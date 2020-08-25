进军欧洲市场！滴滴在俄罗斯推出快车服务

滴滴出行今天正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。

目前，滴滴已在巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马、澳大利亚、日本等海外市场开展出行、外卖和同城配送等业务。