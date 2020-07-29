游族网络：已获《三体》系列小说游戏开发、发行等权利

最近真的好多的朋友在网上问，网络机顶盒怎么买，网络机顶盒哪个好?小编看到这些回答后，决定写一篇文章，给大家来盘点一下现在有哪些好用的网络机顶盒，以及买网络机顶盒要注意的地方。首先就是网络机顶盒有哪些，目前电视盒子虽然需求量很大，但是很多厂商并没有把重心放到这上面，比如华为目前的重心就从机顶盒上面撤离，去做电视产品了，所以目前比较热门的也就当贝、小米和天猫了，我这边主要讲这 3 个品牌。当贝盒子当贝在电