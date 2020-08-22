天猫超市：最近一周宠物用品交易规模同比增长超500%

今年 6 月，手机淘宝 App 上线“小时达”频道。根据天猫超市公布的数据，在“小时达”服务的带动下，最近一周宠物用品日交易规模同比增长均超过500%，最高增幅接近600%。
每年七夕，玫瑰线上、线下的订单量都会出现大幅增长。然而，由于消费需求激增，鲜花品质和配送时效往往得不到保障，一些想要送花的消费者也因此犹豫不决。快科技注意到，天猫超市今日上线了鲜
在家用手机点外卖，早已成为人们的常规操作。如今，宠物们也获得了点外卖的权利。宠物主粮、宠物零食、宠物玩具、宠物清洁用品等，都能在一小时内送货上门。天猫
dnf手游宠物中是大家无论是刷图还是PK中不可或缺的伙伴，一些小伙伴还不清楚怎么获得宠物，下面就来为大家分享一下DNF手游全部宠物获取方式汇总。
据财联社报道，在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后， 7 月 31 日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相继表示多地卖场已经下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
最近在微博上出现了一款宠物的滤镜app，不少博主都在秀这款app的滤镜效果，引起了不少网友的兴趣。这款宠物的滤镜app叫什么名字，在哪里可以下载到呢，以下我们来看下宠物滤镜的具体介绍。
8 月 20 日，第二十三届亚洲宠物展专业观众日正式开启，来自全亚洲超过 2000 家品牌商、渠道以及内容平台悉数到场参展。作为宠物短视频、直播的重要平台，快手宠物负责人赵文谦在大会现场讲述了当前宠物内容生态的特点，及变现玩法，并对外正式发布《 2020 快手宠物生态报告》，全面介绍当前快手的内容布局和平台优势。宠物，是自短视频、直播兴起后才开始蓬勃发展的内容题材。在过去，无论养宠、爱宠的用户还是品牌经销商，大多只
8 月 18 日，快手大数据研究院发布《 2020 快手宠物生态报告》，系快手首次系统盘点平台宠物生态的发展情况。从快手宠物生态的大盘数据，到丰富多样的宠物内容、人宠互动的暖心故事，再至宠物行业在快手拓展产业边界的各种玩法，这份报告为宠物行业在“短视频+直播”平台的探索提供了新思路。快手宠物短视频单日最高播放量达 7 亿，每5. 4 秒就有一场宠物直播报告显示，快手已成为超大规模的宠物短视频和直播社区，快手宠物短视频?
8 月 11 日- 12 日， 2020 中国国际零售创新大会在上海召开，本次大会探讨的一个重要议题是“智能化”。谈到智能化，除了算法和AI人工智能之外，我们最真切感受到智能化带来的便利，当属购物时不知不觉使用到的智能硬件产品。作为数字零售的先行者，多点Dmall与阿里云、腾讯智慧零售、京东超市一同参会，并首次向外界展示了物物在线、物物智能、数据驱动的多点智能物联中台。在多点展区，应用于卖场场景的智能购物车、电子价签、智
长期以来，国内成人用品安全套市场份额被海外厂商占据。不过伴随着消费升级的发展，人们对于成人用品安全套的需求已经从基础的避孕计生功能性需求，到更加注重体验感等多方面的需求。处于头部市场份额的杰士邦品牌，就已经在坐拥成人用品安全套行业领先的技术与质量之外，对消费者人群购买决策与喜好进行细分，增加研发投入，不断引领市场推出新品类。与此前安全套新品仅从“超薄”“情趣”等角度做文章不同，杰士邦注意到了性爱亲
【永辉盒马等超市全面下架南美虾类】据媒体报道，在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后， 7 月 31 日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相关负责人表示，多地卖场已经相继下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
8月19日消息，越来越多的年轻人加入吸猫撸狗一族，千亿规模的“宠物经济”，催生宠物外卖这一新消费趋势崛起。在饿了么上，90后已经成为最大的宠物外卖消费群体。过去一年，饿了么宠物外卖订单增长135%。饿了么自2019年4月开始运营宠物外卖。2020年上半年，饿了么上宠物商家数量较2019年年底增长了3倍。同时，饿了么宠物外卖用户主要分布在一二线城市，三线以下地区增速更快，年增长率300%以上。热销商品中71%以上为猫
2020 年，新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重，以便在市场不确定性增大的大背景下，更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性，知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理，推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务，据悉，目前已有超10
2020 年，新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重，以便在市场不确定性增大的大背景下，更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性，知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理，推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务，据悉，目前已有超10
8 月 19 日，第二十三届亚洲宠物展将于上海举行。作为中国短视频、直播头部平台，快手将携一众宠物达人亮相本次亚宠展，发布行业首个涵盖宠物内容社交、产业联动等内容的《 2020 快手宠物生态报告》。并拿出百亿流量扶持优秀创作者，打造“快手宠物天团”。作为亚洲规模最大的宠物行业交流会，本届亚洲宠物展以“创造商机、引领趋势、服务行业”为核心理念，汇集全球高端宠物品牌、创新产品及技术、宠物行业领军人物，为各大宠物品
随着全球疫情不断攀升，在全球范围内经济低迷、市场萎缩的外部环境下，如何打造“内循环”经济体系，充分释放内需潜力成为推动经济回暖、助力“两头在外”的加工贸易企业快速走出寒冬的重要课题。近日，京东商用联合浪潮、联想、中科曙光、新华三、奔图、清华同方等 10 家国内知名商用品牌启动“国产品牌联合计划”，依托京东商用的专业商用场景解决方案集成能力，将各大国产品牌厂商和集成商的商品、服务等专业能力连接起来，通过
2020年天猫99大促什么时候开始，今年的99大促活动的开始时间以及活动规则玩法是什么样的呢，这里我们来一起看下天猫99大促规则以及优惠介绍。
考试结束，暑期来临。相信学生党们结束了一个学期的紧张学习，都在筹划着这个暑期应该怎么度过。叫上三两好友，外出旅游；或利用好来之不易的假期时间，走亲访友。相比于这些，宅在家中放松自己也不失为一个不错的选择。而在这个夏天，iQOO为小伙伴们提供了一系列福利，并且携手天猫精灵生活馆，推出iQOOx天猫品牌联合日活动。即便宅在家中，也能度过一个愉快而又有意义的夏天。暑期放价 5 折秒，尽在iQOO&天猫精灵生活旗舰店！iQO
饿了么发布的《2020宠物外卖报告》显示，过去一年，宠物外卖市场快速升温，饿了么宠物外卖订单增长了135%，平均一单高达125元。报告显示，90后是最大的宠物外卖消费群体，他们点宠物外卖不再是应急需求。在饿了么上，一位“猫狗双全”的铲屎官在半年内给爱宠精挑细选了330件商品。数据显示，在饿了么上，猫相关搜索量是狗的4倍，最终，7成外卖点给了喵星人。目前，饿了么上宠物商品、服务超过3000种，猫
8月21日消息，达达集团宣布，旗下本地即时零售平台京东到家自主研发的海博系统，可提供集商品管理、用户运营、活动营销、履约优化、数据看板于一体的全渠道数字化解决方案，目前已上线中百仓储、华冠、永旺、卜蜂莲花、农工商超市等近30家大中型连锁超市，部署应用超过1200家门店。根据官方的介绍，海博系统是京东到家基于5年来深耕零售O2O以及服务众多零售企业数字化转型的经验，自主研发的集商品、用户、营销、履约?
天猫多了一个二楼。作为天猫旗舰店2. 0 的重要功能之一，去年 10 月品牌ZONE正式上线，它的上线给天猫店铺打造了一个二楼空间。下拉品牌天猫旗舰店，就可以看到这个专属空间。这样一来，店铺彻底告别了传统的销售货架模式，又多了一块私域运营阵地。
知名分析师郭明錤近日发布报告称，苹果即将发布的iPhone12系列仅5G组件一项就可能让苹果单项成本增加125美元至135美元。苹果可能将通过升级电池技..
8月21日，知名电商主播李佳琦在微博上发文道歉，对于近日在上海参加一场线下活动，保安打扰到一位路人进行道歉，他表示当时走得比较匆忙，确实没有..
视频流媒体巨头Netflix最近发布了新片《娇娃们》的海报，网友吐槽海报上的女孩都是未成年，这样太过性感不合适，随后Netflix为此道歉。..
8月22日消息，业内人士Ross Young在推特爆料，华为Mate 40面板本月开始量产，屏幕尺寸为6.5英寸，分辨率为2340×1080。根据此前披露的信息，..
据国外媒体报道，目前的芯片制程工艺已提升到了5nm，芯片代工商台积电，在今年就已开始利用5nm工艺为苹果等厂商代工处理器。在晶圆代工的工艺提升..
据外媒最新报道， 根据特朗普行政命令的最新解释，苹果iPhone在中国的销量可能不会受到打击。据悉，特朗普政府正在悄悄告诉美国公司（包括苹果），..
在百度大脑开放日“乘风新基建，加速产业智能化升级”专场活动上，百度智能云全新发布乘风人脸通行考勤平台，为企业提供一站式通行考勤解决方案，..
华为运营商业务首席技术官保罗•斯坎兰 (Paul Scanlan) 接受采访的时候表示，5G是一个转型平台，它比4G、3G或2G都要便宜得多。主要原因是容量问题..
《帝国时代3:决定版》早在2月份就进入了测试状态，而现在官方已经开始预热，似乎暗示这游戏即将到来。由Geoff Keighley主持的开幕式之夜将在中欧时..
5G的发展比想象中要快。据央视报道，近日，三大运营商先后公布了2020年半年度业绩报告。报告显示，三家企业都实现了不同程度的收入增长，5G发展也..
据国内媒体报道，贵州一名潜水教练在开阳县南江大峡谷帮朋友搜索遗落的物品时，碰巧在水底捞出了一部装在防水袋里的手机，充电一看居然还能用。8月..
8月22日消息，据国外媒体报道，今年全球众多行业都受到了影响，市场需求下滑，进而也影响到了生产，但在居家办公及学习、5G、云计算等的推动下，半..
阿里巴巴发布的 2021 财年第一季度财报显示，阿里收入达1537. 51 亿元人民币，同比增长34%;归属于普通股股东的净利润为人民币475. 91 亿元，同比增..
几乎所有爆料都显示，苹果今年将发布四款新iPhone，包括5.4英寸iPhone 12、6.1英寸iPhone 12 Max，6.1英寸iPhone 12 Pro和6.7英寸iPhone 12 Pro M..
和平精英职业联赛S2 赛季比赛，本周已进入决赛环节。比心陪练签约的 4 支和平精英战队AG、4AM、Tianba和AgFoxBlack全部顺利拿到决赛名额。经过 8 ..
蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发..
随着生活中的选择越来越多，人们在比较的时候，已经不只是单纯的考虑价格，更多的是考虑性价比了。蓝牙耳机也是如此，要买到一条物美价廉的，着实..
由姜潮、尤靖茹主演的古装轻喜剧已于上周四晚八点登陆腾讯视频，仅一周时间播放量就已突破七千万，这周热度不减，播放量更是突破了一个亿。姜潮在..
近几年蓝牙耳机真的是飞速发展，不管是技术还是工艺，都正在赶超外国品牌的蓝牙耳机。所以越来越多发烧友把目标转向国产蓝牙耳机，那么哪些品牌的..
在经历长达 15 个月、 6 次临时许可延期后，华为正面临“无芯可用”的局面。这只是过去一年多华为面对美国制裁禁令受影响的其中一面。..