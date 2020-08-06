苏宁易购818超级秀开启粉丝“盲猜”模式 将于8月17日播出

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:今天上午，苏宁 30 周年 818 超级秀对外发布了参演明星的“购物车”视频，开启粉丝“盲猜”模式。 8 月 5 日晚，苏宁易购官微宣布 818 超级秀将于 17 日晚19： 30 在东方卫视播出。
顶级流量女团 THE9、当红明星王嘉尔、苏宁易购代言人关晓彤、苏宁直播联合主理人贾乃亮等明星艺人将重磅登场。
此前，在 618 期间，苏宁易购也举办过 “超级秀”综艺直播晚会，半个娱乐圈近 300 位明星都被请来做直播，阵容可谓强大。
站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:今天上午，苏宁 30 周年 818 超级秀对外发布了参演明星的“购物车”视频，开启粉丝“盲猜”模式。 8 月 5 日晚，苏宁易购官微宣布 818 超级秀将于 17 日晚19： 30 在东方卫视播出。
顶级流量女团 THE9、当红明星王嘉尔、苏宁易购代言人关晓彤、苏宁直播联合主理人贾乃亮等明星艺人将重磅登场。
此前，在 618 期间，苏宁易购也举办过 “超级秀”综艺直播晚会，半个娱乐圈近 300 位明星都被请来做直播，阵容可谓强大。
今日，苏宁易购和抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年 818 期间正式启动落地。苏宁易购将输出深耕 30 年的供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店
2020 年被称作电商直播元年，不仅抖音、快手等短视频平台大力开放直播带货入口，苏宁易购、淘宝、京东等电商平台也纷纷开启直播卖货模式;就连央视，也让“段子手”朱广权和“带货一哥”李佳琦来了波联动，用直播的方式推动电商助农。这些变化的出现，让消费者们目不暇接、眼花缭乱、辗转反侧，一方面仍习惯于使用传统电商平台购物，另一方面又忍不住在视频平台的直播间里买买买。相对于在传统电商平台上下单，直播间的娱乐性和购物
DoNews 7月29日消息（记者 程梦玲）据IT之家报道，苏宁易购和微博于7月28日达成深度合作。苏宁易购将和微博在明星娱乐、体育赛事、电子竞技等领域深入打通，展开内容生态以及商业转化的合作，并在用户链路上实现无感转化。在苏宁艺人矩阵上，苏宁易购和微博将致力于实现内容+电商的深度融合。基于苏宁易购在3C品类上的优势，以及LPL官方合作伙伴的身份，双方将携手打造苏宁微博电竞专场，推出不同直播的场景。苏宁易购还将向微博输
全国节能宣传周期间,苏宁易购全力配合国家发展和改革委与中标院,大力推广节能减排产品,并发放绿色节能补贴,通过以旧换新、以旧换绿等形式促进新能效家电的推广。据了解,节能周期间苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台。据悉,6月29日至7月5日,苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台,转化金额超亿元,其中空调、冰箱、洗衣机占据换新排行榜前三名。苏宁易购悟空榜节能周主题榜单数据显示,一级与新一级能效变频空调最受用户?
苏宁易购披露业绩快报，数据显示，苏宁易购上半年营收 1182 亿元，同比下降 12.78%；净亏损 1. 6 亿元，上年同期为盈利 21. 39 亿元。其中，苏宁易购第二季度净利润为 3. 9 亿元，扣除非经常性损益的净亏损为 2. 42 亿元，较上年同期以及 2020 年一季度持续改善。公司上半年商品销售规模为 1941. 55 亿元，同比增长 5.4%，其中线上销售规模同比增长 20.19%，线上销售规模占比提升至 69.43%。
7月26日晚8:30,超半亿人涌进周杰伦直播间,直播同时在线人数一度超600W,直播打赏收入超2000W。这场直播,对于杰迷们来说是一场小春晚,而对于快手来说,是一场大型吸粉的营销。周杰伦的粉丝覆盖群体之广,使得无数从来不使用快手的人,成为了快手的新用户。出道二十多年,“周杰伦”这三个字,带着肉眼可见的热度。也正因为如此,周杰伦能带给快手的,远远不只是拉新的价值,可以说是快手探索娱乐电商市场的关键一步。从邀请张雨绮成为快手电?
今天上午，苏宁易购官方微博宣布正式成为 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台。比赛期间，苏宁易购将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛(S10)，为召唤师们提供更多优惠福利。
7月27日，在苏宁818三十周年庆云发布会上，苏宁易购集团高级副总裁顾伟宣布，今年818苏宁将扩大“J-10%”计划的商品范围，价保60天，将是苏宁史上力度最大的818。据悉，818期间将有
今日，苏宁易购官方微博宣布，将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛（S10），苏宁易购成为今年在上海举办的 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台。
7月31日消息，苏宁易购发布2020年半年度业绩快报，报告显示，苏宁易购上半年营收1182亿元，同比下滑12.78%；归属于上市公司股东的净利润为-1.6亿元，去年同期为盈利21.4亿元。苏宁易购上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-7.42亿元，较同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31.90亿元大幅 改善，同比增长76.74%。公告显示，受疫情影响，同时报告期末部分收入未达到满足控制权转移的?
【TechWeb】7月10日消息，日前，全国大部分地区高考已经结束，据苏宁方面公布的消息，即日起面向全国高考生免费增送SUPER会员。据苏宁易购相关负责任人介绍，凡是参加2020年高考的考生，凭借准考证认证，注册并登陆苏宁易购后，有机会免费领取三个月会员权益。据了解，在权益方面，领取会员后，考生在苏宁易购app购买手机、电脑产品可享受专属会员价，还可以免费观看PP体育全球顶级足球赛，免费观看PP视频、腾讯视频娱乐综艺及热?
7月27日消息，苏宁易购集团高级副总裁顾伟今天对外宣布，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，由“零售商”升级为“零售服务商”。同时，苏宁易购对品牌主张和视觉体系也做了全新升级。顾伟强调，今年818苏宁将扩大“J-10%”计划的商品范围，价保60天，将是苏宁史上力度最大的818。苏宁将加强零售基础能力的开放，帮助更多的中小零售商成功，让用户更近、更便捷地获得服务。据介绍，在供应链服务方向，苏宁基于
【TechWeb】7月13日消息，苏宁易购今天对外发布2020年上半年业绩预告，称2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经常性损益的净利润略微亏损，预计亏损1.5—2.5亿元，较上年同期以及2020年一季度持续大幅度改善。同时，2020年上半年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-6.50亿元至-7.50亿元，较同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31.90 亿元有很大的改善，预计?
2020年7月9日，iQOO新品发布会上演。iQOO正式推出旗下新品5G手机——iQOO Z1x，并在苏宁易购进行首发，售价1598元起。据悉，京东此次并未获得该款产品的首发权。 “5G流畅先锋”iQOO Z1x支持双模5G，搭载骁龙765G处理器、120Hz竞速屏、5000mAh大容量电池、33W快充，带来5G长续航和流畅使用体验的同时，推动了高刷新率屏幕的普及，是一款实用称心的5G入门佳选。 iQOO Z1x采用6.57英寸FHD+极点屏，屏占比高达90.4%，带来更广阔视野?
7月11日消息，苏宁手机官微宣布，贾乃亮正式入职苏宁，任职苏宁直播联合主理人，工号20070001。从官方晒图来看，苏宁已为其准备了宽敞明亮的办公室，7月14日，贾乃亮将在苏宁易购和抖音的苏宁
今日，苏宁宣布苏宁家电 30 年累计销售突破 20 亿台。据介绍，今年以来，苏宁推出了家电“开仓计划”、“J-10%”省钱计划等活动， 2020 年一季度，苏宁以25.3%的全渠道市场份额位居家电市场第一。
今年818，苏宁变了模样。在 7 月 27 日举办的苏宁易购 818 发布会上，苏宁易购集团高级副总裁顾伟揭晓了答案，品牌slogan升级为“专注好服务”。新版品牌视觉同步亮相，主色调亮度调高，吉祥物也变得简化、萌化。
8月1日消息，苏宁易购官微宣布，苏宁维修推出了49元换电池活动，活动时间为8月1日-8月18日。据了解，苏宁此次换电池提供的49元换电池服务并非原装电池，均为第三方品质配件，可享180天质保，全
DoNews 8月5日消息（记者 丁凡）近日，苏宁与蔚来汽车达成战略合作， 双方将围绕渠道拓展、消费者服务、品牌推广、B2B合作、酒店业务、智能制造等领域展开合作，并在苏宁广场落地“蔚来展厅”。双方将共同打造汽车智慧零售体验店。
在今日的第二届苏宁智能Biu+生态大会上，苏宁智能终端公司总裁刘东皓宣布，苏宁将打通车家互联场景，布局车联网领域，并推出自主研发的小Biu汽车。
近日，先临三维下属子公司易加三维的EP-M650四激光设备成功通过IN718材质某高温零部件的成型测试，该金属零件外形尺寸为620x620x150mm3；打印过程..
比特币就是所谓的“加密货币”，这是一种完全以数据形式存在的数字资产。比特币的价值完全由市场决定，而这个市场当前热度极高。尽管遭遇各种问题..
近日，BTC价格突破1.2万美元，ETH突破415美元，带动了主流平台币市场涨幅和热度表现。以OKB为例，据非小号行情数据显示，近一个月来OKB涨幅24.32%..
生儿育女是每个父母最难的一重关，父母都希望自己的孩子能站在最好的起跑线上，但每年动辄上万少则几千元的英语启蒙培训机构费用，对于三四线的普..
过去五年，自动驾驶从实验室走出，无人车上路已经不是新闻。这段时间里，中美各地针对自动驾驶都发布了众多管理规范和牌照，用于管理自动驾驶企业..
随着互联网和物联网技术的不断迭代发展，智能家居已经开始深入人们的生活，并带来诸多便利。5G的到来，更是给智能家居的发展提供强有力的支撑和动..
对于充电宝的选择上，只要是不虚标容量的充电宝，同样1万毫安充电差距都不大。只要是知名品牌的充电宝厂家，质量差距都微乎其微。总之相比看品牌，..
无线蓝牙耳机近来已经成为各路潮人、健身达人、数码发烧友的标配，没有束缚的音频体验是有线耳机无法提供的。看着他们耳朵上形形色色的耳机，你知..
7月1日，拼多多创始人黄峥通过致全员信的方式宣布，正式卸任拼多多CEO，由公司原CTO陈磊接任，但他将继续担任董事长一职。此外，黄峥控制的拼多多..
近日，金山云魔镜平台手机端正式发布，这是继 5 月金山云魔镜平台web端后，金山云视频云团队专门针对手机端应用场景推出的主观画质评测平台。 5G移..
原标题：挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜对于酷爱音乐的我来说，耳机从..
最近，说到行业的热门明星项目非以太坊莫属。 8 月 4 日以太坊2. 0 测试网正式上线，鼓舞了行业从业者的信心。而从 7 月 20 日至今，短短 2 周时间..
区块链不仅仅是场技术、金融、社会方面的革命，还是资本和财富的狂欢！数字货币作为区块链技术的产物，价值自然不用说。精明的投资者不会把所有的..
皓丽荣获 2019 年度广东省守合同重信用企业荣誉称号，《广东省守合同重信用企业》是指在广东省内注册经营两年以上，从未出现违规经营、合同诈骗、..
微软SQL Server数据库服务器MSSQL，提供从服务器到终端的完整解决方案，颇受大众喜爱。但数据库服务器一般部署在内网，只有本地局域网的设备才能访..
今天上午，苏宁 30 周年 818 超级秀对外发布了参演明星的“购物车”视频，开启粉丝“盲猜”模式。 8 月 5 日晚，苏宁易购官微宣布 818 超级秀将于..
8月6日消息，当当网创始人李国庆微博分享了“离婚案件判决标准”。该文章分享了离婚与否、子女抚养、财产分割等离婚案件常见的问题及判..
不知道从什么时候起，大家谈糖色变，认为这是让你肥胖的主因，在这样的大环境下，无糖饮料开始走红，由于是代糖，所以我们真的就能放肆的畅饮吗？..
固定资产管理是一项复杂且重要的工作，其涉及的层面之广、人员之多、资产之杂都容易让资产管理员在忙碌中陷入迷茫——自己所做的一切工作都是基于..
深圳是一座年轻人追梦的城市。在宝安区沙井电子城的对面，有一家招牌显眼的五金建材店铺，这是 90 后李老板追梦的地方。不到 100 平的店铺，堆满了..