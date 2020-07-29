游族网络：已获《三体》系列小说游戏开发、发行等权利

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 三体最新资讯 > 正文

游族网络：已获《三体》系列小说游戏开发、发行等权利

2020-07-29 17:25 · 稿源：站长之家

今日，游族网络在互动平台表示，公司已获得《三体》系列小说游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利，现相关项目处于立项前期。


网友热搜:

游族网络启用新域名youzu.com游族网络股份三体电影图文三体2 黑暗森林游族影业拍不出三体阿雷西博信息 三体美国拍的三体电影风筝计划三体三体互联网圣经三体游戏官网下载地址三体动画什么时候上映《三体》的梗概
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 游族网络：预计上半年盈利4.89亿至5.09亿元

    【TechWeb】7月17日消息，游族网络发布2020年半年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利润为48,848万元至50,883万元，去年同期盈利为40,706万元，同比增长20%至25%。报告期内，受益于新老产品的良好表现，公司二季度流水及收入取得历 史最好成绩。上半年，公司共录得收入超 25 亿元人民币，同比增长超 44.5%。报告期内，《少年三国志 2》在日韩市场处于上线初期，广告及营销成本较高，对于二季度利润有负面影响。报告期

    游族网络

  • 网络机顶盒怎么选？避坑必看的大实用选购技巧

    家庭娱乐，电视机是核心，通常电视机还要搭配一款网络机顶盒，只需要连接网络就可以享受到丰富的网络视频资源。那么网络机顶盒怎么选呢？尤其是对这个行业不了解的朋友并不知道应该怎么入手，小编总结了网上的资源，给大家推荐三个实用的避坑小技巧。1、配置很重要，系统优化也不能差买网络机顶盒大家都喜欢看参数配置，但是也正是因为这个原因，一些低价盒子喜欢在参数上搞噱头，实际体验非常糟糕，尤其是系统一团糟。在此提醒大?

    网络机顶盒

  • 星电子高管称公司有能力为英国供应5G网络

    【TechWeb】7月10日消息，三星电子执行副总裁Woojune Kim对外媒表示，该公司正就供应网络设备与欧洲运营商积极进行商业磋商，并正将资源投资于4G、5G和6G领域，而非传统的技术。三星电子Woojune Kim周四对英国议员表示，三星电子进入英国或欧洲市场面临的挑战，更多的是与单一RAN技术的要求相关，或者说像是2G、3G技术这些传统技术。被问到三星电子能否在英国供应新5G网络，Woojune Kim表示，是的，我们肯定可以。

    三星电子 5G网络 5G

  • 能当微波炉，还能蒸会烤，微蒸烤一机是吃货福音

    现如今,人们的饮食需求渐趋多样化。养生党追求菜式清淡不油腻,年轻人喜爱烘焙、烧烤等花式料理,上班族偏爱速成美食……这也就使得许多人在选购厨房电器时,更注重功能多元化,以满足家中不同成员的不同口味。在这种背景下,美的微蒸烤一体机PG2310应运而生。这款集微波炉、蒸箱、烤箱三大产品功能于一身的厨房电器,被许多用户视为“吃货福音”。那么,究竟这款微蒸烤一体机好在哪里呢?能当微波炉 加热快速又均匀美的微蒸烤一体机PG2310

    微波炉 微蒸烤一体机

  • 星称可为英国供应5G网络 正与欧洲运营商谈判

    据外媒报道，三星电子执行副总裁Woojune Kim今日表示，该公司正与欧洲运营商进行积极的商业谈判，以为其提供网络设备，并将资源投入到4G、5G和6G等领域。

    三星 5G网络 英国

  • 向日葵打造「健康一机」远程运维解决方案

    随着互联网技术的发展和医院信息化水平的不断提高，各类先进的医疗终端设备越来越多地被引进使用，为提高医院工作效率、改进医疗质量提供了有力的技术支撑。 成都本千医疗科技有限公司成立于 2017 年 5 月，致力于创建以互联网为依托，以云计算、大数据、物联网信息技术为支撑，与传统医疗业务深入交叉渗透、融合创新的全新医疗模式，以助力医疗资源配置最大化和就医方式多样化。 医疗设备分布广，远程运维成刚需 成都本千医疗主?

    健康一体机 远程运维

  • “玩得起 放不下”的NOLO X1 VR一机值得买吗

    2020年6月 1日，NOLO X1正式发售，作为NOLO VR第一款从头显到定位装置一体化的产品，不仅保留了原本定位技术兼容的血统，还进一步在一体机和PC VR上作出了突破，让NOLO X1能够跨游戏平台体验，还不需要花费数倍的消费成本。回顾VR行业心酸又励志的发展史，国内几乎销售PC VR头显的公司都倦怠了，仅存活下来的部分厂商还保留着上一代的产品，我们所能购买的VR头显大部分都是海淘，跨过一层层阻碍才能够努力体验那么一会虚拟现实的世

    NOLOX1VR一体机 NOLO

  • 哈啰回应 App 崩了：受第三方网络升级影响，技术人员正在加紧修复中

    今日有网友反应，哈啰单车、助力车无法扫码骑行，而已经开锁的用户无法还车。对此，哈啰出行回应称：「亲爱的用户，受第三方网络升级影响，哈啰 App 暂时无法使用，技术人员正在加紧修复中。给您带来的不便，敬请谅解。我们会及时跟进修复进度，并在第一时间公布。」

    哈啰单车 哈啰助力车

  • 哈啰回应App崩了：受第三方网络升级影响，技术人员正在加紧修复中

    7月20日消息，针对用户反映的哈罗App出现崩溃的问题，哈罗出行回应称，受第三方网络升级影响，哈啰App暂时无法使用，技术人员正在加紧修复中。给用户带来的不便，敬请谅解。官方会及时跟进修复进度，并在第一时间公布。今日早些时候，有网友反应，哈啰单车、助力车无法扫码骑行，而已经开锁的用户无法还车。

    哈罗单车

  • 网络机顶盒哪个好？网络机顶盒品牌怎么选

    最近真的好多的朋友在网上问，网络机顶盒怎么买，网络机顶盒哪个好?小编看到这些回答后，决定写一篇文章，给大家来盘点一下现在有哪些好用的网络机顶盒，以及买网络机顶盒要注意的地方。首先就是网络机顶盒有哪些，目前电视盒子虽然需求量很大，但是很多厂商并没有把重心放到这上面，比如华为目前的重心就从机顶盒上面撤离，去做电视产品了，所以目前比较热门的也就当贝、小米和天猫了，我这边主要讲这 3 个品牌。当贝盒子当贝在电

    网络机顶盒 网络机顶盒怎么选

  • 镜像网络MW测试网络季度90日数据报告

    2020年7月17日，镜像网络MW测试网络正式上线90天，官方发布了一份数据报告，各项数据超出预期，表现优异。截止至7月16日12：00点(UTC+8)，镜像网络MW区块高度达12650、全球节点超过7606个、存储空间75303TB、全网地址数11950、转帐交易数30927、区块平均交易数281、版本更新6次、官网UV25584，节点遍布中国、美国、法国、德国、奥地利、瑞士、波兰、日本、韩国...等地。镜像网络MW作为区块链+分布式存储文件系统，使用IPFS协议、区

    镜像网络

  • 国内首款！蚂蚁链一机正式发布：自研软硬件、世界领先

    7月23日，在蚂蚁集团发布了蚂蚁链一体机。据悉，这是国内首款区块链领域的自研软硬件一体机，为政企开发者提供强隐私、高性能、高安全、即用即上链的区块链技术服务，可节省90%以上的部署时间。

    蚂蚁链 蚂蚁链一体机

  • 猎豹移动旗下猎户星空的垂直一化AI能力强悍，可实现定制化部署

    “8571房间已送达，请收好您的物品。”在石景山区定点隔离酒店，智能疫情防控递送机器人“豹小递”正在提供“无接触”智能配送服务，有效保证集中隔离区的卫生安全。这台疫情防控递送机器人“豹小递”来自人工智能机器人公司猎户星空，近日，一共 5 台这样的递送机器人在石景山定点隔离酒店投入使用。该机器人具有自主路径规划、智能避障、身份识别、语音播报、递送等多种功能，可代替医护人员为疫情隔离者提供“无接触式”配送餐?

    猎豹移动 猎户星空 智能服务机器人

  • 消息称下代iPhone全面用触控一OLED屏：今年6.1寸苹果12先尝鲜

    据韩国媒体最新消息称，苹果将在下一代iPhone的屏幕上继续大做文章，简单来说就是，换上触控一体OLED屏幕，这样可以更轻薄。目前iPhone使用的OLED屏幕是这样的，屏幕都有对应单独的触敏层，如

    iPhone

  • 黑彩同速--震旦ADC240MNA彩色高速多功能一机新上市

    随着国内经济逐步复苏，各大企业也开始关注办公效率、办公品质，为下半年加油冲刺。要想效率高，品质好，办公设备怎能不升级。震旦考虑到企业升级办公设备的需求，推出了全新黑彩同速的桌面级彩色激光打印/复印/扫描一体机产品ADC240MNA，让办公告别传统的黑与白，增添彩色活力。黑白、彩色打印同样高速，鼓粉分离，更低耗用。震旦ADC240MNA采用的是 4 个独立感光鼓的设计，只有这种设计，才能做到黑彩同速输出，并且速度达到了 24

    震旦ADC240MNA 震旦打印机

  • 巨人网络《征途》同名电影7月24日网络上映

    【TechWeb】7月13日消息，《征途》电影出品方今日正式宣布，由巨人网络同名经典游戏IP改编的电影《征途》将于7月24日，以单片付费的网络首播模式在爱奇艺独播上线。该电影由阿里影业、巨人影业、星皓影业、中影股份联合出品，总投资近3亿元，耗时四年制作。影片由陈德森执导、郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明主演。《征途》是中国网游史上具有里程碑意义的一款产品，它开创了全新的免费商业模式，推出?

    征途 巨人网络 爱奇艺

  • 大运营商加速关闭2G、3G网络：降低运营成本、敦促用户转向5G

    在近日举行的RAN#88e全体会议上3GPP宣布，负责GERAN和UTRAN无线与协议工作的RAN6工作组正式关闭，而该工作组此前一直负责研究2G和3G无线功能，负责定义涉及GSM/EDGE无线接入网络(GERAN)和UMTS无线接入网络(UTRAN)的规范及接口等，这也意味着2G和3G技术不再开发，这标志着移动通信行业的一个重要时代结束。

    运营商 3G网络 5G网络

  • 云米嵌入式蒸烤一机首发：3499元 一台顶2台

    7月18日消息，云米嵌入式蒸烤式一体机king已经上架小米有品开启预售，原价3999元，首发到手3499元。云米嵌入式蒸烤式一体机king采用蒸烤一体设计，一台顶2台，两种用法满足厨房的多功能需求，

    云米

  • 万两手机阅读小助手如何用不同的网络来做阅读任务？（网络解决方法）

    7 月 25 日万两手机阅读小助手升级至1.5. 3 版本1.新增微视视频观看软件 2.优化火火视频，有颜视频观看视频脚本 3.适配快手极速版，抖音极速版最新版本 4.优化U比生活执行脚本 5.解决其他已知复现问题本次升级，万两手机再做阅读任务的时候，新增了阅读app微视视频。截止到1.5. 3 版本，万两手机已经适配的app合计有 40 个。很多人问我，为什么万两手机阅读小助手的版本号更新的这么快？ 原因就是适配的app的个数比较多，每个app不

    阅读app

  • Filecoin主网上线预热助IPFS发展，OKEx徐坤：二者是一两面

    近日，创始人Juan Benet在官网公布了Filecoin的主网上线路线图，Filecoin和 IPFS再度回归众人的视野。线图表明，目前Filecoin正处于测试网挖矿阶段，预计主网上线窗时间为8月31日-9月21日。自测试网开放以来，全球矿工纷纷加入Filecoin测试网挖矿的大军。Filecoin和 IPFS分别是什么？二者之间的关系为什么如此紧密呢？OKEx首席战略官徐坤为大家进行了解释。IPFS采用区块链存储技术，旨在打造一个可以永久存储、安全性和隐私性更高?

    Filecoin
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
女性公开课 HDD硬盘 电影信条 日本免税店 三体游戏 微医 APP专项整治行动 股票型基金 首届天猫电动车节 标题生成器 智慧盈 2020上半年版权报告 动物森友会更新

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM