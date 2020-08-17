京东发布2020第二季度财报：营收2011亿元超预期

今日，京东发布 2020 年第二季度财报。数据显示，京东Q2 营收 2011 亿元，市场预估1907. 41 亿元，去年同期 1503 亿元。
今日，京东发布 2020 年第二季度财报。数据显示，京东Q2 营收 2011 亿元，市场预估1907. 41 亿元，去年同期 1503 亿元。
8月16日下午消息，京东与携程宣布达成战略合作，携程核心产品链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据双方达成的战略合作协议，携程将为京东集团提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格。京东集团将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。在日常运营及精准营销方面为携程旅行产品供应链提供全方位的支持。双方共同
8月10日，京东数字科技集团（以下简称“京东数科”）宣布logo升级，在京东数科的蓝色主色系之中强化了京东集团的红色视觉。官方称，这寓意着京东数科将继承与延续京东集团的价值观与
2020注定是不寻常的一年，更蕴藏着无限新商机。从早期的微商、淘宝客、再到拼多多上市，以及现在阿里巴巴，腾讯瞄准势头，纷纷入局社交电商，快速将社交电商推上了风口。数据显示，预计2020年社交电商的市场销售额将会破3万亿，占整个互联网零售市场的31.3%，并且这个数字还在疯狂上升。近日，由京东推出的京东喵尔社交电商平台喵尔正式上线，强势切入社交电商行业。京东喵尔社交电商平台背靠京东16年电商资源及电商优势，剔除品牌
8月14日消息，京东对外发布公告称，子公司京东物流将收购综合速运企业跨越速运的控股权益，此次收购以总对价30亿元收购跨越速运现时股份及认购跨越速运已发行新股份进行，预计交易将于2020年第三季度完成。对于此次收购，京东物流集团CEO王振辉表示，“很高兴和跨越速运达成合作，双方共同致力于为客户提供最佳服务体验，价值观高度契合。跨越速运长期深耕的企业品牌和运营质量值得充分信赖，在高时效快运产品、技术创
在网上买东西，最烦心的事情之一就是买到假货，因为这样的事京东还对售假商家处罚，直接关店。店家不服，对京东提出起诉，要求京东赔偿，结果法院判决售假商家赔偿京东违约金100万元。根据北京
据IFR报道，京东计划让京东健康在香港上市，拟筹资 10 亿美元。
8月7日消息，京东在香港联交所发布公告，公司将于2020年8月17日（星期一）（北京╱ 香港时间）香港联交所交易时间后及美国市场开市前，呈报截至2020年6月30日止三个月及六个月的未经审计财务业绩（“2020年中期业绩公告”），以及上载2020年中期业绩公告至香港联交所。 京东公司管理层将于2020年8月17日下午七时三十分（北京╱香港时间）（2020年8月17日上午七时三十分（美国东部时间））举行电话会议，以讨论本公司截
DoNews8月16日消息（记者 翟继茹）16日，京东集团与携程集团正式签署战略合作协议，按照协议约定，携程核心产品供应链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据此次京东与携程签署的战略合作协议，携程将为京东提供实时产品库存，京东将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。未来，双方将共同聚焦于生活旅行业务的深度探索，通过旅行和实物
京东日前正式完成对工业用品供应链电商公司工品汇的收购，工品汇将作为京东工业品的子品牌，定位面向次终端零售门店提供MRO服务，打通MRO产业带原厂资源，形成京东企业业务服务工业制造业领域的重要一环。
全资控股五星电器之后，京东今日宣布成立新公司，拟定名为京东五星电器集团有限公司。京东集团高级副总裁闫小兵表示：“到2025年，京东将在一线城市开设20家京东电器超级体验店，在地级以
今日，京东宣布全资控股五星电器，成立新公司拟定名为京东五星电器集团有限公司。据了解，新的京东五星电器将继续保持独立经营，原五星电器总裁潘一清担任京东五星电器总裁，京东集团副总裁马骥出任京东五星电器首席财务官。五星电器原有直营门店将逐步改造升级为京东五星电器双品牌门店，通过全渠道数字化改革
据小米京东自营旗舰店显示，小米透明电视已预订38件，现已无法预订，付尾款后预计45天到货，仅部分区域有货。小米商城则同样无法预订，显示“已抢光”。据悉，小米透明电视于8月11日发布，是世界第一台量产的透明电视，售价49999元。
四川省凉山州布拖县的阿布洛哈村是中国最后一个通公路的建制村，8月5日，当地村民且沙次尔收到了他人生中的第一单快递，前几天，他刚学会网购，用手机买了一台1000多元的电视机。这也是该村迎
知情人士透露，京东集团收购江苏五星电器有限公司剩余54%股权，已全资持有。去年，京东以12. 7 亿元、46%的股权将五星电器收入麾下。
8月16日消息，京东集团与携程集团正式签署战略合作协议，按照协议约定，携程核心产品供应链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据此次京东与携程签署的战略合作协议，携程将为京东提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格，京东将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程，在日常运营及精准营销方面为携程旅行产品供应?
8月16日，京东集团、携程集团正式签署战略合作协议。根据合作协议，携程的核心产品供应链将接入京东平台，同时双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合
8月12日消息，日前，京东集团对外宣布，正式完成对厦门见福连锁管理有限公司（以下简称“见福连锁”）的战略投资。据悉，这也是京东集团首次战略投资连锁便利店场景，借助此次战略投资，将有助于京东集团发挥智能供应链优势联通便民消费网络、进一步拓宽在大商超全渠道业务上的布局。资料显示，见福连锁成立于2006年，是福建省便利店的龙头企业，在中国连锁经营协会（CCFA）评选的百强便利店榜单中排名第10位，截至目?
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水果”都在各自首页中占据了绝对醒目的位置。
根据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元，经营范围中涵盖的电子产品销售，与京东的主营业务一致。
京东集团宣布完成对厦门见福连锁管理有限公司的战略投资。这是京东首次战略投资连锁便利店场景。资料显示，见福连锁成立于2006年，截至目前门店数1700余家，自建了鲜食工厂与物流中心。京东方面表示，此次战略投资连锁便利店场景，将借助便利店业态的服务属性和即时性消费场景，对线上的计划性消费形成有效补充，强化零售服务的最后一公里，并有助于提高用户黏性，与此同时，“电商+便利店?
【TechWeb】8月17日消息，格力电器对外发布公告称，珠海格力电器股份有限公司董事会于2020年8月17日收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面..
COVID-19疫情在全球还没有停止的迹象，已经感染2100多万人，美国就有548多万。对于这次的疫情，不仅微软创始人比尔·盖茨焦虑，微软官方也制..
这几天网络流传华为的安卓手机系统因为美国临时协议到期而面临断供的消息，以后连系统更新及安全补丁都不能升级了。不过华为方面已经否认，称手机..
对于华为，美国政府是坚决要打压到底了。当地时间8月17日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，美国商务部工业和安全局(BIS)进一步收紧了对华为获取美国..
《糖豆人: 终极淘汰赛》是最近才开卖的一款游戏，这个萌贱可爱的游戏意外火了，随之而来的就是各种外挂。对于外挂泛滥，官方今天宣布严打，但采取..
【TechWeb】8月17日消息，日前，文艺复兴科技基金向美国SEC提交了季度持仓报告，内容显示，从持仓比例变化来看，该基金前五大买入股分别是：Zoom、..
谷歌认为，在当今的网络环境中，URL 仍然是用户确定站点身份和真实性的主要方式，但 URL 又非常容易骗过人们的眼睛。例如：攻击者可以通过多种方式..
8月初的时候，苏宁易购开展了苏宁易购Super和腾讯视频VIP联合会员大促的活动，许多用户错过了机会，倍感遗憾。今日小编获取到的最新消息显示，苏宁..
最近这两天，大家可能都被各大社交平台上的“喜马拉雅 818 联合大会员”给刷屏了。8 月 16 日到 19 日晚上 12 点前，喜马拉雅开启了买 1 得 13 会..
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。..
蓝牙耳机流行的时代，蓝牙耳机怎么选成为了当下很多人的困惑，目前，蓝牙耳机的佩戴方式主要有三种，分别是头戴式、入耳式和半入耳式。其中使用头..
8 月 15 日，中国网络安全产业联盟(以下简称“CCIA”)对组织开展的“ 2020 年优秀网络安全解决方案和网络安全创新产品”最终获奖名单进行了公布，..
8 月 13 日，一年一度的健康产业生态大会西普会在海南博鳌盛大开幕， 8 月 15 日下午京东健康渠道创新部总经理兼药京采负责人周新元出席 2020 西普..
【TechWeb】8月17日消息，光线传媒对外发布公告称，2020年上半年营收2.59亿元，同比减少77.86%；净利润2057万元，同比下降80.46%。公告内容显示，..
【TechWeb】8月17日消息，苏宁易购对外发布公告称，公司从2019年11月4日至2020年8月6日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份..
【TechWeb】8月17日消息，美柚发布的7月大数据报告显示，婴幼儿肠胃问题受到妈妈群体重点关注，“腹泻”、“肠胃”两个关键词搜索量环比增长45%。..
DoNews 8月17日消息（记者 谢媛媛），今日洋码头十周年全球发布会在重庆举办，发布会对外宣布了洋码头未来发展战略，即“新市场、新营销、新标准”..
【TechWeb】还有一天时间，818电商促销节就要如期而至。很多错过了618购物时机的朋友，想必早已对818电商购物节期待已久。如今智能穿戴产品已经是..
预热多时，今日晚间，@腾讯NintendoSwitch 官微宣布，国行《健身环大冒险》将于8月19日20:00（北京时间）举办线上发布活动， 届时将介绍《健身环大..
中芯国际在国内A股上市已经一个月了，这次IPO募资规模是十年来最大的，在3900多家上市公司中位列第五。刚刚官方正式确认，这次募资实现了超额认购..