特斯拉上海工厂一期第一阶段竣工环保验收正式公示

特斯拉上海超级工厂（一期）第一阶段A阶段竣工环境保护验收报告开始公示。超级工厂（一期）第一阶段项目A阶段包括冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间及配套工程，计划年产 15 万辆Model 3。值得注意的是，验收报告披露该项目的年平均工作时间为 5555 小时，以一年 365 日计算，上海超级工厂平均每天运营时间约达15. 2 小时。
特斯拉上海超级工厂（一期）第一阶段A阶段竣工环境保护验收报告开始公示。超级工厂（一期）第一阶段项目A阶段包括冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间及配套工程，计划年产 15 万辆Model 3。值得注意的是，验收报告披露该项目的年平均工作时间为 5555 小时，以一年 365 日计算，上海超级工厂平均每天运营时间约达15. 2 小时。
近日，特斯拉在上海启动大规模招聘，计划为中国的造型中心聘请多名设计师和 1000 多名工厂工人，以扩大其在全球最大汽车市场上的产量。
7月21日消息，据国外媒体报道，特斯拉位于上海的超级工厂，今年在进行大规模的施工，主要的就是建设跨界运动型多用途汽车Model Y的生产厂房。特斯拉跨界运动型多用途电动汽车Model Y从外媒此前的报道来看，特斯拉上海超级工厂的Model Y生产厂房，在5月份就完成了钢结构的施工，随后开始了屋顶、墙面及工厂内部的施工，屋顶的施工在上月就已基本完成。而外媒最新的报道显示，在进行屋顶等的施工时，特斯拉上海超级工厂?
7月14日消息，据国外媒体报道，随着上海工厂的持续扩张，电动汽车制造商特斯拉在中国启动招聘。据报道，特斯拉中国分公司已在中国沿海省份发布了招聘销售和交付人员的广告。广告显示，该公司正在广东、福建、江西、湖南、广西和海南等地招聘送货体验专家和产品专家。特斯拉的上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家?
特拉斯牵手腾讯《和平精英》你会想到什么？没错，空投来了！几天前有网友爆料称，特斯拉上海超级工厂门口摆放着一枚空投箱，酷似腾讯手游《和平精英》中的空投箱，有网友表示，特斯拉与&ldquo
特斯拉的首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年 6 月份，特斯拉Model3 的全球销量为 35854 辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。
7月28日消息，据国外媒体报道，特斯拉发布的招聘信息显示，该公司计划为其上海工厂招募约1000名工人。特斯拉的上海工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。上海临港当地政府发布的招聘信息表明，特斯拉计划在上海工厂的冲压、车身、喷漆和装配车间招聘600名工人，另外还计划招聘150名工人负责质量检查工作，200名负
8月2日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年6月份，特斯拉Model 3的全球销量为35854辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。特斯拉在上海建了一家工厂，该工厂计划生产Model 3、Model Y和未来的车型，但现在只生产Model 3。此前，有报道称，该工厂可能会在?
7月29日消息，据国外媒体报道，韩国表示，它正在就特斯拉电动汽车的安全问题展开调查，其中包括Autopilot（自动辅助驾驶系统）功能在内的制动和转向系统也是此次调查的一部分。据悉，自Model 3发布以来，特斯拉就将触角伸向了韩国。韩国媒体报道称，Model 3正在接受调查，原因是Model 3面临着客户的投诉。Model 3客户声称，这款车存在许多安全问题。据悉，此次调查可能需要6个月到一年的时间才能完成，有缺陷的汽车将?
Model 3已经是很成功的一辆电动汽车，可CEO马斯克对其定价现状仍不满意。在二季度财报会议上，马斯克表示，最让我烦恼的问题就是特斯拉的汽车还不够亲民，我们必须解决这个问题。特斯拉希望最
7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激烈，但目前特斯拉在该市场上占据主导地位。今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增逾1500%，其在电动乘用车市场的份额也提升到了43.3%。今年6月份是特斯拉在韩国取得业绩最好的一个月，其Model 3击败了现代的科纳EV，以及宝马和奥迪的高端车型。现代汽车一直是?
7月23日消息，据国外媒体报道，正如此前所预期的一样，电动汽车厂商特斯拉在二季度的财报中，再次披露了上海超级工厂的建设进展，此次披露的，主要是Model Y生产厂房的建设状况。特斯拉二季度的财报是在当地时间周三发布的，这一季度特斯拉营收60.36亿美元，高于上一财季的59.85亿美元，但不及去年同期的63.5亿美元。在此前三个财季的财报中，特斯拉通过图片，披露了上海超级工厂、弗里蒙特工厂的状况，在二季度财报中
7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在官网上公布他们将在明日发布二季度的财报的，官网的信息显示，他们二季度的财报将在7月22日发布，例行的财报问答会议将在太平洋时间当日下午2:30，也就是北京时间7月23日凌晨5:30举行。在此前三个季度的财报中，特斯拉都有公布上海超级工厂的状况。第一次是在去年三季度?
7月27日消息，据国外媒体报道，在二季度的财报中，电动汽车厂商特斯拉披露，他们在美国的下一座超级工厂的地址已选定，正在准备施工，在财报问答会议上，马斯克宣布在美国的下一座工厂将建在得克萨斯州的奥斯汀附近。而外媒最新的报道显示，特斯拉在奥斯汀的超级工厂，其实已经动工，并且是在财报发布之前就已开始建设的。外媒是援引当地居民分享的航拍视频，报道特斯拉奥斯汀超级工厂已经动工的，在7月17日就已看到在
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，在电动汽车、可再生清洁能源方面成就显著的特斯拉，已在全球建立或正在建设多座超级工厂，特斯拉还计划建设更多的超级工厂，生产电动汽车和清洁能源产品。由于特斯拉的超级工厂能带来大量的就业岗位，很多国家也希望特斯拉投资建设超级工厂，新西兰一电动汽车充电公司的创始人，就希望特斯拉到新西兰投资建设超级工厂。希望特斯拉在新西兰建设超级工厂的，是电动汽车充电方面的企业家Nig
如果特斯拉在德州特拉维斯县建造一座价值 11 亿美元的新汽车工厂，那么将可以享受当地政府将巨额免税补贴。
马斯克暗示将在亚洲建立新工厂，但具体地点尚未确定，且暂时不会考虑在中国。马斯克表示，有在亚洲建厂的计划，但是首先需要完成柏林工厂和第二家美国工厂的建设。目前，特斯拉正忙于柏林工厂建设和德克萨斯州奥斯汀的筹建工作中。为了完成交付目标，上海工厂也在扩建中。除了电动轿车的生产外，特斯拉Cybertruck的投产也正式提上了日程，这意味着，特斯拉的确需要更多的工厂来支
7月22日消息，据国外媒体报道，熟悉特斯拉计划的消息人士称，该公司的柏林超级工厂每年可能生产至多200万辆汽车，这一产量是大众沃尔夫斯堡工厂产量的两倍以上。特斯拉的柏林工厂位于GVZ Berlin-Ost Freienbrink工业园区附近，占地300公顷，这意味着该工厂有足够的空间来建设其他与制造相关的设施。相比之下，该公司上海超级工厂的占地面积只有86公顷，但如果完全建成，该工厂的年产量（Model 3和Model Y）可能会超过5
7月28日消息，据国外媒体报道，德国勃兰登堡经济部长乔格·斯坦巴赫（Jorg Steinbach）表示，电动汽车制造商特斯拉的柏林超级工厂未来将生产“全新的电池”。斯坦巴赫表示，特斯拉的新电池将采用一种“全新的技术”，且比以前制造的电池更小，但拥有更高的能量密度，这也就意味着续航里程的增加。在上周五举行的第二季度财报电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾透露，该公司将在柏林工厂实现电池的本地化生产，以满足
特斯拉表示，上海新厂实现部件供应完全本地化所需要的时间可能要比预计的时间更长。去年 12 月，特斯拉上海工厂制造总监宋刚曾表示，特斯拉上海新厂将在今年底实现部件供应完全本地化。
特斯拉大涨再创新高，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉股价飙升13.48%，报收于每股1371. 58 美元，再创历史新高，且为连续第五个交易日收高。此前，多位分析师在特斯拉宣布强劲的季度交付数据后上调了其目标股价。
索尼的PS5、微软的Xbox新一代主机硬件、游戏公布了不少了，唯独最关键的价格信一直引而不发，让人等得着急。索尼近期还有一场发布会，官方已经确定..
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8月1日，在“2020狐友国民校草大赛”线下海选北京赛区活动结束后，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳接受媒体采访时透露“校草”评选标准：“..
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bilibili(下称B站)这段时间有多出风头自不必我多说吧，如果以大事记排布的话， 2020 这半年B站恐怕没一天是“消停”的。而这其中一个重要举措就..
上海移动近日发布2019年可持续发展报告显示，截至2019年底上海移动累计开通了超过6000个5G基站，并推动单位信息流量综合能耗大幅下降，在以5G赋能..
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安全研究人员近日披露了苹果Secure Enclave处理器的一个漏洞，但虽然敏感信息的数据存储，意味着包括Apple Pay详情和Face ID生物识别记录在内的数..
7 月 30 日晚上 8 点开始，芒果TV推出年度会员大促，年费3. 5 折全年最低价，只要 69 元即可看一年大片。芒果TV PC端年度会员原价 198 元，连续包..
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vivo s7 今日发布，首发行业前置 4400 万像素双摄像头，支持PDAF对焦及人眼追焦技术，同时配备了骁龙765G、6. 44 寸刘海屏、 6400 万像素三摄、40..
2020年8月4日，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蚂蚁庄园的，问题是“小鸡宝宝考考你，怎么样才能快速获得肥料呢?”这个就比较简..
最近《三十而已》很火，没有VIP很头疼，都是广告，估计很多网友都在考虑要不要开一个腾讯视频会员，但一想到要 198 元就头疼。不过真是想要什么就..
今日vivo发布最新款5G手机——vivo S7，售价2798元起。这是迄今为止vivo最轻薄的5G手机，其厚度仅为7.39mm，整机重170g。该款新机配备6.44英寸OLE..
作为vivo的自拍系列主打手机，S系列一直在拍的更美的道路上独领风骚，今晚vivo又推出新一代的S7轻薄自拍旗舰手机，首发了前置4400万像素双摄像头，..
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