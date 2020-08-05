Statista：全球可穿戴设备市场苹果第一 小米位居第二

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：据Statista发布的《数字市场展望》数据显示，近两年来，可穿戴设备市场增长迅猛，竞争激烈。其中，苹果优势明显，稳坐可穿戴设备市场王者宝座。而原先的领导者Fitbit影响减弱，IDC称，面对来自苹果、三星和一些中国供应商的激烈竞争，Fitbit去年仅位列全球第五大可穿戴品牌。

在可穿戴设备出货量上，苹果目前排名第一，去年可穿戴设备出货量达到1. 06 亿部，小米位居第二，可穿戴设备出货量为 4170 万部。第三名和第四名分别是三星与华为。