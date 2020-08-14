特斯拉回应拒绝向拼多多团购车主交付车辆：官网为唯一购买渠道

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:今日，针对“特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付Model3”的报道，特斯拉方面回应称，公司曾在多个渠道公开明确表示特斯拉官方网站为新车唯一正规购买渠道，且从未委托其他平台或商家进行销售活动。同时特斯拉与客户签署的购车协议中也有明示，任何涉及转卖的订单，公司有权单方面解除该协议。特斯拉中国提请消费者留意，参与任何非官方授权活动都将存在权益可能受损的风险。

此外，特斯拉方面还表示，针对转卖订单现象特斯拉中国将坚持一贯原则，并保留追究相关方法律责任的权利。

此前，新浪科技报道，特斯拉已经拒绝向拼多多团购车主交付Model 3，来自特斯拉的交付专员声称，这一活动不符合特斯拉的交付政策。特斯拉交付专员表示，拼多多和宜买车的行为，违反了特斯拉汽车订购条款中明确约定的禁止转卖条款，特斯拉会依据合同约定的购车方违约条款取消此订单。并劝告该武汉车主通过特斯拉官方渠道下订单。

今年 7 月，宜买车汽车旗舰店在拼多多上推出了“特斯拉中国-Model 32019 款 标准续航后驱升级版”的万人团购活动，并宣称“万人团价¥251800”。

当时，特斯拉表示：“未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。我司保留追究相关方法律责任的权利。”