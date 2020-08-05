Statista：全球可穿戴设备市场苹果第一 小米位居第二

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：据Statista发布的《数字市场展望》数据显示，近两年来，可穿戴设备市场增长迅猛，竞争激烈。其中，苹果优势明显，稳坐可穿戴设备市场王者宝座。而原先的领导者Fitbit影响减弱，IDC称，面对来自苹果、三星和一些中国供应商的激烈竞争，Fitbit去年仅位列全球第五大可穿戴品牌。
在可穿戴设备出货量上，苹果目前排名第一，去年可穿戴设备出货量达到1. 06 亿部，小米位居第二，可穿戴设备出货量为 4170 万部。第三名和第四名分别是三星与华为。
站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：据Statista发布的《数字市场展望》数据显示，近两年来，可穿戴设备市场增长迅猛，竞争激烈。其中，苹果优势明显，稳坐可穿戴设备市场王者宝座。而原先的领导者Fitbit影响减弱，IDC称，面对来自苹果、三星和一些中国供应商的激烈竞争，Fitbit去年仅位列全球第五大可穿戴品牌。
在可穿戴设备出货量上，苹果目前排名第一，去年可穿戴设备出货量达到1. 06 亿部，小米位居第二，可穿戴设备出货量为 4170 万部。第三名和第四名分别是三星与华为。
DoNews 8月5日消息（记者 刘文轩）Statista发布的《数字市场展望》报告显示，长期以来，Fitbit在全球可穿戴设备市场上一直扮演市场领导者的角色，不过这一地位在最近几年开始动摇。最新的出货量数据显示，苹果在可穿戴设备市场上目前已经排名第一，紧随其后的是中国厂商小米，第三名和第四名分别是三星与华为，Fitbit则排在第五名。科技巨头在可穿戴设备市场的积极布局影响到Fitbit的市场份额。另一方面，Google已经在去年宣布以21
8月5日消息，据XDA报道，谷歌委托三星为其定制一款能够追踪人体运动的芯片，预计会用到谷歌可穿戴设备新品上。报道指出，谷歌在Pixel手机上就使用了自己设计的Pixel Visual Core协处理器，这次
根据 Canalys 可穿戴手环的出货量估计，小米手环 4 是 2019 年第三季度至 2020 年第一季度期间全球最畅销的可穿戴手环产品。小米手环 4 在 8 天内就达到了 100 万个的销量。
近日，权威市场调研机构IDC发布了关于 2020 年Q1 季度的全球可穿戴设备市场报告，报告显示当季全球可穿戴智能设备总出货量为 7260 万部，同比增长29.7%，并预计到 2024 年出货量将高达5. 268 亿台。除了出货量的大幅增加，也有很多新的智能穿戴新品类出现，例如带有柔性显示屏的帽子和衣服，已经由柔宇科技实现并应用到各行各业当中，柔宇科技开创了“柔性穿戴”这一新物种。在立陶宛的FIBA篮球赛场上，裁判员就穿着带有柔性屏的T?
据 Appleinsider 消息，苹果今日更新了过时与停产(Vintage and Obsolete)产品清单，新增了发布于 2012 年的初代 7. 9 英寸 iPad mini，以及 2011 年款的 21. 5 英寸 iMac。前者被划入果实产品，后者进入停产名单。苹果的过时产品名单主要包含一些销售时间在 5 到 7 年之间的产品，而销售时间超过 7 年的产品则被列为停产产品。
不知不觉，初代iPad mini都已经成为了老旧/过时设备。据苹果内部的最新维修公告来看，2012 年 11 月发布的初代iPad mini已经被列为了老旧/过时设备，这也意味着它要将彻底退出舞台。过时产品
苹果近日申请了一项关于可穿戴电子指环计算设备的专利(编号 20200241641)，外观类似于一枚指环(戒指)。该设备表面为可触控传感器以及一块微型显示器，可以用来控制 Mac等设备。
对于微软来说，旗下引用监视用户的行为，被iOS 14揪出来，还真是很尴尬。一项最新的集体诉讼显示，微软公司旗下的领英对其iPhone和iPad版应用进行了编程，在用户不知情的情况下传输敏感信息。
据外媒报道称，一位MacBook笔记本用户使用每根2美元的USB-C线缆在MacBook上，即将发生悲剧的危急关头，自我保护机制起到了作用。原来，这位用户买了两根Lightining转USB-C线，每根约2美元，电
之前不少苹果笔记本用户吐槽的问题，苹果今天也一并解决了。除了 iOS 13.6 ，苹果今天还发布了 macOS Catalina 10.15.6 升级补丁。macOS 10.15.6 距离 10.15.5 发布相隔一个多月的时间。mac
作为小米设备的AI语音助手，小爱同学一直备受米粉喜爱。据小米官方公布的最新数据，小爱同学联动的智能设备已经超过2亿台。在应用方面，小爱同学已经在手机、家庭、穿戴、儿童、车载、酒店等各
7月25日，小米有品上架了一款吃鸡神器——海备思手游王座键鼠转换器，能够通过鼠键操作还原端游体验，售价299元。其内置键鼠转换器，通过蓝牙快速连接手机，无需驱动，无需改参数深
时间过得太快，想不到苹果创始人乔布斯已经去世9年了，这也意味着库克担任CEO也有9年时间了，2021年他跟苹果签订的合同就到期了，是走是留现在还没官方说法。不过已经有网友喊话小米和雷军，建议
腾讯会议作为一款热度较高的云视频会议产品，具备高清流畅、便捷易用、安全可靠的特点，为用户实现了随时随地高效开会的目标。但是，受限于软件的功能定位，腾讯会议尚不能进行更高端的协作，视听效果也依赖于用户自带设备的参数高低，很难满足企业更深层次的需求。因此，越来越多的企业开始了解腾讯会议设备哪个好，将目光投向腾讯会议解决方案，简单安全的可立享一键式会议协作系统顺势而生。初次接触腾讯会议解决方案的企业管理
微软正在与谷歌合作，通过谷歌应用商店为Android设备提供更多更好的Web应用程序。据悉，开发人员使用微软PWABuilder工具构建的应用程序将能够利用谷歌Bubblewrap实用工具和库的新特性，其中包括新的Web快捷方式标准、“更深入”的推送通知和可视化界面定制。
诺基亚将成为首个承诺在其产品中增加开放接口的主要电信设备制造商，这将允许移动运营商可以在不依赖供应商的情况下建立网络。
据环球网援引外媒报道，英国刚刚宣布，已决定停止在5G建设中使用华为设备。据悉，英国政府将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆
驿公里智能向市场推出数款驿公里智能洗车设备，无不改变着整个洗车行业，把自动化洗车，带入到了一个智能时代。近期，阿尔法系列一经推出，市场纷纷称之为“新一代智能洗车设备的旗舰”。突破自我，技术领航驿公里２０１９年重金投入技术研发，为相关智能洗车设备研发出资１．５亿元成立自己的技术研究院，提升智能化技术应用门槛。另外在机器视觉、空气动力学、水循环、智能驾驶等技术上实现了一定程度阶段性突破，目前已拥有发明
2019年，业界应用最为广泛的Kubernetes管理平台创建者Rancher Labs（以下简称Rancher）发布并开源了K3s，其发展非常迅猛，迅速赢得了开发者们的青睐，至今Github Star数已超过了13,300。作为一款轻量级的Kubernetes发行版，K3s拥有着丰富的应用场景，无论在研发侧，还是在数据中心侧，均可以代替原生Kubernetes，为用户提供更加便捷的K8S使用体验。在诸多应用场景中，最受关注的落地场景便是边缘计算。一直以来，Rancher致力于推动
2020 年 7 月 22 日-全球首个区块链捐赠平台币安慈善向身处抗击新冠疫情一线的乌克兰医务工作者捐助个人防护设备。 4 家乌克兰医院收到了币安的捐助，分别是基辅市第 4 医院、基辅市第 5 医院、白采尔科维第 2 医院以及乌克兰卫生部波尔塔瓦地区实验室中心。币安慈善总计捐助了逾11， 000 套防护服、6， 000 只医用口罩以及6， 000 台医用呼吸机。捐助行动得到了基辅扶轮社的支持。币安首席执行官赵长鹏（CZ）表示：“币安慈善致?
去年 7 月 23 日，在光合创作者大会上，快手推出“百万游戏创作者扶持计划“，这通常被看做是快手正式切入游戏直播赛道的开端。..
8月3日，巴西副总统莫朗在视频会议上表示，巴西不担心美方施压，不会阻止华为参与该国的5G建设竞标。莫朗称，如果禁用华为产品，那些已投入使用的..
随着高考与中考成绩的陆续揭晓，毕业生们填报志愿的工作也接近尾声。不少家长开始计划带着孩子们出门旅行，做到「读万卷书，行万里路」，欣赏祖国..
如今品牌商品的防伪营销已经在市场上找到了一席之地，几乎可以应用在所有的产品应用领域，包括电子、食品、饮料、医药、生活用品等。品牌商品的防..
进行远程技术支持的时候，相信绝大多数人经常会遇到，多个客户在同一时段都有问题需要处理的情况。而这时候销售就会在旁边不停地催促，“能不能快..
当下中国教育市场是急剧增长的深耕行业。随着互联网科技的发展，教育机构正在为受众学员带来更加便捷、高效、经济的学习体验。互融云凭借深厚的金..
随着社会经济发展，居民生活质量不断提升，品质、健康成为消费者生活追求的目标，家装行业已经逐渐成为继汽车行业后的第二大个人消费市场。房子是..
作为新发疫情的传染源之一，消费者已经谈海鲜色变。“不管是什么，国内的还是进口，只要是水里养的，一律不吃。”一位创业者向铅笔道记者表示。..
近日，腾讯联合中国上海公司开发了一个名为“游戏宽带”的活动，面向部分区局的SDN网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽..
零直播经验的商家抖音开店后两周累计直播销售额达240万元、抖音达人一场直播为小众品牌带货超2500万…… 直播带货无疑是2019年最大的风口之一，随..
北京时间 8 月 5 日凌晨，苹果发布了 iOS 14 第四个开发者测试版，距离第三个测试版相隔两周时间。主要是 Bug 修复和稳定性提升和部分机型的 3D T..
8月5日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，苹果公司宣布为27英寸iMac带来重大更新，其中包括搭载苹果自研的T2安全芯片。据外媒报道，新版27英寸..
据国外媒体报道，自冠状病毒爆发以来，“居家令”激发漏洞找茬员极大的热情，微软漏洞悬赏计划支付的金额在过去一段时间呈爆炸式增长。微软公司当..
最近几年来，随着金融科技在我国呈现出快速发展的态势，一系列传统金融业务也加速拥抱互联网，很多互联网平台开始从事金融业务，并出现许多崭新的..
2020年8月5日中午，多多自走棋的官方微博发布《多多自走棋》停运公告，其中多多自走棋表示经腾讯游戏与开发商友好协商腾讯将于2020年8月5日11点正..
由 2008 年美国次贷危机而引发的美国NFA对金融行业杠杆调整，过去 10 年全球监管机构因全球金融市场风波多次出台政策以应对更多未知风险。 2018 年..
据官方消息，8月5日，北京交管部门“随手拍”正式上线启用，市民群众可通过“随手拍”平台举报交通违法行为，反映交通管理问..
据外媒报道，马斯克最新接受Telanganatoday采访时，抨击了美国工人并赞美了中国劳动者，称他们聪明、勤奋且谦逊。他建议其他企业家少花时间营销，..
8 月 4 日，第 18 届中国国际数码互动娱乐展览会（以下简称“ChinaJoy 2020”）在上海落下帷幕，展会推出全球云游戏产业大会、新增5G云游戏主题展..
企业在登陆科创板时，往往要面临专利无效或专利侵权诉讼等纠纷，IPO可能因此被迫终止。在登陆科创板失败的企业中，约有50%是由于知识产权问题导致..