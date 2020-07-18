未来数周 Facebook将推出针对TikTok的产品

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未来数周 Facebook将推出针对TikTok的产品

2020-07-18 10:03 · 稿源：站长之家

据外媒报道，未来数周内，Facebook将在美国和其他 50 多个国家推出短视频应用Instagram Reels，从而向TikTok抖音海外版）发起挑战。

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