李国庆拘留期满后发长文 当当网回应：裁员1300人不属实

今日傍晚，已被警方释放的李国庆对外发文《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》表示，立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长企业。李国庆还称，当当网现在所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人(其中部分包括正在哺乳期中的妈妈)，且时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金导致员工人心惶惶。对此，当当网回应表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。
今日傍晚，已被警方释放的李国庆对外发文《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》表示，立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长企业。李国庆还称，当当网现在所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人(其中部分包括正在哺乳期中的妈妈)，且时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金导致员工人心惶惶。对此，当当网回应表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。
当当网称，李国庆等人已被警方带走。今日早间，当当网发微博称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。随后，李国庆回应称，他携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当。并表示，他相信司法公
7月8日晚，平安朝阳官方微博发布消息，李某庆纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采取强力开锁、限制他人人身自由等方式扰乱了该公司正常工作秩序。
7月7日上午，当当网表示创始人李国庆在今天凌晨带人抢资料，并且已报警处理。随后李国庆也发声，表示现在当当处在依法交接时期，首要目的是要保证当当的正常经营，请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。之后李国庆还发布了一篇长文，文中希望当当网员工一起推动当当自我变革，脱胎换骨。
【TechWeb】7月7日消息，当当方面向TechWeb透露，李国庆已被警察带走。而就在11点20分左右，李国庆还发布微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们持有股东会和董事会决议，股东会是公司最高权利机构，当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务。今天早间，当当官方发布微博称，李国庆清晨强行进入公司撬保险柜拿走资料。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表?
今日，当当网方面表示，李国庆已被警察带走。对此，李国庆方面暂未回应。早些时候，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”
7 月 8 日下午，俞渝带领数位当当网员工来到北京市公安局朝阳分局，根据其中一位员工的表态和报案材料，当当网希望推动针对李国庆的刑事立案。通过当当员工所带材料显示，当当网已于 2019 年 10 月停缴了李国庆的社保，现场材料中还有“当当网人力资源部确认与李国庆结束劳动关系”的“邮件”。
7 月 16 日，当当已经成立了独立的权益保护部，以防范李国庆行政拘留期满后扰乱公司正常工作秩序。如李国庆等人再次闯入当当，员工应立即将其请出办公区，立即报警，立即给前台和行政部门打电话。
此前，“李国庆抢公章”事件才告一段落，万万没想到的是，当当今日官微发文表示，李国庆再次带人抢资料。
凤凰网科技讯 7月8日消息，在朝阳警方宣布对李国庆行政拘留后，李国庆在微博回应称，“我作为股东会和董事会选举的董事长，依据股东会决议，带领管理团队接管当当，于理有据，于法有依。现在我被强制传唤，无论面临何种处罚，我坦然承当，求仁得仁，又何患哉？”以下为李国庆回应全文：
当当网创始人李国庆在7月7日下午发布了一封《致各位小股东、同事、行业同仁》信，李国庆表示拟提请董事会，批准辞去当当CEO职务，同时他提请董事会，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，自己则将仅保留当当董事长一职。
DoNews7月16日消息（记者 程梦玲）7月16日晚间消息，当当法务部接连发布两条微博，概述了当当网20年股权历史沿革以及介绍介绍李国庆俞渝离婚案进展。在第一条微博中，称当当网由俞渝、李国庆于2000年在北京东城区创立。当当网创立后、在美国上市之前，一共接受了三次境外投资。此后为了归还私有化的并购贷款，当当的股东包括李国庆一致决定，安排北京当当科文(VIE)收购北京当当网(WOFE)，收购款的对价支付给境外控股公司，由境外控
7月8日消息，据新浪科技报道，俞渝带着数位当当网员工来到北京市公安局朝阳分局。当当方面希望对李国庆刑事立案，俞渝本人登记完之后就离开了朝阳分局，未接受媒体采访。俞渝在内部信中指责
7月19日消息，此前被朝阳警方拘留的李国庆在微博发文《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》。李国庆在文中表示，自己近几日做了深刻的反思，对此前的行为表示遗憾，之后会继续坚持在法律框架下维护股东权益。早晚读书方面向凤凰网科技证实，李国庆已被警方释放。李国庆在文中回顾自己创办当当的经历，称自己“对人不设防、对曾经相濡以沫的爱人盲目信任”是自己的优点，同时也是“人生中最大的败笔”。李国庆称，自己被
7月8日消息，李国庆硬闯当当拿走资料引发业界关注。据媒体报道，当当网于2019年10月份停缴李国庆社保。当当员工呈现的文件显示，2018年9月份李国庆向董事长俞渝提出辞职，1月7日确认李国庆的请
7月7日消息，今天上午李国庆带领二十多人硬闯当当，强行撬开保险柜并拿走资料。随后李国庆宣布全面接管当当网并公布了一系列任命，李国庆辞去CEO职务，保留董事长一职，姚丹骞出任当当代理CEO
前段时间李国庆上门抢章之后，今天李国庆再次“硬闯”当当。7月7日上午消息，当当网发布消息称李国庆诉诸武力，带着二十多人强行撬开当当保险柜并拿走了资料。李国庆方面发声，表
7月7日凌晨，当当网创始人李国庆带人闯入当当网，并且取走当当网资料。后续根据当当网的介绍，当天凌晨李国庆撬开多处保险柜，拿走资料，公司已报警。
李国庆等4人被行政拘留。在经历过「抢公章」等事件后，关于当当网控制权争夺的闹剧还在继续。针对李国庆带人进入当当撬开保险柜拿走资料一事，朝阳警方昨日晚间发布情况通报。
7月7日消息，当当网今日发布公告，表示李国庆再次诉诸武力，带二十多人清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当网表示已经报警，目前事情正在处理当中。当当顾客的正常购买，供应商
李国庆拟辞任当当CEO，俞渝呼吁员工保卫当当。7 月 7 日下午 13 点半左右，当当创始人李国庆发布致小股东、同事、行业同仁信称：「拟提请董事会，批准我辞去当当CEO职务，为此我提请董事会，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，我将仅保留当当董事长一职。」
7月19 日，四川一火锅店发文称郑恺新开的火锅店内装修风格疑似抄袭，引发热议。对此，郑恺旗下火锅店发布声明，称已经沟通专业法律人士、行业设计..
在私域运营中会涉及到很多关键环节，见实和伙伴们在实践中发现，其中的关键环节包括但不局限于以下：做好公域引流及留存;裂变(当企业微信成为私域..
今日傍晚，已被警方释放的李国庆对外发文《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》表示，立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长..
7月19日消息，李国庆在自己的微博发布一篇名为《收拾心情再出发 让当当重现辉煌》的文章，表示这么些年来，还从来没有这么多的闲暇集中思考一下人..
拼多多战略副总裁九鼎回应外界对拼多多 GMV 注水质疑，称拼多多在GMV统计口径和信息披露方面没有任何问题，但这件事的背后映射出有竞争对手通过歪..
早些时候，已被警方释放的李国庆对外发文，称当当网现在所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员1300人（其中部分包括正在哺乳期中的妈妈），且时不时..
今日下午，李国庆发布名为《收拾心情再出发 让当当重现辉煌》的长文称，当当所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人，还时不时以婚丧嫁产等考..
7月19日消息，华为旗下一款麦芒新机在工信部入网，工信部证件照以及部分参数信息曝光。外观方面，从工信部网站放出的证件照来看，这款麦芒新机采用..
今年WWDC上，苹果终于明确表态推出Apple Silicon产品，并将在今年晚些时候的MacBook上首发，替代存续多年的Intel x86处理器。来自国外爆料人a_rum..
7月19日消息，此前被朝阳警方拘留的李国庆在微博发文《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》。李国庆在文中表示，自己近几日做了深刻的反思，对此前的..
7月19日下午，雷军在个人微博晒出了自己十几年前最喜欢的手机，居然是palm。雷军发文称：“这是我十多年前最喜欢的一部手机，这部手机支持无..
在家用清洁电器市场上，智能扫地机器人是时下广受好评的实用清洁小家电，它可以帮助人们节省出大量的业余时间，全程自动地打扫房间卫生，可谓是懒..
美国时间 2020 年 7 月 17 日消息，加州DMV发布官方通告，宣布AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照(可载人)，也是目前唯一获得该牌照的中国公司..
7 月 18 日，首届河南(洛阳)快手网红文旅大会在洛阳市会议中心正式启动。作为启动仪式上的一个重要环节，快手科技运营总监韩叙在现场发布了一项针..
7月22日19:30，联想拯救者电竞手机就要正式发布了，今天官方公布了新机的最新亮点：全功能双Type-C。众所周知，全功能Type-C拥有供电、数据传输以..
今年的天文爱好者可为是大有眼福了，7月的5大天象还没有结束，8月又将上演新的5场天象奇观。7月19日，据媒体报道，8月将上演土木双星伴月、火星与..
虽然上周关于索尼将正式公布PS5售价、预订细节的传言未能坐实，但公布PS5全家福预订页面的电商却出现不少，包括但不限于亚马逊、Flipmart等。细心..
7月19日消息，博主@数码闲聊站爆料，小米新旗舰将于下月发布，首次支持百瓦级超级快充。目前型号为M2007J1SC的小米旗舰获得3C认证，其配备的充电器..
今日，北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级，消息一出，瞬间点燃北京人的旅行热情，他们摸出手机，搜索“机票”。携程数据显示：北京..
7月19日消息，据媒体报道，成都市和平电影院售出影院复工后的全国第一张电影票，影片为《哪吒之魔童降世》。据报道，成都市和平电影院在没有任何宣..