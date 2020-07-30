国家邮政局：上半年全国快递业务收入完成3823.8亿元 同比增长12.6%

网点与集团是命运共同体，网点是网络生态最核心组成部分，而网络理事作为连接集团与网点的重要桥梁，理事搜集向上反馈的建议与诉求，皆来自基层网点，代表着网点伙伴最真实的声音。因此，理事做好网络理事角色，于全网而言，具有举足轻重的作用。基于此，为进一步倾听网点声音，赋能网点发展，最大化地发挥理事价值，集团于 7 月 7 日- 8 日，举办了为期两天的全国快递网络理事总裁见面会活动。本次总裁见面会， 10 位来自快递体系