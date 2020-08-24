扫黄打非：​15人用微信群传播淫秽视频获利被判刑

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扫黄打非：​15人用微信群传播淫秽视频获利被判刑

2020-08-24 20:04 · 稿源：站长之家

据扫黄打非官方微博消息，近期，上海市宝山区人民法院对一起传播淫秽物品牟利案件作出判决， 15 名被告分别被判处有期徒刑八个月至一年三个月不等，并处罚金。经查， 2019 年 3 月起，被告人安某某等 15 人登陆淫秽视频网站注册代理账号，将网站“公共片库”的淫秽视频导入其代理账号“私有片库”后生成链接，将链接发送至QQ群、微信群，让群内成员付费方式观看，并与网站约定分成，传播淫秽视频共 444 部，非法获利29863. 8 元。

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