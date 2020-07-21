王帅：在阿里内网，我们永远不会删除刺耳的声音

DoNews 7月17日消息（记者 刘文轩）印度在不久前禁止了59款中国应用程序，其中也包括中国电商巨头阿里巴巴旗下的UC浏览器和UC News。现在，阿里巴巴已经结束了UC浏览器和UC新闻在印度的运营。据纽约时报消息，阿里巴巴已经通知当地所有员工关于公司即将关闭的消息，并且阿里巴巴关闭了在德里郊区古鲁格拉姆和孟买的办事处。当地媒体指出，UC浏览器的主要市场在印度，UC浏览器在印度的使用率仅次于Google。UC浏览器在全球拥有4.3亿?