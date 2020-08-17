京东发布2020第二季度财报：营收2011亿元超预期

2020注定是不寻常的一年，更蕴藏着无限新商机。从早期的微商、淘宝客、再到拼多多上市，以及现在阿里巴巴，腾讯瞄准势头，纷纷入局社交电商，快速将社交电商推上了风口。数据显示，预计2020年社交电商的市场销售额将会破3万亿，占整个互联网零售市场的31.3%，并且这个数字还在疯狂上升。近日，由京东推出的京东喵尔社交电商平台喵尔正式上线，强势切入社交电商行业。京东喵尔社交电商平台背靠京东16年电商资源及电商优势，剔除品牌