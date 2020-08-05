拼多多回应与邮储银行合作成立直销银行：假消息

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拼多多回应与邮储银行合作成立直销银行：假消息

2020-08-05 17:57 · 稿源：站长之家

今日，针对“拼多多将与中国邮政储蓄银行共同成立独立法人直销银行”的报道，拼多多相关人士表示，没有入股或与中国邮储银行成立直销银行。


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