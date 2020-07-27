贾跃亭前妻甘薇退出乐漾影视董事长、经理和法定代表人

【TechWeb】7月2日消息，贾跃亭今日在微博发文称，6月26日，其在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。贾跃亭称，对其个人而言，这意味着人生重启。随着FF合伙人制的实施和其个人破产重组方案的生效，其已经不再拥有FF的股权，完成向以创业心态打工和用打工方式创业的转变。而对于全体债权人来说，大家将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果；对乐视网股民来说，也可以在?