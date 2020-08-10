你的理财习惯健康吗？支付宝上线“理财分”六成人在500分以上

以后，人们的资产也可以轻松进行“体检”了。 8 月 10 日，支付宝的智能理财助理支小宝上线“理财分”，基于“短期开销、人生保障、投资增值”三笔钱配置的理念，结合人们的理财行为进行分析，最终得出一个能体现理财健康度的分数。

支付宝数据显示，在 950 分的总分下，近 6 成人理财分达到 500 及以上，已经具备基础的理财规划;近 4 成网上理财的用户已经有了“三笔钱”配置，其中 90 后占到近一半。这意味着年轻人不仅更懂钱生钱，也更懂居安思危，通过保险等方式防范生活中的未知风险。

理财分较低的用户往往存在共性的理财误区。蚂蚁集团财富事业群总经理王珺举例，支付宝平台上近 4 成基民的持仓在一年以上，但也有 3 成人买入后不到一个月就会清仓。他们之间的收益差距巨大：持仓满一年的近 9 成人都能赚到钱，但持仓不满一个月的人只有一半能赚到钱。

她表示，“很多人陷入追涨杀跌，一方面是没有相应的意识，但更大的痛点还是不知道买什么，怎么买，买的对不对。今年理财市场格外热闹，我们希望为用户提供更加全流程的陪伴和全方位的沟通，帮助人们实现更科学的理财进阶。”

7 月，支付宝金选专区上线稳健类产品，首期产品以稳为关键词，分成“安稳理财”和“稳中进取”两个版块，包括银行存款、定期理财、基金等超 50 只产品，对应不同需求的用户。这也是国内理财行业首个多品类的精选服务模式。 8 月 11 日起，支付宝金选专区将升级“更高收益”版块，带来顶尖机构的绩优权益类基金。

今年以来，支付宝理财版块动作频频。据王珺介绍，今年支付宝理财平台将在产品、服务、科技三个版块进行升级迭代。在产品上，支付宝携手中证报上线了“支付宝金选”品牌，充分传递平台的严选态度。在服务上，支付宝联合行业顶级专家打造支付宝理财智库，并通过财富正前方栏目、理财直播等新形式为用户提供全流程、全周期的陪伴。在科技能力上，平台深度运营智能客服支小宝，打造用户的贴身理财管家，还上线了智能基金投顾帮你投，全委托免打理，让人们省心理财就上支付宝。

据了解，自 8 月 11 日至 8 月 18 日，支付宝理财平台将开启全年最大的 818 理财节，这也将成为平台升级后的首次大练兵。理财节上将发布稳健榜和牛基榜两大金榜，多家顶级机构的绩优产品将登上榜单，中欧基金经理葛兰等明星基金还将首发新基金产品。此外， 818 理财节还有理财直播、瓜分 88888 克黄金奖励等众多玩法。届时，用户上支付宝搜索“818“即可参与。