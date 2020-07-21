王帅：在阿里内网，我们永远不会删除刺耳的声音

阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
今日晚间，阿里王帅发布微博称，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。 王帅
今天，阿里巴巴股价高开3.46%，报233. 2 港元。截至发稿，阿里巴巴股价报236. 4 港元，涨4.88%，目前总市值为 50736 亿港元，超越腾讯重返中国市值第一大公司。截至发稿，腾讯股价报524. 5 港元，目前总市值为 50109 亿港元。
DoNews 7月17日消息（记者 刘文轩）印度在不久前禁止了59款中国应用程序，其中也包括中国电商巨头阿里巴巴旗下的UC浏览器和UC News。现在，阿里巴巴已经结束了UC浏览器和UC新闻在印度的运营。据纽约时报消息，阿里巴巴已经通知当地所有员工关于公司即将关闭的消息，并且阿里巴巴关闭了在德里郊区古鲁格拉姆和孟买的办事处。当地媒体指出，UC浏览器的主要市场在印度，UC浏览器在印度的使用率仅次于Google。UC浏览器在全球拥有4.3亿?
日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
员工和管理层每周、每月写报告，已经是很多企业的惯例，不过近日有消息称，阿里巴巴已经内部宣布，不再强制员工交周报。对此，阿里回应称，确实已经取消了强制周报，同时还宣布，要杜绝形式大
截至目前，腾讯控股港股涨幅扩大至3.1%，市值 46717 亿港元。阿里巴巴港股股价现报216. 2 港元，市值 46400 亿港元。
今天上午，阿里健康再度发布公开声明辟谣，称有关阿里巴巴 7 月 14 日减持阿里健康1. 54 亿股股份等信息为谣言。阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少，因理解差异造成了公众误读。
DoNews 7月17日消息（记者 丁凡）近日有消息称，为偿还债务与回购自己公司股票，软银集团又悄然卖出价值22亿美元的阿里巴巴股票。据悉，该交易包括领子期权合约和买权价差，预计将于2024年5月至2024年6月期间结算。交易有关细节披露于软银今年6月25日发布的年度财报的第276页，软银集团发言人证实了此次交易的细节。
7月8日上午，腾讯控股股价一路高涨，开盘价515.5港元，至截稿时已达543.0港元，涨幅5.23％，市值达到5.19万亿港元，而且还在持续上涨中。相比之下，阿里巴巴当前股价为236.2港元，今日涨幅1.6
据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里‘毕业’了。”5月18日，软银
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。”据悉，今日马云也将从软银董事会辞职。对此，孙正义在会上对马云的贡献表示了感谢。
今日，阿里巴巴开盘大涨5.09%，报251. 80 港元。昨日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
今日，阿里巴巴宣布国际站本周将上线“智能商品发布”功能，与人工发品相比，智能发品的买家点击率平均高20%，商机数平均高出195%，买家下单率高217%。据官方介绍，智能发品功能于今年 2 月上线测试，监测结果显示
DoNews7 月 3 日消息（记者 翟继茹）3日，阿里巴巴宣布与江西合作打造的全国首个省级“区块链+政务服务”基础平台，“赣服通”小程序3. 0 升级版在支付宝上线。支付宝方面介绍，区块链具有防篡改、可追溯等技术特点，适合在跨部门协同、跨行业互认等方面应用。目前，江西省户政、交管、卫健、医疗、社保等行业 56 项全省性服务已可实现“无证办理”。除此之外，阿里巴巴集团、蚂蚁集团还与江西签署了六项合作，包括重点在城市大脑?
6月30日消息，2020年BrandZ最具价值全球品牌100强排行榜发布。今年有创纪录的17个中国品牌进入了BrandZ全球100强榜单，比去年增加了两个。中国也成为上榜品牌数量第二多的国家：位于拥有51个上
今日，阿里巴巴国际站设立 10 亿元“新外贸专项补贴”，将从基础建站、拍品、选品、发品，到获客、转化等方面，为 0 跨境电商基础的企业提供服务。
截至恒指开盘，阿里巴巴涨7.15%，报254. 8 港元，市值近5. 5 万亿港元。
据国内媒体报道，近日，烟台高速交警支队龙口大队民警在龙口港收费站执勤时，发现一辆刚驶出收费站的轿车发动机轰鸣声大，车速较低，声音异常。民..
今日，苹果宣布了一项十年计划——承诺到2030年实现供应链和产品100%碳中和。苹果公司计划到2030年，为整个业务、生产供应链和产品生命..
据媒体报道，阿里近期在内部举行了一次价值观大辩论。起因是P9级别资深专家找下属进行了一次代考试，阿里决定扣除这位P9这一年的股票和年终奖。有..
2015年的一加X之后，一加手机就彻底放弃了主流市场，专心做旗舰机型，直到现在。今天，一加还在欧洲、印度等地正式发布了一加Nord，定位主流市场，..
新冠疫情的出现，改变了2020年原本的轨迹，每个人的生活也都都收到了不同程度的影响。那我们有可能彻底清除新冠病毒吗？近日，复旦大学附属华山医..
今日，苹果官方宣布，承诺到2030年实现供应链和产品100%碳中和。苹果公司计划到2030年，为整个业务、生产供应链和产品生命周期实现碳中和。苹果目..
7月21日消息，苹果发布2020《环境责任报告》，计划在 2030 年前将碳排放减少75%，同时为剩余25%综合碳足迹开发创新性碳清除解决方案。并且承诺到2..
据北京市文旅局网站消息，娱乐场所采取预约消费、错峰入场、限制停留时间等措施，并对场所内消费者数量实行动态监控，防范聚集性风险。疫情中高风..
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派..
【TechWeb】7月21日消息，据中证网消息，某“全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将于7月29日在阿里拍卖平台进行网络拍卖，起拍价9200万元。从..
苹果公司正在为其所有业务环节的完全碳中和而努力，这比政府间气候变化专门委员会的目标早了 20 年。如今苹果已经在全球企业运营方面已经实现了..
法国表态不会禁止华为在法投资5G是什么情况？据路透社 7 月 21 日最新消息，法国财政部长勒梅尔当天表示，法国不会禁止华为在法投资5G。此前英国上..
马斯克成世界第五大富豪是怎么回事？据外媒消息， 7 月 20 日特斯拉CEO埃隆·马斯克的净资产达到 742 亿美元，成为全球第五大富豪。马斯克财富的增..
2020 年进入了万物皆可直播的一年，大环境的影响下，李佳琦、薇娅等现象级主播涌现，资本的加持更让外界有了 2016 年时直播百花齐放的感觉。..
微信视频号自2020 年 1 月推出内测版，到近期开放普通用户注册，已经发展了半年。 6 月 22 日，微信之父张小龙在朋友圈表示，视频号的使用用户目前..
据AXIOS报道，TikTok将在3年内增加1万个美国岗位。..
2020年7月20日，千江月对话BNB48 Club天团“Ian、千年韭菜、老Gui和Jerry”。BNB48 Club“天团”在直播中分享了他们看好BNB的理由，以及BNB48 Clu..
从阿里拍卖方面获悉，某“全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将于 7 月 29 日进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。而从拍卖页面提供的标的公司经..
装修的旺季来啦!很多业主在这段时间开始规划新房装修、老屋翻新等，而各大电商平台、建材市场都用不同程度的优惠。如果说你也想装修，那么这段时间..
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派..