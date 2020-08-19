联想将发布全球首款折叠屏笔记本 重量不足1千克

今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。
8月11日晚，雷军进行了十周年演讲，并发布了“三个超大杯”：小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版、小米大师透明电视，还有九号卡丁车 Pro 兰博基尼汽车订制版、Redmi路由器AX6、立
日前，爆料大神evleaks给出了新款摩托Razr的真机外形照。乍一看，似乎和前一代差别不大，不过仔细观察的话，前代安放在“下巴”位置的指纹识别被移除，猜测应该是换用了屏内指纹，毕
折叠屏作为智能手机的一个新方向，目前只有华为、三星和摩托罗拉三家手机厂商的数款折叠屏手机上市，由此可见研发折叠屏手机的难度之大。而现在，似乎又一国产手机厂商也要推出折叠屏手机了。
在昨晚的三星发布会上，Note20系列等一众Galaxy新品价格公布，可技术更精尖的Galaxy Z Fold2却仍保留着神秘。据爆料大神evleaks，Galaxy Z Fold 2定于9月2日在北美开启预订，9月18日发货并公开
自全面屏概念提出以来，各大手机厂商都开始加紧在屏幕形态上寻求新的突破，而折叠屏技术就是近年来被不少厂商所孜孜追求的新目标，包括三星、华为等手机巨头都在不断努力地迭代自己新的折叠屏手机。继日前三星推出了第二代折叠屏手机Galaxy Z Flip 5G候，近日华为的第二代折叠屏手机Mate X2也开始得到不少曝光，近日更有外媒进一步晒出了该机的彩色外观渲染图。据外媒huaweicentral最新发布的消息显示，与此前曝光的消?
提前于今晚22点的发布会，爆料大神evleaks抢先给出了三星Galaxy Z Fold 2的上手视频。上手产品采用金色外观，依然是向内横折、向外展开的工业设计。不过，相较于上一代Fold，外屏不再迷你，而
ChinaJoy 2020近日正式开幕，联想带来了多款新品，其中就有全球首款5G笔记本——联想Yoga 5G，在高通骁龙主题馆骁龙展区惊艳亮相。联想Yoga 5G笔记本基于高通骁龙8cx 5G计算平台，包
什么笔记本电脑好？其实对于不同的人群来说，能够适时满足自己的需要，就是一台“好”的笔记本电脑。比如对于办公人员来说，拥有一台专为办公设计的专业笔记本电脑就再好不过，毕竟作为工程师和作为普通职场人的需求肯定是不一样的，前者往往需要一台更加硬核、性能更加强劲的笔记本电脑，作为工作上强有力的合作伙伴，而后者则更多的需要笔记本电脑能够应对日常工作的处理。因此，给办公的朋友推荐两款专为办公人士研发的笔记本电
现在笔记本电脑依旧是非常的流行，但是很多朋友都知道笔记本的散热是最大的问题，那么笔记本散热铜管的寿命有多久呢？下面就来为大家科普一下。
华为已经发布了Mate X/Xs两款折叠屏手机，截止发稿，Mate Xs仍旧需要定时预约抢购。据DSCC首席分析师Ross Young透露，华为Mate X2也就是第二代折叠屏手机配备的是一块内折叠式的显示面板，三星
DoNews 8月17日消息（记者 丁凡）近日，市调机构Strategy Analytics发布了2020年Q2全球笔记本市场最新出货量报告。报告显示，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁排名前五，其中联想和惠普控制了近50%的份额。其中，联想以25%的市场份额占据行业出货量首位，惠普紧随其后，份额为24.8%，两家厂商占据全球笔记本市场半边天。此外，戴尔以15.6%的份额排名第三，苹果位列第四，份额为8.5%，宏碁第五，份额6.7%。
知名市调机构Strategy Analytics发布了2020年Q2全球笔记本市场最新出货量报告。报告显示，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁排名前五，其中联想和惠普控制了近50%的份额。SA最
Razr是摩托罗拉打造的经典翻盖手机，时隔多年，摩托罗拉全新折叠屏以Razr命名，以此来致敬一代经典。8月14日消息，摩托罗拉宣布将于9月9日发布新一代折叠屏智能手机Razr 2 5G。和Razr一代相
2020年8月5日，三星电子在韩国正式发布了新一代智能产品系列，其中包括Galaxy Note系列智能手机三星Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra、平板电脑三星Galaxy Tab S7|Tab S7+、智能手表三星GalaxyWatch3、无线蓝牙耳机三星GalaxyBuds Live、以及进一步升级的全新可折叠智能手机三星Galaxy Z Fold2等。三星Galaxy Note20系列三星Galaxy Note20系列大幅提升了生产力，增强后的S Pen与升级版三星笔记将进一步提升用户的使?
继昨日泄露了一张疑似真机上手照后，外媒MSP直接给出了三星Galaxy Z Fold 2手机的官方渲染图。Galaxy Z Fold 2即Galaxy Fold正统迭代产品，“Z”的出现可能更想强调折叠屏身份，同时
三星发布Galaxy Z Fold2 5G时并未给出价格，来自越南的爆料人Chun获悉，该机在当地的零售价为6500万越南盾（约1.9万元人民币）。按照美元换算的话，这比第一代折叠屏Galaxy Fold贵了30%左右，
折叠屏手机市场的竞争从一开始，就是重量级玩家硬核技术的"角斗场"，而有关折叠屏手机到底应该是"向内折"还是"向外折"的争论也从未停止过。近期，第一批加入"战局"的柔宇、三星、华为都将推出新一代折叠屏手机，其中，华为的新一代折叠屏手机Mate X2 将改为和三星Galaxy Fold一样的屏幕内折设计，而柔宇还将继续选择屏幕外折设计。这两种设计最本质的区别到底是什么？内折和外折到底哪个的技术难度更高，哪个的用户体验更好？从技?
对于现在的上班族而言，虽然工作时间写着是朝九晚六，但实际上却是随时随地都有可能办公，哪怕出差路上都有可能面临领导的连环call。那么一款便携的轻薄商务笔记本就是必需品了。既要配置上流畅自如，也要在重量上尽量优越，这些要求，ThinkPad X13锐龙版都能满足。作为一款小巧轻薄的专业商旅笔记本，携带轻松，轻装出行，让你无惧环境困扰，随时进入高效办公状态。轻薄商务笔记本 轻松便携表现优越ThinkPad X13锐龙版可以说是轻?
进入2020年，5G折叠屏手机陆续登场，除了三星Galaxy Z Flip 5G之外，摩托罗拉即将推出5G折叠屏手机。8月19日消息，摩托罗拉将于9月9日发布旗下首款5G折叠屏手机，命名为Razr 5G。据GSMArena
最近笔记本新品迭出，华为MateBook、荣耀MagicBook也在接连更新。今天就有消息称，华为将在在笔记本上率先引入无金属边框设计的3K悬浮全面屏，带来更沉浸体验，8月19日就会发布。荣耀方面则会
很久没有黑莓手机的消息了，没想到他们还是爆出了一个大新闻——黑莓手机不仅没死，而且2021年还要发布5G黑莓手机，标志性的物理键盘也..
今天下午的华为Matebook系列新品发布会上，华为一口气带来了四款笔记本新品，包括华为MateBook X、新款华为MateBook 13、MateBook 14以及MateBook..
今日，考生伪造清华录取通知书一事登上微博热搜。对此，支付宝官微称：“愿天下没有假录取通知书、也没有冒名顶替。ps：小朋友，录取通知书可..
在任天堂的Switch主机上，可能没有一款游戏像《健身环大冒险》这样能够引发网络轰动的，年初的时候价格一度炒作到上千元。现在国行的《健身环大冒..
随着移动支付的普及，很多车主在加油站也习惯于手机扫码支付，现在不行了。继北京之后，天津也发文要求加油站内严禁使用手机扫码支付等行为。据央..
今日，国内最权威的信息安全会议之一，第19届XCon安全焦点信息安全技术峰会于北京举行，腾讯朱雀实验室首度亮相公众视野。这个颇有神秘色彩的安全..
8月18日，“致远互联·华为云杯” 首届协同云企业应用开发者大赛正式启动。此次大赛由致远互联主办、华为云联合举办，以“云端定制 创新共生”为主..
8月19日消息，今日晚间，紫光国微发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为4.02亿元，同比增长108.47%，营业收入约为14..
2020年8月20日，这天是周四，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于人体健康的，问题是“异物入眼时，怎么处理可能会伤害到眼睛?”这个很可能会因为..
就在昨天，有传言说苹果总部正在录制iPhone12 发布会。现在，LeaksApplePro分享了同样的预录主题演讲细节，其中一些信息可能会让你失望。iPhone12..
8月19日晚上，腾讯正式宣布国行版《健身环大冒险》将于 2020 年 8 月 20 日开启预售，9月3日正式发售，国行版的价格为499元，包含游戏兑换卡+实体..
【老人无健康码遭公交司机拒载】据媒体报道， 8 月 17 日，黑龙江哈尔滨一老人因无法出示健康码被公交车拒载一事令人痛心，引发网友热议。认为应该..
国行版《健身环大冒险》的发布会在8月19日的晚上正式开始，在这天晚上公布了《健身环大冒险》国行版的发售时间，其中8月20日就可以在京东进行预约..
今日，唯品会发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报，财报显示， 2020 年第二季唯品会总净营收为人民币 241 亿元(约合 34 亿美元)，与去年..
北京时间 8 月 19 日下午，华为举办MateBook X新品发布会，为我们带来了多款新品，这其中不仅有笔记本电脑，也有智能眼镜和耳机产品。没有看发布会..
今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。..
最近，“歪嘴战神”这个梗火了，随之而来的是部分网友的二次修改和玩梗。例如B站上就有不少关于“歪嘴战神”的鬼畜视频，这也引起了版权方的不满。..
早在今年 7 月份，工信部就发文通报了市场上 58 款存在侵害用户权益行为App，并责令相关公司整改。近日，上述这些App经第三方检测机构核查复检，发..
健康码是如今很多地区在公共出行、旅游景点等需要出示的一个二维码，不过对于智能手机不太会使用的老人来说，造成了不少的出行困难。就在近日，8 ..
当前，虽然不少车企都宣称正在开发自动驾驶技术，但是至今还没有一家车企，敢拍胸脯打包票，自己的自动驾驶技术真能够完全实用的。相较于完全自动..