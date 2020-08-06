苏宁易购818超级秀开启粉丝“盲猜”模式 将于8月17日播出

7月26日晚8:30,超半亿人涌进周杰伦直播间,直播同时在线人数一度超600W,直播打赏收入超2000W。这场直播,对于杰迷们来说是一场小春晚,而对于快手来说,是一场大型吸粉的营销。周杰伦的粉丝覆盖群体之广,使得无数从来不使用快手的人,成为了快手的新用户。出道二十多年,“周杰伦”这三个字,带着肉眼可见的热度。也正因为如此,周杰伦能带给快手的,远远不只是拉新的价值,可以说是快手探索娱乐电商市场的关键一步。从邀请张雨绮成为快手电?