国家邮政局：上半年全国快递业务收入完成3823.8亿元 同比增长12.6%

今日，国家邮政局发布了关于 2020 上半年邮政行业经济运行情况的通报。数据显示，上半年，全行业业务收入和业务总量累计完成5028. 2 亿元和8765. 3 亿元，同比分别增长11%和22.4%。全国快递业务收入完成3823. 8 亿元，同比增长12.6%。快递业务量规模达338. 8 亿件，同比增长22.1%。
今日，国家邮政局发布了关于 2020 上半年邮政行业经济运行情况的通报。数据显示，上半年，全行业业务收入和业务总量累计完成5028. 2 亿元和8765. 3 亿元，同比分别增长11%和22.4%。全国快递业务收入完成3823. 8 亿元，同比增长12.6%。快递业务量规模达338. 8 亿件，同比增长22.1%。
据媒体报道，近日河南周口鹿邑县，中通快递 9 名基层网点负责人，联名举报一级网点用假人充当安检员数月。从举报者提供的画面中可以看到，确实有一个假人坐在一把椅子上，身上还穿着衣服，手上还穿戴着防晒手套，头上戴着帽子做掩护，看起来还有模有样。
【TechWeb】7月15日消息，国家邮政局统计数据显示，1月至6月，邮政行业业务总量完成8765.27亿元，同比增长22.45%；业务收入完成5028.23亿元，增长11.03%。其中，快递业务量完成338.8亿件，增长22.05%，超过2016年全年（312.8亿件）；快递业务收入完成3823.8亿元，增长12.57%。上半年，快递业务量平均增速达22.5%，接近去年平均水平，日均快件处理量近1.9亿件，其中二季度日均快件处理量高达2.4亿件，与去年同期最高日处理量基本持
近日，国家邮政局发布《 2019 年度快递市场监管报告》称， 2019 年，快递业务量超 600 亿件，增量再次突破 100 亿件，对世界快递业增长贡献率超过50%。快递业务收入超 7000 亿元，占GDP比重达7.6‰，收入增速是GDP增速的 4 倍，为稳增长做出积极贡献。快递业从业人员超过 300 万，新增社会就业 20 万人以上，为稳就业提供重要支撑。末端网络不断完善，城市快递末端公共服务站达8. 2 万个。
今日，国家邮政局召开 2020 年第三季度例行新闻发布会，发布《 2020 年 6 月中国快递发展指数报告》。
数据显示，上半年，快递业务量平均增速达22.5%，接近去年平均水平。一季度，行业迅速复工复产，仅用一个月即实现业务量收增速由负转正。二季度，行业增速明显加快，5、 6 月份保持在40%左右。二季度日均快件处理量高达2. 4 亿件，与去年同期最高日处理量基本持平。
【TechWeb】7月10日消息，据国家邮政局发布的数据显示，6月快递业务量预计超76亿件，同比增长约40%，连续三个月增幅稳定在30%以上。上半年，快递业务量平均增速达22.5%，接近去年平均水平。一季度，行业迅速复工复产，仅用一个月即实现业务量收增速由负转正。二季度，行业增速明显加快，5、6月份保持在40%左右。二季度日均快件处理量高达2.4亿件，与去年同期最高日处理量基本持平。上半年，企业日均服务用户超3.7亿人次，其中二季
国家邮政局统计数据显示， 1 至 6 月，邮政行业业务总量完成8765. 27 亿元，同比增长22.45%;业务收入完成5028. 23 亿元，增长11.03%。其中，快递业务量完成338. 8 亿件，增长22.05%，超过 2016 年全年(312. 8 亿件);快递业务收入完成3823. 8 亿元，增长12.57%。
深圳市丰巢科技有限公司新增两项专利申请，包括资产编码管理方法、装置、服务器和存储介质，以及智能快递柜。
据中新网消息，近日，国家邮政局印发通知，决定在 6 个省(区)和 15 个市(州)组织开展“快递进村”试点工作。通知明确，将在河北、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、青海 6 个省级以及太原、吉林、济宁、驻马店、黄冈、郴州、防城港、海口、资阳、黔南、玉溪、西安、延安、银川、哈密 15 个市级试点“村村通快递”。形成可落地、可复制、可推广的农村快递发展经验，推动快递服务直投到村。
中通快递近日收购了海尔集团旗下的日日顺乐家智能快递柜。据知情人士透露，这一收购主要涉及日日顺乐家在全国铺设的约3万组智能快递柜。中通快递网点将以6000-7000元/组的价格认购当地的日日顺智能柜，并承担未来的场租、运营成本，这些快递柜可以承接中通及其他同行的快递包裹，为用户提供快速投放、自助取件服务。
昨日，“女子投诉退货被快递员扇耳光”一事有了新的进展，中通快递网点相关负责人称双方已和解。女子说，对方付了医药费等，去了快递员工作环境觉得他们很辛苦，还是要相互体谅一下。
近日，深圳一女子称，退给同一商家的两个订单商品想用一个包裹寄出，遭快递员拒绝，发生口角后被快递员扇耳光。该女子表示，自己在一个商铺买了几件衣服，其中两条裙子是需要退换货的，快递员称两条裙子要分两个快递发出，自己解释称两条裙子是同一个商家，一个包裹肯定是够用的。然后快递员就称自己是没有钱付快递费要拒收
对于很多网购用户来说，快递物品上门配送的次数越来越少，随着取代的是快递柜或菜鸟驿站，但这对于城市的人们来说影响并不大。但农村或者较偏远地区就遇到了快递网点覆盖不全的麻烦，常常遇到没有快递员配送的尴尬。
针对“用假人充当安检员”一事， 7 月 22 日，中通快递集团发布声明称，河南鹿邑县快递网点违法违规操作，向客户和公众致歉。声明表示，已要求涉事网点停业，并将在河南展开安全隐患排查整改和寄递安全三项制度培训。
不思议迷宫在最近开放了快递员冈布奥的雪山试炼，这个试炼会比较难通关，需要进行的操作很多，挂树的要求一般般，下面就来为大家详细的分享一下快递员冈布奥雪山试炼攻略。
今日，针对“用假人安检”一事，中通快递发布声明回应称，经核实，河南鹿邑县网点存在快递安检操作违法违规的问题。中通快递河南省管理中心已于 7 月 20 日要求河南鹿邑县网点停业。即日起，中通将在河南省展开为期一周的安全隐患排查整改和寄递安全三项制度培训;
网点与集团是命运共同体，网点是网络生态最核心组成部分，而网络理事作为连接集团与网点的重要桥梁，理事搜集向上反馈的建议与诉求，皆来自基层网点，代表着网点伙伴最真实的声音。因此，理事做好网络理事角色，于全网而言，具有举足轻重的作用。基于此，为进一步倾听网点声音，赋能网点发展，最大化地发挥理事价值，集团于 7 月 7 日- 8 日，举办了为期两天的全国快递网络理事总裁见面会活动。本次总裁见面会， 10 位来自快递体系
中通快递为用假人安检致歉。日前中通快递用假人充当安检员被网友举报后实锤引起了广泛热议。据报道，上周，河南鹿邑县的中通快递网点却被发现用假人当安检员，结果被网点负责人举报。爆料称中通快递一处快递网点从春节开始就使用假人代替安检员进行安检，一直持续到今年 5 月份。
以往说起快递物流，口碑做好的莫过于顺丰，普通的则是四通一达，而在电商物流方面，京东是绝对的首屈一指，开放进入快递行业后更是带来了一股新风。今天，京东物流官方宣布了一项新福利：即日
近日，河南周口鹿邑县中通快递 9 名基层网点负责人，联名举报一级网点用假人充当安检员数月，并强制要求基层网点违规二次收费。对于该举报事件，鹿邑县邮政管理局回应：正在调查中。
2020 年是一个特殊的年份，受疫情影响，不少地方出现了农产品滞销的情况。因此，各地涌现出一批“网红”县长，他们在各类直播电商平台售卖本地土特产，帮助农户提高收入。作为一家快递企业，极兔速递充分利用自身专业特长，推出各种措施，积极参与扶贫助农活动，帮助边远地区农特产品走出去。坐落于山西省永和县阁底乡的乌华村是黄土高原上一个偏远的山村。 2019 年 1 月 1 日，国家一级美术师高志刚从临汾市市容监察支队来到乌华?
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