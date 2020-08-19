联想将发布全球首款折叠屏笔记本 重量不足1千克

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联想将发布全球首款折叠屏笔记本 重量不足1千克

2020-08-19 20:12 · 稿源：站长之家

今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。

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