贾跃亭前妻甘薇退出乐漾影视董事长、经理和法定代表人

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贾跃亭前妻甘薇退出乐漾影视董事长、经理和法定代表人

2020-07-27 15:55 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，近日，北京乐漾影视传媒有限公司发生工商变更，甘薇退出该公司董事长、经理、法定代表人，由任书节接任。目前，甘薇仍为该公司第一大股东，持股比例达47.83%。

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