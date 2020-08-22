消息称TikTok最早将于下周一起诉美国政府，涉特朗普禁令

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消息称TikTok最早将于下周一起诉美国政府，涉特朗普禁令

2020-08-22 10:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:在特朗普再次发布行政令，要求字节跳动必须在 90 天内剥离TikTok美国业务之后，TikTok日前正采取措施反击。

据外媒报道，知情人士透露，TikTok正准备对美国总统特朗普 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼，该行政令禁止美国任何个人和企业与TikTok及其中国母公司字节跳动进行交易。诉讼最早将于美国当地时间下周一发起。

8 月 6 日特朗普颁布的行政令要求美国商务部长提交一份字节跳动及其子公司的交易清单，相关交易将在 45 天后( 9 月 20 日)予以封禁。 8 月 14 日，特朗普再次发布行政令，要求字节跳动必须在 90 天内剥离TikTok美国业务。

抖音海外版2 TikTok

据了解，TikTok起诉的依据是， 8 月 6 日行政令援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，并没有遵循正当程序。消息还称，TikTok还将对白宫视其为美国国家安全威胁提出反对意见。

目前尚不确定TikTok将在哪家法院提起诉讼。该公司此前曾表示会尝试多种法律手段，该公司员工也在自行准备上诉。

值得一提的是，据报道，字节跳动目前正与微软、甲骨文等潜在收购方不断谈判，字节跳动的部分美国投资者也可能加入最终交易，占据部分股权。至于最终结果如何，还有待观察。

另外，TikTok美国总经理瓦妮莎·帕帕斯周四接受采访时说，TikTok将继续在美国运营其热门音乐视频应用，无论美国政府对其业务的禁令会带来什么后果。

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