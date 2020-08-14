蚂蚁集团将拿下消费金融牌照

据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。
在宣布蚂蚁集团将在科创板和港交所同时上市的消息后，蚂蚁集团董事长井贤栋发表内部信，在信中他对蚂蚁人提出了三个要求：第一、坚持使命与担当；第二、保持谦卑和敬畏；第三、保持冷静和定力。以下为井贤栋内部信全文：各位同学：我向大家正式报告一下，蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大
今日，蚂蚁集团董事长井贤栋在与证监会科技监管局局长姚前参加一场对话访谈节目时指出，区块链是数字经济时代的信任新基建，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展，未来上链将成为每个企业的标
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。上交所表示，作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不?
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。随后，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信。井贤栋在信中表示，上市在外人看
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
靴子落地。7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。有报道称，作为全球最大的独角兽，蚂蚁集团目标估值2000亿
花呗是很多网友在线购物甚至线下消费的主要支付方式了，简单方便。不过前两天有报道称，花呗开始接入央行征信系统，这让很多人担心影响信用。对于花呗上征信的问题，蚂蚁集团日前向新浪财经做
据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。
近日，蚂蚁集团要上市的消息可谓是资本市场一重磅消息。上市消息公布后，一张阿里巴巴秋招内推群的聊天截图广泛流传——蚂蚁集团整层楼欢呼，是财务自由的声音。据公开资料显示，
蚂蚁集团宣布，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。
有媒体透露称，蚂蚁集团计划A股、港股两地上市，共集资300亿美元，估计最快在9月IPO。蚂蚁集团目前估值约2000亿美元，此次上市预计将发行15%的股份，其中上海科创板发行10%股份，香港发行5%股
“听说刚刚蚂蚁整层楼欢呼，是财富自由的声音。”蚂蚁集团上市消息公布后，一张阿里巴巴秋招内推群的聊天截图广泛流传，调侃与羡慕的段子在互联网圈沸腾。7月20日，支付宝母公司蚂
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
7月20日消息，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。蚂蚁集团董事长井贤栋表示：“我们欣喜地看到，科创板和香港
日前，蚂蚁集团宣布启动上市计划，将在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市。消息发布后，蚂蚁相关概念股疯涨。目前，各方给蚂蚁金服的估值为1. 4 万亿元，若按该估值，只要持有该公司0.007%的股权，便可称为亿万富豪。比如一位蚂蚁P7 的员工，平均持股的数量约在 3 万到 4 万股，即使不上市，按照目前内部股的股价，身家也在千万左右。
支付宝母公司蚂蚁集团，今天( 7 月 23 日)发布了一个大动作。下午，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级“蚂蚁链”。
7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团(即更名前的“蚂蚁金服”)宣布，启动在科创板和港交所寻求同步发行上市的计划。据媒体报道，蚂蚁集团寻求IPO估值至少 2000 亿美元，在国内新经济公司里，这一体量高于美团、京东，仅次于阿里巴巴和腾讯两个超级巨头。
今日，胡润百富发布了《 2020 胡润全球独角兽榜》，列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。其中，全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。
昨日晚间，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信称，上市在外人看来，固然令人兴奋，但对蚂蚁而言，意味着更大的责任和担当。对此，井贤栋提出了三点要求：坚持使命与担当、保持谦卑和敬畏、保持冷静和定力。
今天下午两点，Redmi将举办新品发布会为我们带来Redmi G游戏本，这对于广大游戏玩家来说是必须关注的。那么这场发布会都会有哪些亮点呢?让我们接..
晚 9 点。湖北某县城网红街。一字排开的夜摊上，忙碌了 3 个小时的蓉蓉开始盘点摆摊一晚的收成——卖出自制柠檬鸡爪 20 份，收入 400 元，净赚不到..
近日，青岛英派斯健康科技股份有限公司检测实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书，这标志着英派斯检测实验室具备了..
现如今,在室内空气污染重,让我们深恶痛绝的就是甲醛,而甲醛不仅对我们的伤害非常大,而且极其顽固,所以大部分的甲醛治理作用都有限。幸好,空气净化..
8月14日,2020全球人工智能产品应用博览会(AIExpo2020)在苏州举行。本次智博会以“万物赋苏·智启未来”为主题,旨在探索AI科技应用创新成果的转化路..
近期，从企业家座谈会到中央政治局会议，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局备受瞩目。在以国内大循环为主体的新形势下..
2020年8月14日，不少的小伙伴在今天支付宝蚂蚁庄园小课堂抽到的题目是“竹子是生长速度最快的植物，为什么它能长得那么快?”这个问题其实很容易选..
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今..
近期，运营全球交易量和用户数量均领先的区块链资产交易平台的全球知名区块链公司币安宣布，其币安合约交易平台正式上线BTC期权。并且这一新功能已..
虽然从传统的二十四节气来看，我们已经「立秋」进入秋季，但"秋老虎"的凶猛程度丝毫不亚于盛夏时期。同时有朋友发现，随着气温的升高，手机电池也..
作为阿里的一个“元老级”业务板块，一直沉浸在制造端的 1688 相对于淘宝、天猫等一系列toC产品，显得更像一个幕后工作者。直至今年疫情期间，顺应..
今日，针对“阿里注册新公司京西”一事，阿里云表示，没想到京西竟然上了热搜，这个名字本来只是同事随口起的，图个简单顺口。既然如此就不用这个..
据美联社8月14日消息，Tiktok美国员工计划起诉特朗普政府，TikTok方面对此回应称，该决定由员工自行主导，“我们尊重雇员为寻求正当法律程序而采取..
从家中的红白机到街角的游戏厅，从客厅的游戏主机到商场里VR游戏体验中心，科技的高歌猛进推动着一代代游戏设备的更迭。从“不被理解”到“全民娱..
Amazon.com Inc.的 云部门周四表示，已启动一项商业服务，该服务可让数百万客户试用由三家技术公司生产的量子计算平台。 此次发布是在与学术机构和..
面对只增不减的奶粉大军，选奶粉的妈妈们慌了吗？别慌~选奶粉其实很简单，营养全面，亲和吸收的奶粉就是首选。源自黄金奶源地荷兰的——海普诺凯1..
今日，针对“遭美国证监会调查”的报道，爱奇艺方面回应称：“爱奇艺一直积极配合SEC所有常规问询及调查，与此同时，我们也主动聘请专业顾问进行内..
8月14日下午，红米将会举行Redmi G 超级玩家品玩会，届时将会带来一款游戏本产品，这款红米游戏本的配置以及价格是怎么样的呢，大家可以通过直播来..
2020年8月14日，在今天英雄联盟正式开启了阿卡丽的黑金商店的活动，每个玩家都可以打折购买皮肤，一些小伙伴还不清楚此次阿卡丽的黑金商店的地址，..
今日，B站宣布对英雄联盟S10 全球总决赛直播版权(中国大陆地区)进行分销。企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。8 月 4 日，拳头游戏宣布，与哔哩哔哩共..