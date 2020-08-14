蚂蚁集团将拿下消费金融牌照

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蚂蚁集团将拿下消费金融牌照

2020-08-14 14:17 · 稿源：站长之家

据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。


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