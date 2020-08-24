扫黄打非：​15人用微信群传播淫秽视频获利被判刑

据扫黄打非官方微博消息，近期，上海市宝山区人民法院对一起传播淫秽物品牟利案件作出判决， 15 名被告分别被判处有期徒刑八个月至一年三个月不等，并处罚金。经查， 2019 年 3 月起，被告人安某某等 15 人登陆淫秽视频网站注册代理账号，将网站“公共片库”的淫秽视频导入其代理账号“私有片库”后生成链接，将链接发送至QQ群、微信群，让群内成员付费方式观看，并与网站约定分成，传播淫秽视频共 444 部，非法获利29863. 8 元。
据扫黄打非官方微博消息，近期，上海市宝山区人民法院对一起传播淫秽物品牟利案件作出判决， 15 名被告分别被判处有期徒刑八个月至一年三个月不等，并处罚金。经查， 2019 年 3 月起，被告人安某某等 15 人登陆淫秽视频网站注册代理账号，将网站“公共片库”的淫秽视频导入其代理账号“私有片库”后生成链接，将链接发送至QQ群、微信群，让群内成员付费方式观看，并与网站约定分成，传播淫秽视频共 444 部，非法获利29863. 8 元。
个人微信+微信群+朋友圈，几乎是目前私域运营最普遍的组合玩法。不过，随着微信对个人号营销外挂等工具的重拳出击，企业使用这种玩法的难度越来越大，成本也越来越高。很显然，腾讯不希望微信沦为营销工具，但它同样不希望放弃微信里这些潜在的生意。因此，已与微信实现打通的企业微信自然成为腾讯发力的重点，企业微信在私域运营上的能力正在不断增强。下面就详细和大家讲讲两者的联系和主要的不同点。一、企业微信与个人微信互通
微信于 6 月中旬上线了「拍一拍中功能，用户点击 2 次头像，会产生头像抖动，震动反馈，且在聊天框中显示「XX拍了拍XX」。 这个功能推出后，很多微信群都在疯狂拍一拍，引起了一波拍一拍狂潮，但也有很多出现拍一拍误操作的现象。现在在最新版本的微信中，“拍一拍”可以撤回了。
不久前，微信终于支持修改微信号了，不过一年仅限一次，而且必须满足一定的条件才行。同时，也有不少人存在一个疑问：“微信号”是否等同于“微信帐号”？前者是后者的简
企业微信所覆盖的行业之广，几乎能想到的都有。可见企业微信正逐渐渗透各大行业，逐步走进大众日常生活场景。企业微信让B端C端都深度了解到“添加企业微信”的好处：消费者可以得到一对一的个性化专业服务；商家能越过中间环节，使产品与服务直连消费者；更多的从业者还能以专业身份开展运营，长期维系用户关系…打通微信后的企业微信不止是一个办公软件，它蕴含着不容小觑的价值潜力：01对市场人员而言——用企业微信精准营销，杀
微信拍一拍功能是今年上线的一个社交互动玩法，在一上线后就获得了大量用户的关注，有关拍一拍的话题也成为社交媒体上的一个热门。不过微信拍一拍要如何撤回呢，现在官方推出了测试版本，将更新拍一拍的撤回功能。
【微信停止服务印度用户】据印度科技媒体Entrackr报道，当地时间周六，微信正式限制其在印度的用户发送和接收消息。多位微信印度用户透露，在使用时微信时，不断被强制退出，且无法重新登录。无论是何种网络状态下。
据外媒报道，多名知情人士透露，美国政府表示，美国企业在中国可以继续使用微信。8月6日，美国政府宣布将在45天后禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。消息称，美国政府
微信小商店在8月20日正式开放了个人用户的开通，对于很多通过微信来获客、吸引流量的商家来说，开通微信小商店之后可以帮助自己更方便的进行带货，以下我们来了解下个人用户如何开通微信小商店。
你上次发视频动态是什么时候?或者说你还记得视频动态是什么功能吗?没错，我说的就是微信的视频动态。
微信小商店的店铺命名有哪些规则要求，如何命名才可以符合微信官方的要求，这里我们来了解下如何让自己的店铺取一个比较合适的名字。
微信小商店的商家登录地址在哪里，商家后台入口位置是什么地方，在最近微信小商店正式对个人开放了小商店功能，可以帮助个人用户增加商品销售渠道，以下我们来看下具体的登录方法。
微信小商店个人店正式全量开放，想要通过微信来获得更多资源流量的用户可以开通微信小商店来获得客户，以下我们来看下具体开通微信小商店个人店的步骤流程。
自从美国政府在8月初发布对微信的禁令后，不少网友就在讨论如果苹果公司真的下家了微信的话，中国用户要在微信和苹果之间选择，那么最终结果会是什么样的呢，于是就有很多统计数据出炉，最终结果显示95%的网友会选择微信。
在微信禁令即将于下个月开始执行之际，美国企业牵起了一波反对潮。据外媒报道，包括苹果在内的美国许多主要公司呼吁，特朗普政府终止有关微信（WeChat）的禁令。该禁令旨在试图建立一个排除&l
据外媒消息，日前美国国务院宣布 5 项“净网”措施，其中包括从美国应用商店中移除中国Apps，防止不受信任的中国手机厂商在应用商店预装美国Apps。日前媒体报道称，苹果或将下架微信，那么苹果手机不能用微信了吗？
不少人在群里看到别人转发的躺着赚钱的消息，声称“出租微信号，70-100/天日结。”想到靠自己的微信号赚钱，也算是自食其力，于是心动并马上添加了对方的微信。
微信小商店作为带货的一种新功能，可以帮助商家销售更多的商品获利，那么哪些推广方式可以帮助商家带来更多的流量呢，这里我们来看下微信小商店推广的主要方法。
在美国政府不断威胁打压中国企业之际，多名知情人士透露，美国政府表示，美国企业在中国可以继续使用微信。
你有多久，没在朋友圈看到星座文了?这个看似普通的问题，却精准的戳中了公众号的软肋。在微信的熟人社交环境下，我们很大一部分的内容消费，并不是为了自娱自乐，而是为了获得社交货币。
今日，微信拍一拍新增撤回功能，当用户拍完好友之后，一定时间内再次双击头像或两分钟内长按拍一拍消息即可撤回。首次开启该功能的用户则会显示“撤回拍一拍消息”“ 2 分钟内，长按拍一拍消息，可以撤回”。
8月24日晚间，中国民航(不含港澳台)创造了一个新纪录：安全飞行10周年，没有定期和包机航班发生重大事故！这也是自中国民航1980年脱离军队建制以来..
24日，证监会官网显示，证监会已于8月24日受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。此前，香港媒体报道，蚂蚁集团A+H上市将筹集300亿美元，最快..
三星手机通常以出厂时就有良好的质量保证而闻名，但每隔一段时间，我们就会遇到有一两个问题的设备。最新出现问题的设备是Galaxy Note 20 Ultra、..
三言财经8月24日消息，蘑菇街发布2021财年Q1（2020年4月1日-2020年6月30日）未经审计的财务报告。当季，蘑菇街总GMV达31.20亿元，其中直播业务GMV..
三言财经8月24日消息，据证监会网站消息，证监会受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。..
美国当地时间周一，蒂姆·库克(Tim Cook)将迎来自己担任苹果公司CEO的九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。..
美团外卖会员官方售价 15 元，目前天猫部分旗舰店正在开展美团外卖会员促销，月卡售价 11 元，可点此领取 3 元优惠券（点此领券购买），实付 8 元..
最近几年电商的波澜，一是拼多多，二是直播。拼多多借助微信的东风，靠着裂变活动和自驱的社交关系，完成了启动和疯长，用百亿补贴的定位上探，..
1995年的8月24日，微软正式推出了Windows 95系统，迄今为止正好25周年了，现在来看Win95界面早已落伍，但它可是微软操作系统史上的里程碑，口碑及..
最近吃播行业站到了风口浪尖上，这些作秀、浪费的吃播大部分还是成年人，现在3岁的婴孩也被迫当起了吃播，被父母喂到70斤，引发网友声讨。据报道，..
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今年芒果的存在感还是挺高的，大火的《乘风破浪的姐姐》《快乐大本营》《天天向上》《中餐厅》等各大综艺;追星女孩不可错过，还有《歌手》和各种好..
根据海关总署公布的统计月报数据，7月份，我国稀土出口1620吨，同比下降69.1％，出口金额1.80亿元，同比降47.2％。今年前7个月，我国累计稀土出口..
在LCD领域，由于中国厂商——京东方、华星光电等的产能不断提升，占比已经超过50%，导致竞争激烈，三星为代表的韩国公司现在基本放弃了..
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据外媒报道，美国当地时间周一，库克迎来了自己出任苹果CEO九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。截至发稿，苹果股价盘前涨3..
8月24日消息，苹果供应商立讯精密今晚发布了2020年半年度报告。立讯精密今年上半年实现营收364.52亿元，同比增长70%。立讯精密财务数据立讯精密上..
当媒体们再一次拨打第一弹的联系电话时，手机那头只剩下了“您拨打的电话已停机”的讯息。距离 8 月 12 号爆出“第一弹创始人王整在内的 22 人因涉..
作为重回1999元旗舰机，Redmi K30至尊纪念版8月14日开售后就迅速售罄，小米商城仅用了1分钟就抢购一空，京东平台2分钟抢购一空，人气火爆。8月24日..
作为中国特有的“情人节”，七夕已成为越来越多年轻人的“重要节日”。据京东大数据，七夕前一周，在平台上相关搜索环比增长280%，其中最多搜索..