国家邮政局：上半年全国快递业务收入完成3823.8亿元 同比增长12.6%

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国家邮政局：上半年全国快递业务收入完成3823.8亿元 同比增长12.6%

2020-07-30 20:20 · 稿源：站长之家

今日，国家邮政局发布了关于 2020 上半年邮政行业经济运行情况的通报。数据显示，上半年，全行业业务收入和业务总量累计完成5028. 2 亿元和8765. 3 亿元，同比分别增长11%和22.4%。全国快递业务收入完成3823. 8 亿元，同比增长12.6%。快递业务量规模达338. 8 亿件，同比增长22.1%。

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