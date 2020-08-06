任天堂把全年Switch产量目标高提高至2500万台

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任天堂把全年Switch产量目标高提高至2500万台

2020-08-06 10:56 · 稿源：站长之家

据彭博消息，由于疫情下玩家需求增加，任天堂将把全年Switch产量目标，由之前的 2200 万台提高到 2500 万台。

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