IDC： 2020年Q2中国学生平板电脑出货量约63万台 同比增长29.9%

你知不知道?你买到的可能是一台“假”电脑。“假”电脑在很多人眼里或者意识中可能更像是一句玩笑，但是它却野蛮生长在现在的电脑市场。威胁着你安全使用电脑的同时，也在慢慢侵蚀着整个电脑市场，像是一颗隐形炸弹存在于我们的生活之中。“假”电脑占比电商平台多少市场份额?伴随低价电商平台的崛起，零售电商领域开始流行起消费降级的观点，大量三至五线城市人群被拉到线上消费，而吸引他们的就是超低价格的各品类商品。2017 年?