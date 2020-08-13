​中国演出行业协会发文禁直播中假吃催吐 进一步加强直播内容管理

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：今日，中国演出行业协会CAPA网络表演直播分会发文称，各会员企业，要进一步加强直播内容管理，特别是要重点关注以美食类为主要内容的直播，加强引导树立正确的饮食消费观，坚决禁止在直播中出现假吃、催吐、猎奇、宣扬量大多吃，暴饮暴食，以及其他铺张浪费的直播行为。

同时，中国演出行业协会还提醒广大美食类主播，追求刺激，过度娱乐，博取眼球，舌尖浪费等行为不可取。推荐美食，分享快乐，适度适量方能行稳致远。

此前，针对央视“大胃王吃播浪费严重”的报道，抖音方面回应称，对浪费粮食的行为，一经发现，平台将在第一时间按违规程度进行处罚。抖音已关注到网上舆情，并将客户端搜索设置里的“吃播”、“大胃王”等关键词的检索内容进行了“拒绝浪费，合理饮食”的提示，呼吁用户珍惜粮食。

快手方面回应称，一旦发现用户创作中有暴饮暴食，以假吃、催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的行为，将根据情节严重程度，给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚，平台坚决反对餐饮浪费，倡导勤俭节约，请大家合理膳食，杜绝浪费。

斗鱼方面回应称，将积极响应中央相关号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。