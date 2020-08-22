天猫超市：最近一周宠物用品交易规模同比增长超500%

饿了么发布的《2020宠物外卖报告》显示，过去一年，宠物外卖市场快速升温，饿了么宠物外卖订单增长了135%，平均一单高达125元。报告显示，90后是最大的宠物外卖消费群体，他们点宠物外卖不再是应急需求。在饿了么上，一位“猫狗双全”的铲屎官在半年内给爱宠精挑细选了330件商品。数据显示，在饿了么上，猫相关搜索量是狗的4倍，最终，7成外卖点给了喵星人。目前，饿了么上宠物商品、服务超过3000种，猫