜子Nanako”，以虚拟主播的形式进行直播，这是近来B站的又一个破圈新闻。..
LOL中的新英雄Samira是有隐藏任务的，很多玩家还不清楚这个新英雄Samira的隐藏任务怎么触发，下面就来为大家分享一下Samira隐藏任务全攻略。..
今日，映客互娱发布了 2020 上半年财报报告。财报显示，截至 2020 年 6 月 30 日，映客整体营收 22 亿元，同比增长48%，环比增长24%。映客APP 报告..
2020年LPL的夏季赛决赛宣传片正式公布，同时今天官方也公布了TES和JDG两队的赛前垃圾话环节，在这一环节中，两队再次上演了春季赛决赛时的火药味，..
数据显示： 2020 年中国在线教育用户规模将达到3. 51 亿人，市场规模将达到 4858 亿元，倒逼行业下沉，三四线城市成重要增量市场。随着消费升级，..
破次元壁的虚拟偶像正在成为流行新趋势，将虚拟偶像和直播列为发展重点的A站，无疑抓住了垂直赛道爆发的机遇。A站去年 11 月正式布局虚拟偶像，并..
自从主流旗舰手机纷纷取消耳机孔之后，蓝牙耳机成为了有线耳机的"替代品"，没有了传统的物理线材和烦人的听诊效应，同时还有着更好的佩戴体验以及..
2020年8月24日，币安台湾社区负责人Zora对话Alex Chien&Bree。Alex Chien&Bree在直播中向观众介绍了DeFi之后继续演化的方向，以及跨链中存在的问题..
【京东市值突破1万亿港元】据媒体报道， 8 月 26 日下午京东大涨超7%，现报319. 6 港元，市值突破 1 万亿港元。此前巴克莱分析师Gregory Zhao将京..