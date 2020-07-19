李国庆拘留期满后发长文 当当网回应：裁员1300人不属实

今日傍晚，已被警方释放的李国庆对外发文《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》表示，立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长企业。李国庆还称，当当网现在所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人(其中部分包括正在哺乳期中的妈妈)，且时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金导致员工人心惶惶。对此，当当网回应表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。