京东发布2020第二季度财报：营收2011亿元超预期

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京东发布2020第二季度财报：营收2011亿元超预期

2020-08-17 19:25 · 稿源：站长之家

今日，京东发布 2020 年第二季度财报。数据显示，京东Q2 营收 2011 亿元，市场预估1907. 41 亿元，去年同期 1503 亿元。

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