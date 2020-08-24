扫黄打非：​15人用微信群传播淫秽视频获利被判刑

个人微信+微信群+朋友圈，几乎是目前私域运营最普遍的组合玩法。不过，随着微信对个人号营销外挂等工具的重拳出击，企业使用这种玩法的难度越来越大，成本也越来越高。很显然，腾讯不希望微信沦为营销工具，但它同样不希望放弃微信里这些潜在的生意。因此，已与微信实现打通的企业微信自然成为腾讯发力的重点，企业微信在私域运营上的能力正在不断增强。下面就详细和大家讲讲两者的联系和主要的不同点。一、企业微信与个人微信互通