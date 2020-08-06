任天堂把全年Switch产量目标高提高至2500万台

社交媒体Twitter周三遭遇的大规模黑客攻击令人震惊。尽管这一入侵事件引发全球关注，并动摇了人们对于Twitter以及其他科技公司的安全系统的信心，但是谁应该为这起事件负责，它究竟是如何发生的，依旧是一个谜。Twitter以及美国联邦调查局(FBI)的调查仍处于早期阶段。四位参与这一攻击事件的黑客与《纽约时报》讲述了他们是如何策划攻击Twitter的，并分享了他们的对话记录和截图，曝光了他们在入侵攻击曝光前后所从事的活动。