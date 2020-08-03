特斯拉上海工厂一期第一阶段竣工环保验收正式公示

7月27日消息，据国外媒体报道，在二季度的财报中，电动汽车厂商特斯拉披露，他们在美国的下一座超级工厂的地址已选定，正在准备施工，在财报问答会议上，马斯克宣布在美国的下一座工厂将建在得克萨斯州的奥斯汀附近。而外媒最新的报道显示，特斯拉在奥斯汀的超级工厂，其实已经动工，并且是在财报发布之前就已开始建设的。外媒是援引当地居民分享的航拍视频，报道特斯拉奥斯汀超级工厂已经动工的，在7月17日就已看到在