滴滴遗失物品送回功能将在全国300城上线

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滴滴遗失物品送回功能将在全国300城上线

2020-08-11 16:41 · 稿源：站长之家

今日，滴滴宣布遗失物品送回功能将在全国 300 多个城市陆续上线，涉及快车、优享、专车多种车型。乘客若遗失物品，可选择协商快递送回、送至附近派出所和协商司机开车送回三种方式。其中，协商司机开车送回反向发单需预付路费，滴滴平台不收取费用。

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