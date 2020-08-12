文章目录 雷军首次回应与董明珠赌约

小米10至尊纪念版发布

爱奇艺回应二次上市

雷军首次回应与董明珠赌约

昨日晚间的小米十周年演讲上，谈及与董明珠打赌一事，雷军正式承认自己输了。但是雷军表示，在与董明珠赌约结束后的第二年，小米营收就超越了格力。

雷军调侃称：“后悔赌的是五年而不是六年，后悔招惹董大姐。那个时候我们如日中天，信心爆棚，膨胀了”

雷军回忆称，自己在 13 年底，参加了央视的“中国经济年度人物颁奖盛典”，被编导安排到了与董明珠一组。当时编导表示希望把盛典弄得热闹点，于是就有了与董明珠的赌约。

当时自己与董明珠在后台商量好了赌 1 元，赌 5 年内小米的营收超过格力。但谁知一到上台，董明珠不按剧本走，直接称要赌就赌 10 亿。

雷军最后总结称：“经过这次打赌，我对制造业的理解又加深一步，同时也更了解格力了。格力确实是中国制造业的典范，值得我们认真学习。 ”

2019 年 3 月 19 日，小米集团公布 2018 全年财报，报告显示，小米总营收 1749 亿元人民币，同比增长52.6%。4 月 28 日，格力电器发布了 2018 年年报，报告显示，格力电器 2018 年实现营业总收入2000. 24 亿元，同比增长33.33%。董明珠赢得了与雷军的 5 年赌约。

小米10至尊纪念版发布

在昨日晚间的发布会上，小米正式发布了两个“超大杯”手机，小米 10 至尊纪念版以及Redmi K30 至尊纪念版。

其中，小米 10 至尊纪念版搭载骁龙865芯片，大尺寸VC液冷、石墨烯、多层石墨散热， 8 个温度传感器精准控温，支持WiFi6，支持50W无线秒充。，120W有线秒充，4500mAh石墨烯基蝶式双串电池。

屏幕方面，小米 10 至尊纪念版配备6. 67 英寸的双曲面OLED面板，分辨率2340×1080，刷新率120Hz。

拍照方面，小米 10 至尊纪念版后置四摄，包括主摄 4800 万像素，潜望式长焦镜头， 2000 万像素超广角镜头， 1200 万像素人像镜头。

据悉，小米 10 至尊纪念版DxOMark总评分 130 分，目前排名世界第一。

售价方面，8GB+128GB5299 元、8GB+256GB5599 元、12GB+256GB5999 元、16GB+512GB6999 元。

爱奇艺回应二次上市

昨日晚间，针对“正在考虑在香港二次上市”的传闻，爱奇艺方面回应称，不予置评。

此前，有媒体报道称，爱奇艺正在与瑞信商讨可能在香港第二上市的事宜。商讨仍处于初期阶段，目前没有时间表和交易规模。

资料显示，爱奇艺于 2010 年 4 月 22 日正式上线， 2015 年 5 月 7 日，百度宣布3. 7 亿美金收购爱奇艺的PPS视频业务，并宣布和爱奇艺在视频业务上进行合作。2018年3月29日，爱奇艺在美国纳斯达克挂牌上市。