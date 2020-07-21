王帅：在阿里内网，我们永远不会删除刺耳的声音

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 阿里巴巴最新资讯 > 正文

王帅：在阿里内网，我们永远不会删除刺耳的声音

2020-07-21 20:50 · 稿源：站长之家

阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。

截屏2020-07-21 19.16.18.png

网友热搜:

阿里巴巴浏览器阿里巴巴举报阿里巴收购考拉360遭阿里巴巴封杀阿里巴巴上市阿里巴巴企业简介阿里巴巴杭州总部餐饮雅虎搜索专家陆奇可能加盟阿里巴阿里巴巴收购CNZZ阿里巴巴收购雅虎美国阿里巴巴b2b电商阿里巴巴2019峰会
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
第三方SDK泄露隐私 江南百景图繁荣度 天气之子 网络机顶盒怎么选 电影院恢复营业 人工智能创作 CHIC大湾区展 爱益森小蓝盒 警企反诈联盟 拼多多回应特斯拉 北京电影院营业 北京电影院 哇谷云

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM