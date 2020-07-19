李国庆拘留期满后发长文：立誓接管当当 带领当当勇往直前

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李国庆拘留期满后发长文：立誓接管当当 带领当当勇往直前

2020-07-19 20:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:今日下午，李国庆发布名为《收拾心情再出发 让当当重现辉煌》的长文称，当当所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人，还时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金。

李国庆表示，自己立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长企业。通过为小股东和受到不公平对待的员工和他们的家人伸张正义，讨回公道，通过共商共建共享以最大激发员工再创辉煌的动能。这便是4 月底和 7 月初两次行动的动机和背景。很遗憾地看到本出于良好动机的接管方式造成了广泛的社会影响。在过去几天里，对此做了深刻的反思。

最后，李国庆还称，自己会倔强地站起来，掸掸沾在身上的灰土，继续前行，带领当当勇往直前，会继续坚持在法律框架下维护股东权益。

针对李国庆上述言论，当当方面表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。

7 月 8 日，朝阳警方发布通报称， 李国庆纠集他人，在办公场所内，采取强力开锁、限制他人人身自由等方式扰乱了当当正常工作秩序，已将李某庆等 4 名违法行为人依法行政拘留。

 7 月 16 日，当当宣布成立独立的权益保护部，以防范李国庆行政拘留期满后扰乱公司正常工作秩序。当当“权益保护部”将重点招募有司法机构相关工作经验、退伍军人及安保人员。

李国庆，当当

以下为李国庆全文：

收拾心情再出发 让当当重现辉煌

这么些年来，还从来没有这么多的闲暇集中思考一下人生。在时间凝固的日子里，我想念家人和朋友，回顾成功与失败，反思接管当当的经过以及思索未来。对已故的父母，我充满感恩之情。父亲给了我商业头脑，母亲教给我心地善良。儿时的画面像放电影一样在眼前浮现：妈妈操持家务之余，每天做针线活补贴家用，七岁的我卖力地蹬着缝纫机，让妈妈节省一些气力。生平最好吃的巧克力是大姐花第一个月工资为我买的那一块。姐姐们辞职助我创业，为我做采购员和会计师。俞出现后要求她们退出，她们不为难弟弟，一无所求、二话没说地撤离。她们在我面前没说过俞一个 “不”字，却在去年 10 月无端遭她谩骂还要忍着。这些天她们为我担惊受怕，寝食难安，四姐为此事犯心脏病入院，还一边服药、一边在病房接受公安方面执着的现场了解。每每想起这些，我深感欠姐姐们太多太多。

我很幸运。在中国改革开放热火朝天和国际互联网方兴未艾的 1999 年，我创办了中国第一家网上书城 - 当当。最初的 25 年里，我们面对数百家竞争公司，经常是背水一战。我和团队同舟共济，一次次化险为夷。他们当中的多位也从同事变为挚友。在当当未来发展方向和公司管理理念上，俞和我的冲突很早便暴露出来，我也是一直想办法避免把工作矛盾变成家庭矛盾。对劝她回家的董事会决议，我没有忍心执行。回想起来，也许从那时起，她便开始了独掌大权的处心积虑。对人不设防、对曾经相濡以沫的爱人盲目信任或许是我一直引以为傲的优点，而同时这也不幸地成为了我人生最大的败笔。直到被 “逼宫”之后，我仍然带着善意和诚意与俞协议分手。怎奈她欲鱼与熊掌兼得，夺权敛财，对其他股东既不以合理价格套现，又拒绝分红，甚至试图以超低价买断曾为当当的今天奋力打拼、付出青春年华、无怨无悔的小股东们，实现对公司的一手遮天。在法庭上，她一方面想尽办法拖延离婚，竟然想出 “蘑菇战术”，另一方面同时策划一系列官司并扬言 “让李国庆最后连律师费都付不起”。罢了。

让我痛心疾首的是，为善良和轻信，我付出了高昂的代价不重要，让政府和全出版界、文化界面对裹足不前的当当忧心忡忡。现在当当所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人(其中部分包括正在哺乳期中的妈妈)，还时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金导致员工人心惶惶，士气低落，毫无积极性可言。是只在舒适圈固守传统图书业务而不开拓创新带来的长期持续发展的危机。

我立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长企业。通过为小股东和受到不公平对待的员工和他们的家人伸张正义，讨回公道，通过共商共建共享以最大激发员工再创辉煌的动能! 更为挽救我呕心沥血创立和经营的当当免遭毁于一旦。在保住网上图书售卖的行业地位的同时开拓新业务，让当当再现辉煌，这便是我今年 4 月底和 7 月初两次行动的动机和背景。我很遗憾地看到本出于良好动机的接管方式造成了广泛的社会影响。在过去几天里，我对此做了深刻的反思。

我会倔强地站起来，掸掸沾在身上的灰土，继续前行，带领当当勇往直前，我会继续坚持在法律框架下维护股东权益。感谢 “早晚读书”团队的支持，感谢相识与不相识的朋友们对我的厚爱。多年来爱护和支持当当的所有亲们，我和当当不会辜负你们!当当曾经是北京诞生成长的全国文化互联网先锋，今后会开拓创新，再次成为大文化互联网的旗帜。

当当创始人 董事长李国庆

2020 年 7 月 19 日


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