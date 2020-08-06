苏宁易购818超级秀开启粉丝“盲猜”模式 将于8月17日播出

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苏宁易购818超级秀开启粉丝“盲猜”模式 将于8月17日播出

2020-08-06 11:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:今天上午，苏宁 30 周年 818 超级秀对外发布了参演明星的“购物车”视频，开启粉丝“盲猜”模式。 8 月 5 日晚，苏宁易购官微宣布 818 超级秀将于 17 日晚19： 30 在东方卫视播出。

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顶级流量女团 THE9、当红明星王嘉尔、苏宁易购代言人关晓彤、苏宁直播联合主理人贾乃亮等明星艺人将重磅登场。

此前，在 618 期间，苏宁易购也举办过 “超级秀”综艺直播晚会，半个娱乐圈近 300 位明星都被请来做直播，阵容可谓强大。

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