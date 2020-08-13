中国移动上半年5G套餐客户达到7020万户

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中国移动上半年5G套餐客户达到7020万户

2020-08-13 13:42 · 稿源：站长之家

今日，中国移动公布数据称，上半年营运收入 3899 亿元人民币，同比增长0.1%;上半年净利润557. 7 亿元，去年同期560. 6 亿元，同比下降0.5%。截至 2020 年 6 月底，移动客户达到9. 47 亿户，其中4G客户达到7. 60 亿户，5G套餐客户达到7， 020 万户。上半年，移动ARPU为人民币50. 3 元，同比下降3.7%，降幅进一步收窄;手机上网DOU提升39.7%，达到8.6GB。

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