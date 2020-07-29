游族网络：已获《三体》系列小说游戏开发、发行等权利

今日，游族网络在互动平台表示，公司已获得《三体》系列小说游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利，现相关项目处于立项前期。
【TechWeb】7月17日消息，游族网络发布2020年半年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利润为48,848万元至50,883万元，去年同期盈利为40,706万元，同比增长20%至25%。报告期内，受益于新老产品的良好表现，公司二季度流水及收入取得历 史最好成绩。上半年，公司共录得收入超 25 亿元人民币，同比增长超 44.5%。报告期内，《少年三国志 2》在日韩市场处于上线初期，广告及营销成本较高，对于二季度利润有负面影响。报告期
家庭娱乐，电视机是核心，通常电视机还要搭配一款网络机顶盒，只需要连接网络就可以享受到丰富的网络视频资源。那么网络机顶盒怎么选呢？尤其是对这个行业不了解的朋友并不知道应该怎么入手，小编总结了网上的资源，给大家推荐三个实用的避坑小技巧。1、配置很重要，系统优化也不能差买网络机顶盒大家都喜欢看参数配置，但是也正是因为这个原因，一些低价盒子喜欢在参数上搞噱头，实际体验非常糟糕，尤其是系统一团糟。在此提醒大?
【TechWeb】7月10日消息，三星电子执行副总裁Woojune Kim对外媒表示，该公司正就供应网络设备与欧洲运营商积极进行商业磋商，并正将资源投资于4G、5G和6G领域，而非传统的技术。三星电子Woojune Kim周四对英国议员表示，三星电子进入英国或欧洲市场面临的挑战，更多的是与单一RAN技术的要求相关，或者说像是2G、3G技术这些传统技术。被问到三星电子能否在英国供应新5G网络，Woojune Kim表示，是的，我们肯定可以。
现如今,人们的饮食需求渐趋多样化。养生党追求菜式清淡不油腻,年轻人喜爱烘焙、烧烤等花式料理,上班族偏爱速成美食……这也就使得许多人在选购厨房电器时,更注重功能多元化,以满足家中不同成员的不同口味。在这种背景下,美的微蒸烤一体机PG2310应运而生。这款集微波炉、蒸箱、烤箱三大产品功能于一身的厨房电器,被许多用户视为“吃货福音”。那么,究竟这款微蒸烤一体机好在哪里呢?能当微波炉 加热快速又均匀美的微蒸烤一体机PG2310
据外媒报道，三星电子执行副总裁Woojune Kim今日表示，该公司正与欧洲运营商进行积极的商业谈判，以为其提供网络设备，并将资源投入到4G、5G和6G等领域。
随着互联网技术的发展和医院信息化水平的不断提高，各类先进的医疗终端设备越来越多地被引进使用，为提高医院工作效率、改进医疗质量提供了有力的技术支撑。 成都本千医疗科技有限公司成立于 2017 年 5 月，致力于创建以互联网为依托，以云计算、大数据、物联网信息技术为支撑，与传统医疗业务深入交叉渗透、融合创新的全新医疗模式，以助力医疗资源配置最大化和就医方式多样化。 医疗设备分布广，远程运维成刚需 成都本千医疗主?
2020年6月 1日，NOLO X1正式发售，作为NOLO VR第一款从头显到定位装置一体化的产品，不仅保留了原本定位技术兼容的血统，还进一步在一体机和PC VR上作出了突破，让NOLO X1能够跨游戏平台体验，还不需要花费数倍的消费成本。回顾VR行业心酸又励志的发展史，国内几乎销售PC VR头显的公司都倦怠了，仅存活下来的部分厂商还保留着上一代的产品，我们所能购买的VR头显大部分都是海淘，跨过一层层阻碍才能够努力体验那么一会虚拟现实的世
今日有网友反应，哈啰单车、助力车无法扫码骑行，而已经开锁的用户无法还车。对此，哈啰出行回应称：「亲爱的用户，受第三方网络升级影响，哈啰 App 暂时无法使用，技术人员正在加紧修复中。给您带来的不便，敬请谅解。我们会及时跟进修复进度，并在第一时间公布。」
7月20日消息，针对用户反映的哈罗App出现崩溃的问题，哈罗出行回应称，受第三方网络升级影响，哈啰App暂时无法使用，技术人员正在加紧修复中。给用户带来的不便，敬请谅解。官方会及时跟进修复进度，并在第一时间公布。今日早些时候，有网友反应，哈啰单车、助力车无法扫码骑行，而已经开锁的用户无法还车。
最近真的好多的朋友在网上问，网络机顶盒怎么买，网络机顶盒哪个好?小编看到这些回答后，决定写一篇文章，给大家来盘点一下现在有哪些好用的网络机顶盒，以及买网络机顶盒要注意的地方。首先就是网络机顶盒有哪些，目前电视盒子虽然需求量很大，但是很多厂商并没有把重心放到这上面，比如华为目前的重心就从机顶盒上面撤离，去做电视产品了，所以目前比较热门的也就当贝、小米和天猫了，我这边主要讲这 3 个品牌。当贝盒子当贝在电
2020年7月17日，镜像网络MW测试网络正式上线90天，官方发布了一份数据报告，各项数据超出预期，表现优异。截止至7月16日12：00点(UTC+8)，镜像网络MW区块高度达12650、全球节点超过7606个、存储空间75303TB、全网地址数11950、转帐交易数30927、区块平均交易数281、版本更新6次、官网UV25584，节点遍布中国、美国、法国、德国、奥地利、瑞士、波兰、日本、韩国...等地。镜像网络MW作为区块链+分布式存储文件系统，使用IPFS协议、区
7月23日，在蚂蚁集团发布了蚂蚁链一体机。据悉，这是国内首款区块链领域的自研软硬件一体机，为政企开发者提供强隐私、高性能、高安全、即用即上链的区块链技术服务，可节省90%以上的部署时间。
“8571房间已送达，请收好您的物品。”在石景山区定点隔离酒店，智能疫情防控递送机器人“豹小递”正在提供“无接触”智能配送服务，有效保证集中隔离区的卫生安全。这台疫情防控递送机器人“豹小递”来自人工智能机器人公司猎户星空，近日，一共 5 台这样的递送机器人在石景山定点隔离酒店投入使用。该机器人具有自主路径规划、智能避障、身份识别、语音播报、递送等多种功能，可代替医护人员为疫情隔离者提供“无接触式”配送餐?
据韩国媒体最新消息称，苹果将在下一代iPhone的屏幕上继续大做文章，简单来说就是，换上触控一体OLED屏幕，这样可以更轻薄。目前iPhone使用的OLED屏幕是这样的，屏幕都有对应单独的触敏层，如
随着国内经济逐步复苏，各大企业也开始关注办公效率、办公品质，为下半年加油冲刺。要想效率高，品质好，办公设备怎能不升级。震旦考虑到企业升级办公设备的需求，推出了全新黑彩同速的桌面级彩色激光打印/复印/扫描一体机产品ADC240MNA，让办公告别传统的黑与白，增添彩色活力。黑白、彩色打印同样高速，鼓粉分离，更低耗用。震旦ADC240MNA采用的是 4 个独立感光鼓的设计，只有这种设计，才能做到黑彩同速输出，并且速度达到了 24
【TechWeb】7月13日消息，《征途》电影出品方今日正式宣布，由巨人网络同名经典游戏IP改编的电影《征途》将于7月24日，以单片付费的网络首播模式在爱奇艺独播上线。该电影由阿里影业、巨人影业、星皓影业、中影股份联合出品，总投资近3亿元，耗时四年制作。影片由陈德森执导、郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明主演。《征途》是中国网游史上具有里程碑意义的一款产品，它开创了全新的免费商业模式，推出?
在近日举行的RAN#88e全体会议上3GPP宣布，负责GERAN和UTRAN无线与协议工作的RAN6工作组正式关闭，而该工作组此前一直负责研究2G和3G无线功能，负责定义涉及GSM/EDGE无线接入网络(GERAN)和UMTS无线接入网络(UTRAN)的规范及接口等，这也意味着2G和3G技术不再开发，这标志着移动通信行业的一个重要时代结束。
7月18日消息，云米嵌入式蒸烤式一体机king已经上架小米有品开启预售，原价3999元，首发到手3499元。云米嵌入式蒸烤式一体机king采用蒸烤一体设计，一台顶2台，两种用法满足厨房的多功能需求，
7 月 25 日万两手机阅读小助手升级至1.5. 3 版本1.新增微视视频观看软件 2.优化火火视频，有颜视频观看视频脚本 3.适配快手极速版，抖音极速版最新版本 4.优化U比生活执行脚本 5.解决其他已知复现问题本次升级，万两手机再做阅读任务的时候，新增了阅读app微视视频。截止到1.5. 3 版本，万两手机已经适配的app合计有 40 个。很多人问我，为什么万两手机阅读小助手的版本号更新的这么快？ 原因就是适配的app的个数比较多，每个app不
近日，创始人Juan Benet在官网公布了Filecoin的主网上线路线图，Filecoin和 IPFS再度回归众人的视野。线图表明，目前Filecoin正处于测试网挖矿阶段，预计主网上线窗时间为8月31日-9月21日。自测试网开放以来，全球矿工纷纷加入Filecoin测试网挖矿的大军。Filecoin和 IPFS分别是什么？二者之间的关系为什么如此紧密呢？OKEx首席战略官徐坤为大家进行了解释。IPFS采用区块链存储技术，旨在打造一个可以永久存储、安全性和隐私性更高?
随着技术的发展，SSD硬盘也面临着新的瓶颈，性能、可靠性及延迟等指标难以兼顾。IBM日前宣布推出一种新的SSD分区技术，它可以将SSD的性能及耐用性..
7月29日，高通举办了异常名为“选骁龙，痛快赢”的高通骁龙ChinaJoy预赏会，分享了高通在移动娱乐产业的投入，以及所取得的成就。期间，..
开发一款CPU散热器需要2年时间吗？别人不好说，但是Noctua猫头鹰倒是真的可能会，2019年台北电脑展上他们展示了一款120W TDP的被动散热器，结果现..
在过去的半年时间里，网络电影获得了前所未有的发展机遇。一方面，疫情导致影院停工，网络电影因此而获得了“宅经济红利”;另一方面，多部院线电影..
在2020年高考放榜之际，小米于2020年7月29日在洛阳向参加今年高考并取得优异成绩的优秀“宏志生”送上万元助学大礼包及助学金，本次小米..
08 年淘宝电商兴起，催生了韩都衣舍、茵曼等一批淘系品牌; 10 年微博走红，雪梨、张大奕等红人品牌应运而生。 16 年，直播电商出现，并在三年后爆..
【TechWeb】7月29日晚间消息，康希诺公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水..
7月29日，据媒体报道，近日马来西亚一油管博主发布了一则吐槽BBC美食频道蛋炒饭教程的视频，该视频获得了超过600万次播放。视频中，BBC主持人先把..
最近一段时间来，抖音的海外版TikTok面临着一些不确定因素，美国政府正在考虑封杀中国APP。字节跳动的一个选择是出售TikTok，现在已经有多家海外投..
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信..
【TechWeb】7月29日消息，科大讯飞发布关于大股东计划减持公司股份的预披露公告，公告显示，股东中国移动通信有限公司计划在 2020年8月24日-2021年..
【TechWeb】7月29日消息，游族网络在互动平台回答投资者提问时表示，公司已获得《三体》系列小说游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利，现相关..
【TechWeb】7月29日消息，据外媒报道，字节跳动部分投资者已经对短视频应用TikTok（抖音海外版）发出收购多数股权要约，对其估值约为500亿美元。报..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有外媒消息称即将到来的三星Galaxy Note 20系列搭载的Exynos 990芯片，与此前三星Galaxy S20系列中的Exyno..
今天上午10点，米家随手吸尘器正式在小米商城开启众筹，众筹价仅需199元，未来零售价249元。截止20：30分发稿，已有1.4万人支持，众筹金额达到269..
今年经历股价大幅上涨后，腾讯市值再次超越Facebook，成为全球市值最高的社交媒体公司。此前2017年，腾讯市值曾首次超越Facebook。截至北京时间7月..
凤凰网科技讯 7月29日晚间消息，小米集团公布最新人事任命：中兴通讯原执行副总裁、紫光集团原全球执行副总裁、紫光展锐科技有限公司原CEO、5G 产..
AMD锐龙、霄龙平台都已经全线支持PCIe 4.0，从处理器到芯片组再到显卡、计算卡无一例外，但是回首PCIe 4.0刚刚出现在AMD平台上的时候，Intel曾多次..
最近各大航空公司都开始推周末随心飞套餐了，价格2000多到3000多不等，可以周末随便飞，只不过大部分套票限制都不少。山东航空今天宣布推出&ldquo..