任天堂把全年Switch产量目标高提高至2500万台

据彭博消息，由于疫情下玩家需求增加，任天堂将把全年Switch产量目标，由之前的 2200 万台提高到 2500 万台。
据英伟达的招聘广告显示，英伟达正在为Tegra方案工程团队招聘一名高级嵌入式软件工程师。工程师将会为游戏主机以及 AI 边缘设备开发次世代画质和 AI 技术。同时该职位的职责还包括使用人工智能解决图形技术方案，比如NVIDIA DLSS 2.0。虽然没有明示，但是考虑到任天堂和英伟达的合作，不少媒体都推测这个游戏主机就是任天堂NS。
任天堂平台的游戏多数属于老少咸宜型，家庭风颇重。不过，日前玩家举报称，在Switch在线商店发现名为《Don't Get Caught》的游戏。游戏说起来玩法有些羞耻，你需要搭乘陌生人的便车，后排
下半年的Switch平台有啥看点游戏，似乎还是一片空白，不过局面马上将得到改观。任天堂突然宣布，定于北京时间今晚22点举办迷你直面会（Direct Mini），将介绍一波一方和三方游戏。活动果然是迷
任天堂switch的会员在7月15日新增了三款比较好玩的游戏，分别是SFC《超级森喜刚》、SFC《真·女神转生》以及FC《GUN-DEC火炮侦探》，很多玩家还不清楚具体是什么情况，下面就来为大家详细的介绍一下。
从最近的招聘启事来看，下一代任天堂Switch可能会提供对NVIDIA DLSS 2.0支持。根据招聘所写，NVIDIA正在为Tegra解决方案工程团队寻找一名高级嵌入式软件工程师，致力于“用于游戏机和AI边
眼看着索尼PS5、微软Xbox Series X距离发售越来越近，任天堂似乎也耐不住性子想要披露一些自家主机的消息了。在股东大会上，任天堂社长谷川俊太郎（Shuntaro Furukawa）肯定了4年前对Switch形
近日，腾讯NintendoSwitch官微宣布在新发布的任天堂Switch 10.1. 0 系统更新中加入了微信好友互加NS好友的功能。当你点击主页左上角的“用户头像”进入“我的页面”后，就可以看到“或许能成为好友?”的选项。使用微信扫码确认开启此功能后，你就能在好友候选列表中看到同样已开启此功能的微信朋友，并可以直接向对方发送好友申请。
腾讯为Switch国行用户送福利了。国服NS官方微博宣布，NS热门免费游戏《跳绳挑战》已正式上线国服Nintendo e商店，免费开放下载。这款限时上线的游戏在今年9月30日之前均可下载领取。为了帮助
跟索尼和微软主机走不同路线的任天堂，正在凭借诸多口碑不错的游戏收获更多的用户，从《健身环大冒险》到《集合啦！动物森友会》，一些明星也纷纷加入到Switch怀抱中来。有不少网友发现，Swit
国行Switch并不孤单，因为腾讯还在持续的为其加入新的功能。据@腾讯NintendoSwitch官方微博发布公告，今天发布的任天堂Switch 10.1.0系统更新中，加入了方便微信朋友间互相添加NS好友的新功能
switch在使用的过程中会出现很多错误代码，一些小伙伴不清楚出现这些错误代码意味着什么，所以今天就来为大家分享一下switch各类ban机错误代码解释。
7月14日，在今天不止是外服版本的switch进行了新版本10.1.0的更新，国行版的switch也同样进行了系统更新，此次更新主要是可以显示玩switch的微信好友，并且可以直接进行添加好友的操作。
任天堂在最近宣布，即将在8月10日到8月16日开启NS日服会员《妖怪捉迷藏》限时畅玩活动，这款游戏支持中文，如果没有日服会员的话，任天堂还为大家准备了免费的7天会员。
7月14日，在今天任天堂推送了switch10.1.0新系统版本的更新，很多玩家还不清楚这次switch10.1.0版本更新了什么内容，下面就一起来看看吧。
最近， 50 多家知名公司的软件源代码在网上泄露，部分原因是基础设施配置不当。包括Adobe、微软、联想、高通、AMD、摩托罗拉、通用电器、任天堂、迪斯尼、戴姆勒等许多家喻户晓的公司的软件源代码被收集并放在一个在线资源库中。
据外媒报道，包括微软、Adobe、联想、AMD、高通、联发科、通用电气、任天堂、迪士尼等50家公司在内的源代码被泄露上网。开发人员Tillie Kottmann在受访时称，因为不安全的DevOps应用程序导致公
任天堂的游戏是很多80后、90后儿时的回忆，N64主机都是20多年前的产品，早已退市，但它依然是黑客的目标，日前任天堂N64上多款游戏源码被黑客盗走，包括最著名的几款游戏——马里奥及
任天堂全明星大乱斗在8月5日这天开启了新版本8.1.0的更新，此次的更新新增了新场地“小战场”以及一些其他的改动，下面就一起来看看这次任天堂全明星大乱斗8.1.0版本的更新维护公告吧。
社交媒体Twitter周三遭遇的大规模黑客攻击令人震惊。尽管这一入侵事件引发全球关注，并动摇了人们对于Twitter以及其他科技公司的安全系统的信心，但是谁应该为这起事件负责，它究竟是如何发生的，依旧是一个谜。Twitter以及美国联邦调查局(FBI)的调查仍处于早期阶段。四位参与这一攻击事件的黑客与《纽约时报》讲述了他们是如何策划攻击Twitter的，并分享了他们的对话记录和截图，曝光了他们在入侵攻击曝光前后所从事的活动。
近日，Twitter遭黑客大规模攻击，导致多个名人账号被劫持。Twitter日前表示，近日黑客入侵了只能内部团队使用的工具。黑客从 130 个目标账户中的 45 个账户发布了推特消息。将继续对账户进行审查。攻击者最多下载了 8 个账户的信息。还未确认被下载资料的 8 个账户，不会向公众披露受影响账户的身份。
近日，先临三维下属子公司易加三维的EP-M650四激光设备成功通过IN718材质某高温零部件的成型测试，该金属零件外形尺寸为620x620x150mm3；打印过程..
比特币就是所谓的“加密货币”，这是一种完全以数据形式存在的数字资产。比特币的价值完全由市场决定，而这个市场当前热度极高。尽管遭遇各种问题..
近日，BTC价格突破1.2万美元，ETH突破415美元，带动了主流平台币市场涨幅和热度表现。以OKB为例，据非小号行情数据显示，近一个月来OKB涨幅24.32%..
生儿育女是每个父母最难的一重关，父母都希望自己的孩子能站在最好的起跑线上，但每年动辄上万少则几千元的英语启蒙培训机构费用，对于三四线的普..
过去五年，自动驾驶从实验室走出，无人车上路已经不是新闻。这段时间里，中美各地针对自动驾驶都发布了众多管理规范和牌照，用于管理自动驾驶企业..
随着互联网和物联网技术的不断迭代发展，智能家居已经开始深入人们的生活，并带来诸多便利。5G的到来，更是给智能家居的发展提供强有力的支撑和动..
对于充电宝的选择上，只要是不虚标容量的充电宝，同样1万毫安充电差距都不大。只要是知名品牌的充电宝厂家，质量差距都微乎其微。总之相比看品牌，..
无线蓝牙耳机近来已经成为各路潮人、健身达人、数码发烧友的标配，没有束缚的音频体验是有线耳机无法提供的。看着他们耳朵上形形色色的耳机，你知..
7月1日，拼多多创始人黄峥通过致全员信的方式宣布，正式卸任拼多多CEO，由公司原CTO陈磊接任，但他将继续担任董事长一职。此外，黄峥控制的拼多多..
近日，金山云魔镜平台手机端正式发布，这是继 5 月金山云魔镜平台web端后，金山云视频云团队专门针对手机端应用场景推出的主观画质评测平台。 5G移..
原标题：挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜挂脖式蓝牙耳机什么好？2020十大挂脖式蓝牙耳机排行榜对于酷爱音乐的我来说，耳机从..
最近，说到行业的热门明星项目非以太坊莫属。 8 月 4 日以太坊2. 0 测试网正式上线，鼓舞了行业从业者的信心。而从 7 月 20 日至今，短短 2 周时间..
区块链不仅仅是场技术、金融、社会方面的革命，还是资本和财富的狂欢！数字货币作为区块链技术的产物，价值自然不用说。精明的投资者不会把所有的..
皓丽荣获 2019 年度广东省守合同重信用企业荣誉称号，《广东省守合同重信用企业》是指在广东省内注册经营两年以上，从未出现违规经营、合同诈骗、..
微软SQL Server数据库服务器MSSQL，提供从服务器到终端的完整解决方案，颇受大众喜爱。但数据库服务器一般部署在内网，只有本地局域网的设备才能访..
今天上午，苏宁 30 周年 818 超级秀对外发布了参演明星的“购物车”视频，开启粉丝“盲猜”模式。 8 月 5 日晚，苏宁易购官微宣布 818 超级秀将于..
8月6日消息，当当网创始人李国庆微博分享了“离婚案件判决标准”。该文章分享了离婚与否、子女抚养、财产分割等离婚案件常见的问题及判..
不知道从什么时候起，大家谈糖色变，认为这是让你肥胖的主因，在这样的大环境下，无糖饮料开始走红，由于是代糖，所以我们真的就能放肆的畅饮吗？..
固定资产管理是一项复杂且重要的工作，其涉及的层面之广、人员之多、资产之杂都容易让资产管理员在忙碌中陷入迷茫——自己所做的一切工作都是基于..
深圳是一座年轻人追梦的城市。在宝安区沙井电子城的对面，有一家招牌显眼的五金建材店铺，这是 90 后李老板追梦的地方。不到 100 平的店铺，堆满了..