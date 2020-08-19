联想将发布全球首款折叠屏笔记本 重量不足1千克

折叠屏手机市场的竞争从一开始，就是重量级玩家硬核技术的"角斗场"，而有关折叠屏手机到底应该是"向内折"还是"向外折"的争论也从未停止过。近期，第一批加入"战局"的柔宇、三星、华为都将推出新一代折叠屏手机，其中，华为的新一代折叠屏手机Mate X2 将改为和三星Galaxy Fold一样的屏幕内折设计，而柔宇还将继续选择屏幕外折设计。这两种设计最本质的区别到底是什么？内折和外折到底哪个的技术难度更高，哪个的用户体验更好？从技?