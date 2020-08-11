滴滴遗失物品送回功能将在全国300城上线

滴滴旗下新品牌“花小猪打车”即将上线。花小猪定位年轻用户市场，主打低价出行，目前已在贵州遵义、山东临沂等城市测试运营，后续将拓展到更多城市。花小猪的视觉形象为“小猪存钱罐”，滴滴称其寓意“省钱就是存钱”。花小猪在 App Store 的介绍显示，主打“全网超低一口价”，“新用户首单 0 元起”。在其 App 内，设置了签到、推荐领取等奖励任务。目前该 App 已经迭代至