IDC： 2020年Q2中国学生平板电脑出货量约63万台 同比增长29.9%

今日，国际数据公司(IDC)公布数据称， 2020 年第二季度中国学生平板电脑市场出货量约 63 万台，同比增长29.9%，增幅明显高于普通平板(17.7%)。分厂商来看，步步高一家独秀，出货量占比为47.1%，市场份额超过四成。读书郎和优学派分居第二、三位，市场份额在一成左右。
今日，国际数据公司(IDC)公布数据称， 2020 年第二季度中国学生平板电脑市场出货量约 63 万台，同比增长29.9%，增幅明显高于普通平板(17.7%)。分厂商来看，步步高一家独秀，出货量占比为47.1%，市场份额超过四成。读书郎和优学派分居第二、三位，市场份额在一成左右。
8月19日消息，IDC最新发布的学生平板电脑季度跟踪报告显示，2020年第二季度中国学生平板电脑市场出货量约63万台，同比增长29.9%，增幅明显高于普通平板(17.7%)。疫情影响之下，在线教育风口正起，学生平板强势复苏。IDC认为，疫情之前，已经有越来越多的家长认识到学生平板可以作为一个优秀学习工具的用途，因此中国学生平板出货量一直处于增长趋势。2020年第一季度只是由于疫情影响产能，导致出货量小幅同比下滑9.2%?
安卓平板电脑相信大家熟悉的不能再熟悉了，那所谓的三防安卓平板电脑是什么样的呢?三防，是指防水、防尘、抗震，三防平板电脑是指能够在野外恶劣的环境下使用，耐高低温、日光下可视、配备多种工业接口的便携式工业平板电脑。市面上的Android三防平板不少，价格和品质也都参差不齐。用户在选择的时候，除了考虑成本外，更多的是使用需求。作为一台工业电脑，它大部分都是连接外部设备使用，配备什么样的接口也就尤为重要。Ruggon太
平板电脑性价比排行每年都会有所变动，但是由于各种限制因素，变动其实并不大，所以笔者每年稍微扫一眼就过去了。但是今年的排行榜给了笔者眼前一亮的感觉，荣耀平板V6这款平板电脑的性价比高出笔者太多想象。荣耀平板V6采用10.4英寸的四面同等微边框屏幕，屏占比高达84%，顺理成章地成为了全面屏时代的作品之一。前置摄像头整合在平板的边框上，在使用的时候恰好发挥作用，没有丝毫的突兀感也不会喧宾夺主。荣耀平板正面的视觉感?
今日，分析机构Canalys公布数据称， 2020 年第二季度全球平板电脑出货量达到 3750 万台，同比增长26%。其中，iPad出货量约为 1430 万台，比去年同期的 1190 万台增长了19.8%。
国际数据公司（IDC）最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2020年第二季度中国平板电脑市场出货量约661万台，同比增长17.7%，“后疫情”时代，中国平板电脑市场快速恢复。在走出产能低谷之后，基于之前季度未完成订单的延续和渠道库存的大量补充，有力促进了第二季度平板电脑出货量的增长。而远程办公、在线网课以及宅家娱乐等也继续拉动消费者对于平板电脑的需求。中国平板电脑市场主要厂商中，
随着科技的发展，各种智能产品都在迅速发展，对于平板电脑来说，20年是一个充满机遇的年份，各大品牌都在努力发展具有自家特色的平板电脑，其中，荣耀旗下的荣耀平板V6攻克了以往平板的弱项，并丰富了平板的使用场景，具有有多项全能之称。平板电脑推荐这款荣耀平板V6，娱乐和创造力两不误，面面都俱到。设计决定颜值，荣耀平板V6拥有高屏占比的2K高清大屏，高饱和度的色彩以及独家“锐屏”技术让视觉尽享绚烂丰富画面。在平板上下
8月11日消息，国际数据公司（IDC）最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示：2020年第二季度中国平板电脑市场出货量约661万台，同比增长17.7%，“后疫情”时代，中国平板电脑市场快速恢复。按中国平板电脑市场主要厂商分类，苹果：重返出货第一。二季度苹果iPad出货量约为276万台，同比增长18.7%，占据41.8%的市场份额。华为：同比增幅最高。二季度华为平板出货量约为245万台，同比增长59.5%，市场份额占比37.1%。微软：表
入目为色，消费者在挑选任何一款产品时，产品外观带来的视觉感受会决定消费者对其第一印象，从而形成购买决策的前提。好的产品在功能上固然十分重要，但是在视觉上形成的影响力亦不可小觑。平板电脑推荐拥有功能齐全、配置先进的平板电脑，但是更好的平板还会在外观设计上有自己的独特想法。荣耀平板V6作为荣耀最新款的旗舰级电脑，功能与配置皆有可圈可点之处，而外观更是与众不同。荣耀平板V6拥有钛空银、幻夜黑、绿野仙踪三款配
今日，数据研究公司IDC发布报告称， 2020 年第二季度中国平板电脑市场出货量约 661 万台，同比增长17.7%。其中，二季度苹果iPad出货量约为 276 万台，同比增长18.7%，占据41.8%的市场份额。二季度华为平板出货量约为 245 万台
8月6日消息，Strategy Analytics发布的最新研究报告显示，尽管疫情期间经济发展受阻，但消费者和商业客户仍在购买平板电脑，2020年Q2平板电脑出货量同比增长17％。Strategy Analytics互联计算服务总监Eric Smith表示：“平板电脑已经从鼎盛时期的娱乐设备发展成为能够处理工作和学校任务的设备，这拓宽了消费者和商业客户在新常态下升级或购买新设备时面临的选择。”Strategy Analytics高级研究分析师Chirag Upadhyay?
8月17日消息， StrategyAnalytics 最新研究报告显示，受全球疫情影响，2020 年第二季度全球笔记本电脑出货量达 5420 万台，同比增长 27%。报告显示，2020 年第二季度联想、惠普、戴尔位居市场前三名。其中，联想笔记本出货量 1360 万台，市场占比 25%。惠普出货量达 1340 万台，占比 24.8%；戴尔出货量 840 万台，占比 15.6%。Strategy Analytics 高级研究分析师 Chirag Upadhyay 表示：“所有厂商成功的改善供应链需?
2020年8月15日消息，近日腾讯视频天猫旗舰店正在促销腾讯视频超级影视会员5折促销，官方价格489 元，目前可领 245 元优惠券 （领取地址），实付 244 元到手，到账 12 个月，包括电视、手机、PC、平板，四屏通用。
在如今的平板市场中，荣耀平板V6是一款很受欢迎的产品，各大平台用户对它的好评数不胜数。这款产品无论在颜值还是设计方面，都拥有一种独树一帜的感觉。鉴于很多人想看荣耀平板系列的开箱，所以今天我们就来测评这款潮流新品，看看这款产品是否如同荣耀手机那样优秀。首先这款产品的定位还是偏向青年群体，作为生活工作的一款生产力工具，因此在外观上设计感较强，颜值很高。荣耀平板V6的屏幕是一块10.4英寸2K全面屏，屏占比高达84
什么笔记本电脑好？其实对于不同的人群来说，能够适时满足自己的需要，就是一台“好”的笔记本电脑。比如对于办公人员来说，拥有一台专为办公设计的专业笔记本电脑就再好不过，毕竟作为工程师和作为普通职场人的需求肯定是不一样的，前者往往需要一台更加硬核、性能更加强劲的笔记本电脑，作为工作上强有力的合作伙伴，而后者则更多的需要笔记本电脑能够应对日常工作的处理。因此，给办公的朋友推荐两款专为办公人士研发的笔记本电
前段时间去上海出差，装电脑的公文包不甚被雨淋湿，回酒店发现已经死机了。去电脑店检查之后，维修比较麻烦，索性直接把硬盘数据拷贝下来换台新的电脑。向公司提请需求后，直接给我配发了戴尔Latitude 7310，因为着急导出文件，所以只能边熟悉边摸索。 智能AI系统让工作得心应手 电脑刚到手，按照说明书的提示开机，进行人脸识别、指纹等登录测试。本人其实对电脑的要求并不高，最重要的一点是：系统能够快速反应，让我更快处理?
对于创业一族来说，每天不是在办公室忙碌，就是在出差路上奔波。那么适合创业者的办公电脑什么牌子好? 简单来说，肯定既要有强劲的性能与足够的内存，也要有良好的私密性并且轻薄便携，适合在不同环境内处理工作。今天要给有这些需求的创业一族推荐两款实用又充满年轻时尚范的笔记本电脑——ThinkBook14 和ThinkBook 13s。办公电脑什么牌子好？TA性能强劲运行流畅一台优秀的办公电脑，肯定离不开强大的处理器和内存，这两方面决定?
你知不知道?你买到的可能是一台“假”电脑。“假”电脑在很多人眼里或者意识中可能更像是一句玩笑，但是它却野蛮生长在现在的电脑市场。威胁着你安全使用电脑的同时，也在慢慢侵蚀着整个电脑市场，像是一颗隐形炸弹存在于我们的生活之中。“假”电脑占比电商平台多少市场份额?伴随低价电商平台的崛起，零售电商领域开始流行起消费降级的观点，大量三至五线城市人群被拉到线上消费，而吸引他们的就是超低价格的各品类商品。2017 年?
8月11日消息，中国信通院发布2020年7月国内智能手机市场分析报告，报告显示，2020年7月，国内手机市场总体出货量2230.1万部，同比下降34.8%；1-7月，国内手机市场总体出货量累计1.75亿部，同比下降20.4%。其中，7月5G手机出货量1391.1万部，占同期手机出货量的62.4%。1-7月，国内市场5G手机累计出货量7750.8万部，占整体出货量46.5%。据了解，2020年7月，智能手机上市新机型30款，同比下降16.7%，占同期手机上市新机型
7月20日消息，据国外媒体报道，今年众多行业都受到了影响，需求、供给都有不同程度的影响，电子产品市场也不例外，这势必也会影响到屏幕等各种零部件的需求。目前智能手机普遍采用OLED屏幕，电视等也在采用，研究机构就预计，今年全球OLED屏幕的出货量，将低于此前的预期，已经下调了出货量预期。下调全球OLED面板出货量的这一研究机构，在4月份是预计今年OLED面板的出货量将达到5.12亿片，高于去年的4.71亿片，同比将
美国IT工程师兼研究员William Kirk English(俗称Bill English)于 7 月 26 日因呼吸衰竭在加利福尼亚去世，享年 91 岁。
误删除的微信记录怎么恢复?微信现在已经作为我们的常用工具之一了，每天都会使用的。在使用的过程中自然会产生大量的聊天记录或者图片文件等数据..
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2020年6月17日，为感谢ABG-SZ员工对公司和事业部业绩达成的贡献，事业部挑选了以上绩优人员与事业部总经理进行了一场别开生面的交流会。不惧挑战，..
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