俞渝称李国庆威胁要杀妻 已第2次向法院提起人身保护令申请

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俞渝称李国庆威胁要杀妻 已第2次向法院提起人身保护令申请

2020-08-14 11:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:“庆俞年”大戏还在继续。继李国庆被儿子起诉之后，今天俞渝发布公开信称已第 2 次向东城法院提起人身保护令申请。并透露在 8 月 12 日庭审中，李国庆突然当着法官的面大吼：“再不判，我就要杀人了!”。 

李国庆，当当

以下是俞渝公开信原文：

我，俞渝，第 2 次向东城法院提起人身保护令申请!

就在前天 8 月 12 日庭审中，李国庆突然当着法官的面大吼：“再不判， 我就要杀人了!”，门外的几个法警立即冲了进来。

8 月 11 日，李国庆在微博上点赞了“江苏男子法院门口捅死离婚妻子”。再往前，他还微博转发了“杭州杀妻碎尸案”。

经历了这么多，我深知李国庆的暴力倾向。而且疯狂行动前经常有征兆。

4 月 23 日，他公开提及他人带菜刀去公司;4 月 26 日，就发生了第一-次抢公章;

6 月 15 日，他在直播中笑谈家暴;7 月 7 日，就发生了第二次抢公章和银行U 盾。我害怕又要出事儿，我不想自己遭遇惨剧。

但是，我更想知道的是：是谁给了李国庆大闹法庭、藐视法律的底气?

明明提前近 3 周我便告知法院，要去武汉参加亚布力论坛的日程，为何开庭时间还选择在 8 月 12 日?

明明这个案件的复杂性不适合线上开庭，为何 3 小时内五次催促、甚至不惜在我生病期间要求我卧床视频开庭?

明明可以提早确定证据关门期限，为何要在李国庆提交 500 多页新证据的当天，立即提出 2 周后证据关门?李国庆手攥我提供的证据 9 个月之久，而留给我反驳，他证据的时间只有半个月，这是为什么?

还有，太多的为什么....

但是，我依然坚信法律的正义。作为母亲，我不想让孩子承受失去妈妈的痛苦。

作为女儿，我不想让老人经历“白发人送黑发人”的悲伤。我呼吁司法的公正，恳请法院用法律武器给我以及众多与我有类似遭遇的女性最基本的人身安全保护。

俞渝

2020 年 8 月 14 日

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