支付宝推数字商场首月 全国80%头部商场上支付宝开“办事处”

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支付宝推数字商场首月 全国80%头部商场上支付宝开“办事处”

2020-08-14 16:26 · 稿源：站长之家

越来越多的线下商场正在加速零售数字化升级的转型。 8 月 14 日，站长之家从支付宝处获悉，一个月前首批“数字商场”正式上线，目前全国已有80%的头部商场将服务搬进支付宝，如万象城、印象城、银泰、龙湖天街等，有商场的小程序访问量暴增 118 倍。数字商场让更多消费者轻松实现“省着逛”：逛商场更省钱、更省精力。

据了解，目前全国范围内将服务搬上支付宝的头部商场已经超过500家，已覆盖了全国超200个城市。包括华润万象城、印象城、龙湖天街、吾悦广场、银泰百货、星河COCO Park、爱琴海、宝龙、凯德、大悦城等大众耳熟能详的商场，均通过支付宝小程序或生活号在支付宝数字生活平台上开设了办事处，与支付宝在零售数字化升级方面展开深入合作，包括打通会员体系，上线了支付宝消费券的促销活动等。

支付宝 (2)

无感泊车、支付宝获取门店导览、买单即享会员积分、领优惠券、线上一键下单、线上购物线下取……数字商场的线上线下融合式体验让消费者有全新的购物体验。

依靠支付宝的中心化+去中心化平台优势，受疫情等因素影响的传统商场也通过多种方式引流获客、拉动消费。据介绍，龙湖天街717夏季狂欢节小程序月活访问量增长近 40 倍;“一点万象”小程序的月活访问量增长 118 倍;银泰喵街小程序通过 717 等本地场景合作带来的数字化会员环比增长251%，超过整体数字化会员大盘的一半，新用户消费人数环比增长127%;借助支付宝券能力，衣之家 717 夏季狂欢节支付宝端成交增长80%，最后三天整体销售提升50%。

公开资料显示，自 3 月支付宝宣布升级为数字生活平台以来，包括知名线下商场、迪卡侬、星巴克等越来越多的品牌商家在支付宝开设“数字办事处”。其中，“数字市民中心”已服务超过 6 亿用户，覆盖全国 337 城，有超过5. 5 万项政务民生服务;“数字景区”覆盖全国超过 1000 个核心景区，“数字酒店”助力全国超过 20000 家酒店完成了数字化升级。

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