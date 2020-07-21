美团点评：授出125.5万份购股权予若干公司员工

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美团点评：授出125.5万份购股权予若干公司员工

2020-07-21 19:58 · 稿源：站长之家

今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 港元，有效期为 10 年。

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