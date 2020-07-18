未来数周 Facebook将推出针对TikTok的产品

据外媒报道，未来数周内，Facebook将在美国和其他 50 多个国家推出短视频应用Instagram Reels，从而向TikTok（抖音海外版）发起挑战。
印度千万粉丝大V吐苦水是怎么回事？据媒体报道，在印度宣布禁用 59 款中国应用程序后，引发舆论反弹。多名在社交平台Tiktok上拥有上千万粉丝的印度大V用户「大吐苦水」，因为禁令让他们失去了主要收入来源。
韩国通信委员会(KCC)周三表示，已对短视频平台、抖音海外版TikTok罚款1.86亿韩元(约合15.5万美元)，原因是TikTok处理用户数据不当。眼下，TikTok引发的全球隐私担忧正在加剧。KCC称，TikTok在未征得家长同意的情况下收集了14岁以下儿童的数据，违反了当地电信法，并且没有就向海外转移个人数据对用户做出适当通知。KCC表示，TikTok非法收集了6000条14岁以下用户的数据，
抖音海外版TikTok在全球大火，靠着精准的视频推荐和社交属性，成为中国科技公司出海的优秀案例。和其他社交媒体平台和应用程序一样，TikTok的主要竞争点就在于个性化的算法推荐。但是，TikTok推荐系统的幕后工作方式对外界而言始终是个谜。
Facebook本周透露，其将关闭两个正在测试中的应用，其中一个是克隆TikTok产品。不过这家社交巨头并未就此死心，因为它正在尝试开发一个新的类似TikTok的产品。
据外媒报道，Facebook将大规模在美国和其它50多个国家推出短视频应用Instagram Reels。此前，Facebook就已经在印度测试Instagram的视频编辑应用Reels，以图在TikTok在印度被禁止时，追击印度用户市场。此前，Facebook关闭了独立的短视频应用Lasso，而全力“押注”在Reels上。Reels像TikTok一样允许用户拍摄15秒的内容，并提供剪辑工具。目前，Reels还属于Instagram的一个功能，并没有独立应
上线一年半后，Facebook 已决定放弃旨在取代 TikTok 的 Lasso 短视频应用。在周三的公告中，该公司很遗憾地通知 Lasso 用户，其将于 7 月 10 日关闭这项服务。2018 下半年推出的 Lasso，曾被视作在中西年轻用户群体中都占有一席之地的 TikTok 的有力竞争者。
7月10日消息，据外媒报道，字节跳动正计划调整TikTok的公司结构，并考虑将TikTok的总部设在海外，或者成立新的管理委员会，以缓解美国政界对这项服务的担忧。据悉，目前TikTok还没有自己的总部，TikTok此前表示，其海外最大的五个办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。日前，有外媒报道称，美国政府正考虑在境内禁用短视频应用TikTok，并称这是针对中国新冠疫情处理方式的报复。去年11月，美国政府曾启?
思考 Zoom 这家公司有一段时间了。目前有部分零散观点和证据，但还不足以串成一个完整逻辑。所以先分享一个比较认同的视角，来自 Ben Evans(他的每周 newsletter 我必读，是目前为止最值得花时间的没有之一)。
毋庸置疑，Facebook是世界上最为成功的社交平台之一，不仅坐拥亿万用户，其业务也在科技行业中不断纵深发展。但最近，Facebook的日子并不好过。例如，为敦促Facebook加大力度打击仇恨言论和虚假信息，广告商抵制该公司的活动愈演愈烈，引发滚雪球效应。分析人士称，这可能导致Facebook的核心数字广告业务遭到重创。 6 月 28 日晚间，有媒体报道，受大型广告主接连表示将暂停在Facebook投放广告等消息的影响，Facebook股价大跌。
据外媒最新消息称，美国总统特朗普政府正在考虑根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对TikTok、微信这样的中国社交媒体应用采取行动。该法案赋予了总统在应对“异常威胁”时对企业进行
印度通信和信息技术部 6 月 29 日宣布，出于“安全”考虑，封禁包括抖音海外版TikTok在内的 59 款中国App。22 岁的萨达姆·汗(Saddam Khan)听到这个消息的时候，正在新德里火车站当搬运工，他的头上正顶着两只客户的公文包，“我真想把包扔了然后哭一场。”萨达姆·汗说。
亚马逊息技术部门在发给员工的一封电子邮件中，命令员工从手机上删除TikTok，称这款广受欢迎的视频应用存在“安全风险”，如果员工不遵守规定，他们将无法通过手机访问自己的工作邮件。上周五下午，该公司又撤回了这一份命令。
据外媒7月10 日消息，美国当地时间 10 日，亚马逊要求其员工从手机上删除视频分享应用TikTok，原因是出于安全考虑，但亚马逊随后又撤回了这一要求。
【TechWeb】7月11日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，亚马逊通知员工卸载TikTok，如果员工的移动设备上装有TikTok，必须不晚于7月10日卸载，以保持对亚马逊邮箱的移动端访问权限。不过，随后周五晚些时候，亚马逊在一份声明中称：上午发给部分员工卸载TikTok的电子邮件是误发。目前公司对TikTok的政策没有任何改变。TikTok作为字节跳动旗下产品，目前在美国、印度等地均拥有大量用户，据数据分析机构Sensor Tower统计，TikTok
【TechWeb】7月10日消息，据外媒报道，字节跳动正计划调整TikTok的公司结构，并考虑将TikTok的总部设在海外，或者成立新的管理委员会，以缓解美国政界对这项服务的担忧。对此，字节跳动方面对外回应称，不予置评。据悉，目前TikTok还没有自己的总部，TikTok此前表示，其海外最大的五个办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。日前，有报道称，美国政府正考虑在境内禁用短视频应用TikTok，并称这是针对中国新冠疫情处?
据BBC报道，自印度宣布禁用 59 款中国应用程序后，引发一些印度网红的抗议。多名在社交平台TikTok上拥有上千万粉丝的印度大V用户“大吐苦水”，他们很多都是靠短视频平台TikTok为生，这其中就包括网红Geet。
社交媒体巨头Facebook公司的一名黑人员工投诉称，该公司假借对多样性和民权的承诺，包括对“黑人的命也是命”运动的支持，掩盖了对黑人员工的广泛歧视。
据《香港经济日报》报道，今日有消息称TikTok母公司字节跳动正研究战略替代方案，包括可能分拆Tiktok为美国公司。此前就有消息称，因TikTok在海外遭受审查，其母公司字节跳动考虑改变旗下短视频应用TikTok的公司架构。并考虑将TikTok总部设在海外，或成立新的管理委员会，以缓解美国对这项服务的担忧。对此，字节跳动方面对外回应称不予置评。
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）TikTok发言人周一晚些时候向路透社表示，这款应用将在几天内退出香港。TikTok是字节跳动面向海外市场推出的短视频应用，“鉴于最近发生的事件，我们决定停止TikTok应用在香港的运营”TikTok发言人在回答路透社提问时表示。包括Facebook、Google在内的其他科技公司已经暂停处理官方在该地区的用户数据请求。对于这一消息，字节跳动中国CEO张楠表示，抖音在香港有很多用户，将继续为香港用户提供服?
在TikTok被禁后，Instagram的Reels功能将扩展到印度。据Business Insider报道，Facebook正在印度测试Instagram的Reels功能。Reels是一个视频编辑工具，旨在让人们创建TikTok风格的 15 秒视频，可以分享到他们的Instagram故事，通过DM发送，或发布到探索选项卡的一个名为Top Reels的部分。
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