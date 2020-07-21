美团点评：授出125.5万份购股权予若干公司员工

今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 港元，有效期为 10 年。
今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 港元，有效期为 10 年。
【TechWeb】7月13日消息，美团点评对外发布公告称，于2020年7月2日至7月10日，美团因员工根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权而合计发行200.2万股B类普通股。公告内容显示，美团根据首次公开发售前雇员股份激励计划–受限制股份单位的归属而于2020年7月10日发行1693.73万股B类普通股股份。此外，美团根据首次公开发售后股份奖励计划奖励股份的归属而于2020年7月10日发行485.09万股B类普通股股份。
7 月 3 日午后，港股美团点评持续走高，截至发稿股价报191. 8 港元，盘中股价最高达193. 1 港元，成交量达 2032 万，目前总市值为 11227 亿港元。
截至目前，美团点评股价盘中上涨8.11%，突破 200 港元关口，再创新高。总市值达11707. 15 亿港元。
【TechWeb】7月3日消息，美团点评盘中股价首次站上190港元，市值突破1.1万亿港元。截至发稿，美团点评股价报192.1港元，涨幅为7.08%，目前总市值约1.12万亿港元。根据最新财报公布的数据显示，美团点评一季度营收167.5亿元，去年同期191.74亿元，同比下降12.6%；调整后净亏损2.163亿元。其中，美团点评一季度餐饮外卖业务的交易金额同比减少5.4%至715亿元，收入同比减少11.4%至人民币95亿元，主要是由于疫情期间交易用户的购买频?
今日，美团点评发布公告，于 2020 年 6 月 1 日至 6 月 19 日员工(董事除外)根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权而合计发行 273 万股B类普通股股份。
14日晚间，针对美团CEO王兴“专业球员跑不过清华普通男生”的言论，中国足球名宿范志毅喊话王兴称：“美团那人让他别凑热闹了。你管好自己的企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利。哪时候有球员说你美团没送好。中国足球没有一直好过，我们也都着急，都是在不断努力。在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!
7 月 9 日- 11 日， 2020 年世界人工智能大会云端峰会在上海隆重召开。本次大会以“智联世界，共同家园”为主题，来自全球各地的产业、学术等各界代表围绕如何把技术更好地应用于人类共同家园的建设等问题展开深入探讨。美团首席科学家、AI平台部总经理夏华夏参与了本次大会国际智能城市峰会论坛，并首次公布了美团在AI科技领域的布局和愿景，向大众揭开了美团AI的神秘面纱。（美团首席科学家夏华夏演讲）在大会的国际智能城市峰会
今日，美团发布组织调整公告称，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。据悉，“优选事业部”将推出社区团购业务“美团优选”，近期将在济南上线测试。
根据去哪儿网的数据， 2020 年第一季度，国内四星级以上酒店客房均价分别为每间夜 774 元、 593 元、 529 元，逐月递减。 2 月，国内四星级以上酒店入住人数下降87%。
6 月 23 日，有认证为“美团互助产品经理”的脉脉用户爆料一张公司内部开会照片，照片涉及“美团互助周年升级迭代”、“102—X”，同时也吐槽“最近都在公司通宵加班，频繁开会”。“X”代表什么，是不设限么？接近美团互助的相关人士分析，“102”是指美团互助现有可覆盖的常规 102 种大病；“X”则充满想象，很可能意味着美团互助将扩大病种覆盖范围，但覆盖多少现在还是个未知数。“X”代表不设限？从 2019 年- 2020 年，市场上
据天眼查数据显示，美团关联公司北京三快科技有限公司于 2019 年 12 月申请的“美团无人配送”商标于近日更新状态，当前状态为“初审公告”，国际分类为38-通讯服务
58 同城，这家曾自诩神奇的网站，如今正在拖着沉重的肉身，向服务本位艰难行进。6 月 26 日， 58 同城发布截至 2020 年 3 月 31 日第一季度财报显示，公司第一季度营收25. 6 亿元，同比下降15%。同样在生活服务领域起家，美团这位隶属腾讯系的后辈在2020Q1 的收入为167. 5 亿元，为 58 同城6. 5 倍。
今日，美团互助实现升级，成为首个“不限病种”的大病互助计划，一方面覆盖 102 种疾病保障，另一方面如果会员的“医保内花费”超过一定金额，即便不在 102 种疾病内，也可以申请大病互助。根据升级的产品规则，无论是确诊 102 种大病之内的某一种，亦或是医保内花费累积达到 12 万元，患病会员可一次性申领 15 万元互助金。
近日美团CEO王兴曾吐槽“专业球员跑不过清华普通男生”的言论遭到足球圈反驳。就在7月14日晚，中国足球名宿范志毅对于王兴的吐槽，范志毅表示让他别凑热闹了，“你管好自己企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利”。
范志毅喊话美团王兴。美团CEO王兴在饭否上发言称，「中国男足考核球员 12 分钟跑，有些外籍球员可以跑三千大几接近四千米，却有好些本土大牌球员跑不过及格线两千八或两千九。专业球员跑不过清华普通男生！」这一言论迅速引发圈内热议。
理想ONE应该是目前最火的国产车了吧，至少从不少大佬的力推程度上来说，绝对是这样的。王兴今日在饭否写道，他从来不试图说服别人“买”理想ONE，只是建议他们“试”一下
今日，胡润研究院发布《2020胡润中国10强电商》。天猫淘宝母公司阿里巴巴以4.1万亿价值成为中国最值钱电商，美团点评最近五个月增长80%，京东增长一倍，拼多多增长1.5倍，分别以9190亿、7490亿和
近日，美团CEO王兴在社交平台饭否发布动态称，“我第一次被中国有些行业标准之低所震惊是98年在清华上体育课时。男生三千米成绩在12分钟之内就满分，不少同学做到了，我也接近。与此同时，
今日，美团单车表示，北京运营团队将在热点区域加强运维力度和消毒力度，推出多重举措以最大限度保障市民骑行安全。其中，美团单车将在在原有防疫管理基础上，升级运维员工的卫生防护，提供并严格要求佩戴口罩、手套上岗，正确引导科学防护，要求上岗员工每日先测体温，做到勤洗手、工作服每日换。
美团将在酒店领域重新启动团购模式，一款名为「超级团购」的新产品已上线测试，进一步发力高星酒店市场。美团面向酒店集团的招商资料显示，「超级团购」上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择入选大众点评「必住榜」的酒店，酒店商家给出的「超级团购」折扣价需低于原价 6 折，并提供未使用随时退、过期自动退等保障政策。此外，用户可直接在目标酒店房型日历中看到可兑换日期，不需拨打电话预约，购?
据国内媒体报道，近日，烟台高速交警支队龙口大队民警在龙口港收费站执勤时，发现一辆刚驶出收费站的轿车发动机轰鸣声大，车速较低，声音异常。民..
今日，苹果宣布了一项十年计划——承诺到2030年实现供应链和产品100%碳中和。苹果公司计划到2030年，为整个业务、生产供应链和产品生命..
据媒体报道，阿里近期在内部举行了一次价值观大辩论。起因是P9级别资深专家找下属进行了一次代考试，阿里决定扣除这位P9这一年的股票和年终奖。有..
2015年的一加X之后，一加手机就彻底放弃了主流市场，专心做旗舰机型，直到现在。今天，一加还在欧洲、印度等地正式发布了一加Nord，定位主流市场，..
新冠疫情的出现，改变了2020年原本的轨迹，每个人的生活也都都收到了不同程度的影响。那我们有可能彻底清除新冠病毒吗？近日，复旦大学附属华山医..
今日，苹果官方宣布，承诺到2030年实现供应链和产品100%碳中和。苹果公司计划到2030年，为整个业务、生产供应链和产品生命周期实现碳中和。苹果目..
7月21日消息，苹果发布2020《环境责任报告》，计划在 2030 年前将碳排放减少75%，同时为剩余25%综合碳足迹开发创新性碳清除解决方案。并且承诺到2..
据北京市文旅局网站消息，娱乐场所采取预约消费、错峰入场、限制停留时间等措施，并对场所内消费者数量实行动态监控，防范聚集性风险。疫情中高风..
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【TechWeb】7月21日消息，据中证网消息，某“全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将于7月29日在阿里拍卖平台进行网络拍卖，起拍价9200万元。从..
苹果公司正在为其所有业务环节的完全碳中和而努力，这比政府间气候变化专门委员会的目标早了 20 年。如今苹果已经在全球企业运营方面已经实现了..
法国表态不会禁止华为在法投资5G是什么情况？据路透社 7 月 21 日最新消息，法国财政部长勒梅尔当天表示，法国不会禁止华为在法投资5G。此前英国上..
马斯克成世界第五大富豪是怎么回事？据外媒消息， 7 月 20 日特斯拉CEO埃隆·马斯克的净资产达到 742 亿美元，成为全球第五大富豪。马斯克财富的增..
2020 年进入了万物皆可直播的一年，大环境的影响下，李佳琦、薇娅等现象级主播涌现，资本的加持更让外界有了 2016 年时直播百花齐放的感觉。..
微信视频号自2020 年 1 月推出内测版，到近期开放普通用户注册，已经发展了半年。 6 月 22 日，微信之父张小龙在朋友圈表示，视频号的使用用户目前..
据AXIOS报道，TikTok将在3年内增加1万个美国岗位。..
2020年7月20日，千江月对话BNB48 Club天团“Ian、千年韭菜、老Gui和Jerry”。BNB48 Club“天团”在直播中分享了他们看好BNB的理由，以及BNB48 Clu..
从阿里拍卖方面获悉，某“全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将于 7 月 29 日进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。而从拍卖页面提供的标的公司经..
装修的旺季来啦!很多业主在这段时间开始规划新房装修、老屋翻新等，而各大电商平台、建材市场都用不同程度的优惠。如果说你也想装修，那么这段时间..
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