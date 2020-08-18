个人网上平台求助须实名认证 求助单次金额限定50万元

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个人网上平台求助须实名认证 求助单次金额限定50万元

2020-08-18 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息：据北京日报报道，今天上午，个人大病求助互联网服务平台——爱心筹、轻松筹水滴筹、 360 大病筹共同签署《个人大病求助互联网服务平台自律倡议书》和《个人大病求助互联网服务平台自律公约》2. 0 版。

据悉，自律公约升级版增加了平台对发起人、求助人进行身份审核、实名认证的具体要求。其中包括：平台应当对发起人及求助人的身份证明进行审核。身份证明包括身份证、护照、军官证及法律认可的其他有关证件。

同时，平台将采用科技手段提高审核水平，如要求发起人及求助人通过移动终端的摄像头，手持身份证件或者录制真人视频完成真人实名认证。

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自律公约还显示，为了降低资金风险，避免因单次求助金额过高造成较大损失，自律公约升级版将单次求助金额限定在 50 万元。单次求助超过 50 万元的，增加平台事前审核把关的规定。具体包括，发起人应当提交具有相关资质的医疗机构书面证明，由平台审核并公示后发起筹款链接。再次求助且累计筹款已经超过 50 万元的，发起人应当提交医疗花费清单。

此外，自律公约升级版还要求平台增加接受投诉举报渠道，提高响应速度，及时采取有效应对举措。平台接到有效举报后，应在 24 小时内与相关方沟通核实情况，并适时冻结相关项目的筹款通道并公示。

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