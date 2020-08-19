阿里云全面服务北京城市大脑建设 已在全球30多座城市引入

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:北京城市大脑高峰论坛期间，阿里巴巴副总裁刘松表示：阿里云将全面服务北京城市大脑建设，建设智慧社区、智慧商圈、智慧交通等场景体系，促进首都数字化管理。
目前，阿里云已在杭州、北京、上海、郑州、海口、中国澳门、马来西亚吉隆坡等全球 30 多座城市引入了城市大脑，通过人工智能技术实现交通、医疗、应急、民生养老、公共服务等全部城市场景的智能化决策。
站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:北京城市大脑高峰论坛期间，阿里巴巴副总裁刘松表示：阿里云将全面服务北京城市大脑建设，建设智慧社区、智慧商圈、智慧交通等场景体系，促进首都数字化管理。
目前，阿里云已在杭州、北京、上海、郑州、海口、中国澳门、马来西亚吉隆坡等全球 30 多座城市引入了城市大脑，通过人工智能技术实现交通、医疗、应急、民生养老、公共服务等全部城市场景的智能化决策。
2020 年，新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重，以便在市场不确定性增大的大背景下，更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性，知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理，推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务，据悉，目前已有超10
“眼睛是灵魂的窗户人的才智和意志可由此看出来。”——博厄斯（现代人类学先驱）其实，眼睛不仅仅是灵魂的窗户，更是全身健康的监测窗口。眼底健康状况究竟如何？通过眼底照片可以监测全身健康状况吗？又该如何做好健康管理？2020 年 8 月 6 日，爱康集团联合国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室以及Airdoc发布了基于视网膜人工智能评估的《百万体检人群健康蓝皮书》。这也是自 2019 年以来，爱康再次携?
科技飞速发展，人工智能已不再陌生，它占全球GDP增长的14%。相当于15.7万亿美元的惊人贡献。面对这一蓬勃发展的新兴领域，八维教育抓住了新机会，将人工智能与教育的完美结合，让学习这件事更加与时俱进。随着人工智能技术的不断完善和发展，越来越多的岗位将会被人工智能所取代已是不争的事实。除了制造业之外，金融、信息和通信行业也将受到非常大的影响。比如说，随着电子支付和人工智能的兴起，银行柜台的数量在可预知的几十年
Python是一种编程语言，广泛应用于互联网、大数据和人工智能，最近推广Python的短视频、文章随处可见，在一些互联网培训机构的网站上，Python的培训班被放在醒目的位置，并标注“零门槛，简
【TechWeb】7月30日消息，据国外媒体报道，特斯拉、SpaceX和Neuralink的创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）预测，人工智能（AI）将在5年内超越人类。马斯克表示，目前的趋势表明人工智能可能在2025年前超越人类。这不是马斯克第一次对人工智能表示担忧。早在2016年，他就曾表示，除非开发出可以将大脑连接到计算机的技术，否则AI可能会像对待家养宠物一样对待人类。他甚至将人工智能描述为对人类的“生存威胁”。2016年的时候，马斯
近日，上海市“科创板AI产业工作站”正式成立，工作站将围绕科创板为与人工智能（AI）产业关系密切的优质企业提供资本市场服务。这不仅是加快建设人工智能发展“上海高地”的重要措施，也是我国在金融创新方面大力支持人工智能产业发展的重要举措。 专家认为，科技与金融的深度融合，使金融业态发生了深刻变革。传统金融机构、金融科技公司积极面对机遇与挑战，金融业步入拥抱大数据、云计算、人工智能、区块链的新阶段。监管当局
随着5G和新基建的发展，中国的人工智能产业发展已经步入融合生产生活的全新阶段，AI触角逐渐深入各个行业场景。 在智慧牧场，人工智能、物联网等技术被用于精准饲喂、疾病监测、育种管理等各项环节；同时通过信息中台，实现牛群健康、人员管理的线上化运营。在四川，首批奶牛已经可以体验科技为生产生活带来的改变了。牛舍配备了可实时智能调控温度湿度的系统，后台可以随时监测当前奶牛所处环境的相关指数，并及时采取自动喷淋、
近几年，越来越多的行业企业都会将“数字化转型”作为未来业务发展的重要战略方向，尤其是今年来，突如其来的新冠疫情，使得企业的传统业务模式遭遇了一次前所未有的“压力测试”，而一些数字化、智能化程度较高的企业，业务承压能力和恢复速度要远好于其他企业。经此一“疫”，人工智能技术的应用和需求出现了井喷式的爆发，尤其是在中国，5G商用和“数字新基建”的浪潮，更是让很多行业企业发现：数字化、智能化转型不再只是一?
近几年，AI 技术在实体经济中寻找落地应用场景成了核心要义。根据去年 Gartner 发布的 CIO 调查报告，2019 年，中国有 34% 的企业已采用 AI 技术，其中金融、安防和交通领域市场份额最大，工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。今年上半年，一场突如其来的疫情倒逼了 AI 技术在上述行业的迅速落地，也显示了其在企业生产中的重要作用。在疫情监测分析、人员物资管控等应用场景中，以人脸检测、群体免疫动态监控为代表的 AI 解决方?
近日，赛轮集团与科大讯飞全资子公司签署战略合作协议，携手共建“橡胶轮胎行业人工智能联合创新中心”。作为橡胶轮胎行业和人工智能行业的头部企业，双方将联合创建国内首个“橡胶工业设备声纹库”，促进人工智能和橡胶轮胎行业的深度融合。橡胶轮胎行业生产模式复杂，存在生产设备种类多，数据采集点多，控制系统差异大，通讯协议复杂、不通用等难题。 赛轮集团经过近 20 年迭代研发打造的“橡链云”工业互联网平台，在海量互联?
Python是一种编程语言，广泛应用于互联网、大数据和人工智能，近期针对它的培训广告随处可见。据江苏卫视报道，最近推广Python的短视频、公众号随处可见。广告语中不乏“零门槛、简单易学、转行无忧、年薪 20 万”等宣传语。
8 月 14 日，江苏乐易学教育科技有限公司（以下简称“乐易学”）受邀参加 2020 全球人工智能产品应用博览会（AI EXPO）。大会期间揭晓了“ 2020 年度苏州工业园区人工智能优秀应用案例”榜单，乐易学旗下基于人工智能和脑电生物反馈技术的儿童专注力训练系统——孚科思专注力，成功入选。江苏乐易学教育科技有限公司是阿里钉钉全球垂直教培行业的共创战略合作伙伴，秉持“让孩子主动爱上学习，享受学习”的使命，坚持科技赋能教育?
8 月 7 日，重庆市合川区举行数字经济和实体经济融合发展招商引资项目集中签约，讯飞幻境（北京）科技有限公司与重庆市合川区人民政府签订关于AR/VR+人工智能项目和合作协议，即将落户重庆信息安全产业城。 未来将主要从事 AR/VR内容研发、生产和应用，智慧教育产品生产和应用，促进智能科技与教育融合应用的同时，进一步提升区域教育教学质量，助力打造重庆教育品牌，更将为合川区扩大数字经济及信息技术产业影响力提供强力支撑?
7 月 28 日，幻尔科技宣布推出JetArm智能视觉机械臂，这款人工智能教育产品旨在帮助更多高校学生更好的学习研究人工智能技术。JetArm智能视觉机械臂使用Python编程，采用Google开源的深度学习框架TensorFlow+Keras，配合跨平台的计算机视觉库OpenCV，具备目标检测、图像分类和智能分析等Al能力，支持深度学习和自主训练，可以实现AI垃圾分类、AI物品分拣码垛等功能。这款套件不仅在技术上有前瞻性，还针对教学使用方面进行了多维考
近日，一站式全场景专业信息数据服务平台虎博搜索发布了今年上半年国内一级市场投融资趋势盘点。数据显示，人工智能领域融资数量排名从去年同期的第八位攀升至第五位，成为今年上半年最热门的领域之一。在刚刚结束的 2020 世界人工智能大会(WAIC)上，工信部部长苗圩透露， 2019 年底，我国人工智能核心产业的规模超过了 510 亿元，人工智能企业数量超过了 2600 家。人工智能新基建带动各产业升级，提速经济发展的赋能效应被广泛看?
8月12日消息，据国外媒体报道，今年全球众多行业都受到了影响，部分产品和服务的市场需求明显下滑，近几年大热的人工智能行业也受到了一定的影响，但其仍会保持增长，只是增速会有放缓。人工智能行业今年仍会保持增长、但增速会放缓，源自市场研究机构最新发布的报告。研究机构在报告中表示，受疫情影响，今年全球人工智能市场的增长速度会有一定的放缓，但投资预计很快会恢复，今年全球人工智能市场的营收，预计会达?
近期，人社部中国就业培训技术指导中心联合阿里巴巴钉钉发布《新职业在线学习平台发展报告》，这是国内首份针对新职业相关从业群体在线学习、培训和考试的调研报告，全景呈现新职业的就业新趋势。
2020 年 7 月 30 日下午，“第十二届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区暨深圳创新创业投资大会盐田分会场（人工智能行业）总决赛暨颁奖典礼”在盐田凯悦酒店完美收官，经过线上海选、复赛的层层筛选， 9 强项目脱颖而出，在总决赛上大展风采。最终，深圳市迈迪加科技有限公司和艾伊秀-AI服装定制平台分别荣获企业组和团队组一等奖。本次大赛由深圳市科技创新委员会、深圳市科学技术协会、深圳市盐田区人民政府主办，深圳市盐田区科
8月12日消息，据国外媒体报道，谷歌人工智能程序AlphaGo，在2016年开始的人机围棋大战中击败了李世石等一众人类围棋高手，让外界意识到了人工智能的巨大潜力，经过多年的发展，人工智能技术目前已经应用到了众多领域，人工智能应用市场规模也已比较可观。研究机构在近日发布的一份报告中就预计，全球人工智能应用今年的营收将超过1200亿美元，达到1204亿美元。这一研究机构的一名高管表示，人工智能应用仍处在数字化变
昔日，云计算的异军突起犹如疾风劲草，顷刻就改写了IT部署的架构。此模式的最大优势便在于，只需少量的管理投入就能收获富饶的资源空间，在私有云、公有云以及混合云的形态下，IaaS、PaaS以及SaaS等服务力盛情绽放！“在国内云计算市场，阿里云不断创新，突破自我，普惠于众，开启了一个无法计算的价值空间！”阿里云优惠网负责人表示。事实上，传统的IT建设犹如砌烟囱一般，云计算的出现则打破常规，直接将IT资源演绎成为一个个水
很久没有黑莓手机的消息了，没想到他们还是爆出了一个大新闻——黑莓手机不仅没死，而且2021年还要发布5G黑莓手机，标志性的物理键盘也..
今天下午的华为Matebook系列新品发布会上，华为一口气带来了四款笔记本新品，包括华为MateBook X、新款华为MateBook 13、MateBook 14以及MateBook..
今日，考生伪造清华录取通知书一事登上微博热搜。对此，支付宝官微称：“愿天下没有假录取通知书、也没有冒名顶替。ps：小朋友，录取通知书可..
在任天堂的Switch主机上，可能没有一款游戏像《健身环大冒险》这样能够引发网络轰动的，年初的时候价格一度炒作到上千元。现在国行的《健身环大冒..
随着移动支付的普及，很多车主在加油站也习惯于手机扫码支付，现在不行了。继北京之后，天津也发文要求加油站内严禁使用手机扫码支付等行为。据央..
今日，国内最权威的信息安全会议之一，第19届XCon安全焦点信息安全技术峰会于北京举行，腾讯朱雀实验室首度亮相公众视野。这个颇有神秘色彩的安全..
8月18日，“致远互联·华为云杯” 首届协同云企业应用开发者大赛正式启动。此次大赛由致远互联主办、华为云联合举办，以“云端定制 创新共生”为主..
8月19日消息，今日晚间，紫光国微发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为4.02亿元，同比增长108.47%，营业收入约为14..
2020年8月20日，这天是周四，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于人体健康的，问题是“异物入眼时，怎么处理可能会伤害到眼睛?”这个很可能会因为..
就在昨天，有传言说苹果总部正在录制iPhone12 发布会。现在，LeaksApplePro分享了同样的预录主题演讲细节，其中一些信息可能会让你失望。iPhone12..
8月19日晚上，腾讯正式宣布国行版《健身环大冒险》将于 2020 年 8 月 20 日开启预售，9月3日正式发售，国行版的价格为499元，包含游戏兑换卡+实体..
【老人无健康码遭公交司机拒载】据媒体报道， 8 月 17 日，黑龙江哈尔滨一老人因无法出示健康码被公交车拒载一事令人痛心，引发网友热议。认为应该..
国行版《健身环大冒险》的发布会在8月19日的晚上正式开始，在这天晚上公布了《健身环大冒险》国行版的发售时间，其中8月20日就可以在京东进行预约..
今日，唯品会发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报，财报显示， 2020 年第二季唯品会总净营收为人民币 241 亿元(约合 34 亿美元)，与去年..
北京时间 8 月 19 日下午，华为举办MateBook X新品发布会，为我们带来了多款新品，这其中不仅有笔记本电脑，也有智能眼镜和耳机产品。没有看发布会..
今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。..
最近，“歪嘴战神”这个梗火了，随之而来的是部分网友的二次修改和玩梗。例如B站上就有不少关于“歪嘴战神”的鬼畜视频，这也引起了版权方的不满。..
早在今年 7 月份，工信部就发文通报了市场上 58 款存在侵害用户权益行为App，并责令相关公司整改。近日，上述这些App经第三方检测机构核查复检，发..
健康码是如今很多地区在公共出行、旅游景点等需要出示的一个二维码，不过对于智能手机不太会使用的老人来说，造成了不少的出行困难。就在近日，8 ..
当前，虽然不少车企都宣称正在开发自动驾驶技术，但是至今还没有一家车企，敢拍胸脯打包票，自己的自动驾驶技术真能够完全实用的。相较于完全自动..