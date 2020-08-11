滴滴遗失物品送回功能将在全国300城上线

今日，滴滴宣布遗失物品送回功能将在全国 300 多个城市陆续上线，涉及快车、优享、专车多种车型。乘客若遗失物品，可选择协商快递送回、送至附近派出所和协商司机开车送回三种方式。其中，协商司机开车送回反向发单需预付路费，滴滴平台不收取费用。
今日，滴滴宣布遗失物品送回功能将在全国 300 多个城市陆续上线，涉及快车、优享、专车多种车型。乘客若遗失物品，可选择协商快递送回、送至附近派出所和协商司机开车送回三种方式。其中，协商司机开车送回反向发单需预付路费，滴滴平台不收取费用。
滴滴出行的地图服务是由高德地图提供，而根据最新消息，“滴滴地图”已经在滴滴出行中悄然上线，取代了高德地图。据国内媒体报道，继高德、百度之后，滴滴也入局地图业务，经过多年
据36氪报道，近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
7月14日消息，滴滴出行发文称协助警方侦破替人代叫车不付车款诈骗案，犯罪分子获刑一年两个月。据悉， 2019年1月份，滴滴发现一批异常未支付订单，这批作弊订单乘客账号均来自某
今日，滴滴宣布，自 7 月 24 日起，将在杭州、厦门、苏州、无锡等 13 个城市试运营全新品类特惠快车和滴滴特快。用户可以打开滴滴出行App，输入目的地后，选择特惠快车，以“一口价”的形式享受动态降价和限时折扣。特惠快车通过降低车费吸引乘客打车，同时能提升司机接单量。
近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。滴滴出行App中的导航一栏内，增加了“导航”功能，并且首次使用了带有“滴滴地图”标识的地图。
近日，北京一九付支付科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京滴滴支付技术有限公司。据悉，该公司由上海时园科技全资控股，后者为滴滴出行的全资子公司。
近日，滴滴开始在俄罗斯喀山招募司机，为在该市提供出行服务做准备，喀山将成为滴滴进入俄罗斯市场的第一站。目前，滴滴已经在拉美、澳洲、日本等 8 个国家落地，为当地用户提供出行和外卖服务。
今日，滴滴第十四期滴滴公众评议会上线，针对“新品类滴滴特快是否限制次数”向社会公众征集意见。
滴滴高层人士表示，滴滴正在筹备港股上市，但具体的方案尚在推进当中。此前有媒体报道称，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港首次公开发行(IPO)，目标估值超过 6000 亿港币，约 800 亿美元，有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。
今日，针对“滴滴网拍部分股权”一事，滴滴副总裁李敏在朋友圈表示，近日出现在网络拍卖平台上的疑似滴滴股权出售方身份不明，股权本身也无法辨别真实性。昨日，中证网报道称，某“网约车出行平台”部分股权将于 7 月 29 日进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。知情人士透露，标的公司为滴滴。
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
几年前滴滴曾在线下推出“买车计划”，但并未得到大范围推广，这一次，滴滴选择对汽车租售服务的业务进行重磅升级。
DoNews7月27日消息（记者 翟继茹）27日，滴滴宣布升级APP版本升级，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口。在新版本中，填写目的地后，滴滴会综合用户个人历史出行习惯、车型选择、实时车辆的供需情况等因素，推荐当前最适合的多种车型。如推荐的车型无法满足其出行需求，用户可以下拉页面，选择更多车型服务。此外，滴滴还正式推出智能出行助手“桔小滴”，并进一步升级公交服务，以持续深耕一站?
滴滴出行对外宣布将从即日起在杭州、厦门、苏州、无锡等13个城市试运营全新品类特惠快车和滴滴特快。滴滴介绍，在出行平峰期，叫车乘客较少、车辆供给充足时，用户选择特惠快车，能以“一口价”的形式享受动态降价和限时折扣。特惠快车通过降低车费吸引乘客打车，同时能提升司机接单量。而在早晚高峰、雨雪天气、节假日等出行高峰时段，叫车乘客变多，车辆供不应求时，“滴滴特快”以“一口价”的形?
滴滴出行创始人兼CEO程维今日在滴滴内网撰文“滴滴安全十条”，谈论安全事宜。程维称，滴滴是一家运送生命的公司，安全是一切发展的红线。文中，程维要求，管理者要带头亲身参与一线安全工作，一把手必须管安全，管业务必须管安全；同时鼓励一线同学主动报告隐患、安全工作要看清潜在重大风险等。2018 年两起安全事故阴影至今仍笼罩着这家公司。由于顺风车平台上接连发生的两起安全事故，滴滴将顺风?
滴滴旗下新品牌“花小猪打车”即将上线。花小猪定位年轻用户市场，主打低价出行，目前已在贵州遵义、山东临沂等城市测试运营，后续将拓展到更多城市。花小猪的视觉形象为“小猪存钱罐”，滴滴称其寓意“省钱就是存钱”。花小猪在 App Store 的介绍显示，主打“全网超低一口价”，“新用户首单 0 元起”。在其 App 内，设置了签到、推荐领取等奖励任务。目前该 App 已经迭代至
7月20日消息，滴滴出行官方微博发文称，滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”，采用全新品牌标识，邀请朱正廷，黄明昊担任新品牌大使。据新浪财经报道，滴滴出行将分拆拼车事业组独立运营，独立分拆后，该事业组主打比“快车”更低性价比的网约车，包括但不限于“拼车”。滴滴网约车平台公司执行总裁陈熙表示，青菜对我们大家来说既是日常的，又是健康的，代表了拼车普惠大众、绿色环保的产品定位。根据滴滴app页面显示，即?
近日，滴滴在App中内嵌了“买车服务”，并于原有的租车服务进行了合并，用户只需要在App首页上方的菜单栏内，选择“租\买车”的业务即可进入购车界面。该业务目前仅在杭州、三亚、海口等十余城提供服务。
今日，滴滴出行APP上线了“滴滴货运北京站，满 10 万人投票助力即开城”活动，据悉，北京、上海、广州、深圳等 30 城的用户都能看到该活动。据页面介绍，该活动持续到8月9日，如助力达10万人次将根据当前城市实际情况择日开通货运服务。
滴滴出行发布消息称成功协助警方打掉一个 “代叫车”诈骗平台财产的网络黑产犯罪团伙，犯罪嫌疑人被法院判处有期徒刑一年两个月。
石头， 2 岁 4 个月，肉嘟嘟的脸颊，长长的眼睫毛，面对镜头自力更生，大口啃着猪蹄、吃着南瓜、米饭……吃饭特别香的宝宝石头，在抖音视频评论区..
一段10- 20 秒的视频，只有简单的一句祝福，放到网上能卖多少钱?说出来可能令你难以置信，有个体“散户”卖 200 块，也有专门的机构卖 20 万!..
糖豆人终极淘汰赛最近火爆全球，毕竟这么多人的挑战游戏，自然很多玩家在找作弊修改器，一些小伙伴还不清楚作弊修改器在哪下载，下面就来为大家分..
在8月10日晚，虎牙和斗鱼都发布公告称，均收到了来自腾讯发起的有关虎牙和斗鱼合并的初步非约束性建议书，对于合并的建议，虎牙直播平台在今天发布..
8月11日，福布斯发布中国最佳CEO榜TOP50。50位上榜的CEO的平均年龄在54岁，管理公司平均市值为3654 亿元，其中女性CEO有4位。从榜单来看，阿里巴巴..
8月11日消息，虎牙 公布了截至2020年6月30日第二季度的财务报告。财报显示，2020年第二季度，虎牙总收入同比增长34.2%至人民币26.97亿元；非美国通..
今天，虎牙发布了截至 2020 年 6 月 30 日未经审计的二季度财报。财报数据显示， 2020 年第二季度，虎牙营收达26. 97 亿元，同比增长34.2%;净利润..
近日，《财富》公布了2020 年世界 500 强企业名单，其中中国大陆《财富》世界 500 强企业数量首次超过美国，前五排名中，中石化、国家电网、中石油..
凤凰网科技讯 8月11日晚间消息，0%，连续十一个季度实现盈利。公司国内用户数据方面，第二季度虎牙直播MAU（月均活跃用户数）和移动端MAU（移动端..
对于摄影党来说，每次看到新摄影设备都是心动的感觉。这不，最近尼康中国在微博上官宣了自家Z5 全画幅微单新品火热来袭，目前京东已经上线预约页面..
在区块链这个高速发展的行业，无论作为从业者还是关注者，我们已经不能用普通的商业思维来衡量，只有创新大胆的思维，才能跟上高速奔跑的动车。就..
随着数字经济的快速发展，各行各业都在积极寻求数字化转型的正确打开方式，由数字经济驱动的产业变革已发展成为一场不可阻挡的趋势。面对企业数字..
日前，小米官方宣布推出小米十周年限定手办米兔盲盒，每一款盲盒都记录着小米不同的发展历程。 8 月 17 日- 8 月 20 日，到小米线下门店或小米门店..
数学 150 分 成功考进清华 这位超级学霸可谓相当厉害 要想成为他这样的学霸 高中学习应该如何准备？ 这些学霸的建议可谓相当中肯！ 学霸们都来自成..
上周，黑客控制了几个比较受欢迎的YouTube频道，并用来推广比特币骗局。该骗局要求人们向指定的地址发送比特币，并假装承诺返还更多的加密货币。..
8月11日消息，中国信通院发布2020年7月国内智能手机市场分析报告，报告显示，2020年7月，国内手机市场总体出货量2230.1万部，同比下降34.8%；1-7月..
8月11日，DNF手游上线倒计时的活动被许多玩家反馈领取不了奖励，毕竟才刚刚宣布要延期上线，所以腾讯在今天也同时发布了《地下城与勇士》手游官方..
今日，滴滴宣布遗失物品送回功能将在全国 300 多个城市陆续上线，涉及快车、优享、专车多种车型。乘客若遗失物品，可选择协商快递送回、送至附近派..
8月11日消息，根据官方公布的数据显示，在沃尔玛88全渠道购物节中，沃尔玛8月8日在京东到家平台上的销售额创下单日历史新高。据悉，目前，沃尔玛在..
据《福布斯》网站报道，埃隆·马斯克旗下SpaceX最近击败杰夫·贝佐斯的蓝色起源，与洛克希德马丁公司和波音公司的合资企业美国联合发射联盟(Unite..