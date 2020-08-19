阿里云全面服务北京城市大脑建设 已在全球30多座城市引入

近几年，越来越多的行业企业都会将“数字化转型”作为未来业务发展的重要战略方向，尤其是今年来，突如其来的新冠疫情，使得企业的传统业务模式遭遇了一次前所未有的“压力测试”，而一些数字化、智能化程度较高的企业，业务承压能力和恢复速度要远好于其他企业。经此一“疫”，人工智能技术的应用和需求出现了井喷式的爆发，尤其是在中国，5G商用和“数字新基建”的浪潮，更是让很多行业企业发现：数字化、智能化转型不再只是一?