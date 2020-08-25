进军欧洲市场！滴滴在俄罗斯推出快车服务

滴滴出行今天正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
目前，滴滴已在巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马、澳大利亚、日本等海外市场开展出行、外卖和同城配送等业务。
滴滴出行今天正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
目前，滴滴已在巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马、澳大利亚、日本等海外市场开展出行、外卖和同城配送等业务。
今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
7月28日，滴滴宣布恢复北京网约车跨城订单服务，目的地为低风险地区的出京业务恢复正常运营。
7月27日消息，滴滴升级APP至6.0版本，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，进一步简化叫车步骤。滴滴APP显示，近期宣布独立品牌、主打普惠出行和绿色共乘的青菜拼车，与顺风车、骑车、公交、代驾、金融服务、车生活、跑腿、货运等业务并排在顶部导航。此外，上海用户可在滴滴APP顶部导航选择“未来出行”报名体验自动驾驶。填写目的地后，滴滴会综合用户个人历史出行习惯、车型选择?
今日，滴滴表示，滴出行App升级至6. 0 版本之后，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，可在“打车”栏发单任意车型，比价方便。
据未来汽车日报报道，近日，李斌在 2020 成都车展上首谈融资后规划。他称，短期来看蔚来过了生死线，毛利率不断提高，利润也在收转。
滴滴出行的地图服务是由高德地图提供，而根据最新消息，“滴滴地图”已经在滴滴出行中悄然上线，取代了高德地图。据国内媒体报道，继高德、百度之后，滴滴也入局地图业务，经过多年
近日，滴滴开始在俄罗斯喀山招募司机，为在该市提供出行服务做准备，喀山将成为滴滴进入俄罗斯市场的第一站。目前，滴滴已经在拉美、澳洲、日本等 8 个国家落地，为当地用户提供出行和外卖服务。
针对昨日多个公众号关于“淘宝特价版针对欧美地区用户的精准定向补贴致其在美国谷歌应用商店下载量飙升”的说法，今日，淘宝特价版官方微博发文回应，称淘宝特价版从未在国外市场开展业务，更没有针对欧美市场投放过补贴。直言无论是过去、现在还是未来，淘宝特价版都只补贴国内用户，只宠国内用户。
据Electrek报道，特斯拉将大幅扩张其零售店的规模，计划于北美以及海外市场建设更多的零售店，以配合早前宣布的增产计划。
据36氪报道，近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
近日，特斯拉表示将大幅扩张其零售店的规模，计划于北美以及海外市场建设更多的零售店，以配合早前宣布的增产计划。在北美市场，目前已知特斯拉将在美国亚利桑那州、得克萨斯州和威斯康星州等地建立新零售店，另外加拿大魁北克、蒙特利尔等地也计划建立新零售店。海外市场方面，中国将是扩张的重点；因监管问题而迟迟未能进入的新加坡市场也将迎来进展。
8月5日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正计划在北美和海外市场建设更多零售店，重点是中国市场。去年2月底的时候，特斯拉曾宣布，将在全球范围内关闭大部分门店，仅保留部分人流量大的门店，作为特斯拉的展厅和信息中心，同时将销售模式全部改为线上销售。然而，几个月后，该公司又改变了战略。此后，该公司的零售业务一直在缓慢增长。现在，根据消息来源和新的招聘岗位信息，该公司将在亚利桑那、得克萨?
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。国际分类为35-广告销售、36-金融物管，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司成立于2013年5月，注册资本56亿人民币，法定代表人为程维，公司经营范围包括计算机软件及网络技术的研发；技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行研发的软件产品；经济?
近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。滴滴出行App中的导航一栏内，增加了“导航”功能，并且首次使用了带有“滴滴地图”标识的地图。
8 年收获 19 轮融资，滴滴出行因此每年总要“被IPO”几次。近日，有关“滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港IPO，目标估值超过 6000 亿港币”以及“滴滴出行部分股权将进行网络拍卖”的消息被广为传播，滴滴出行副总裁李敏随后回应称，“IPO不是滴滴当前最优先的事项，公司目前暂无相关计划”。
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
8月25日消息，滴滴今日正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。5月，俄罗斯各级政府在新冠疫情趋稳后开始着手经济重启计划，滴滴同时加紧筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。2018年以来，滴滴加速发展国际化，目前已在巴?
继美团之后，拼多多也驶入了社区团购赛道。据亿邦动力了解，拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”将于月底上线，目前处于团长招募阶段。同时，多多买菜将首批两座试点城市放在了武汉和南昌。有业内人士表示，武汉、南昌是兴盛优选除湖南以外的重点地区，拼多多入局将与其正面交锋。
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量..
今天七夕，中国传统的情人节。单身的人，心疼自己;不单身的人，心疼自己的钱包。但不论是上半年的西洋情人节，还是下半年的中国传统七夕节，淘宝..
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