文旅部开放室内旅游！全国400个文博场馆可上支付宝在线预约

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:全国各地的幼儿园、中小学和高校学生陆续开启暑期模式，文博场馆成为游客们偏好的出游目的地。 7 月17日消息，目前全国已有25个省及自治区的近400个文博场馆集体上支付宝开“办事处”。游客只需上支付宝搜“文旅绿码”小程序即可在线分时预约，并在线下扫码核销，做到无接触旅游。

日前，国家文旅部发布“关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知”，通知指出，恢复跨省团队旅游和室内场所旅游，要求旅游景区继续贯彻落实“限量、预约、错峰”的要求。更多文博场馆还在持续接入“文旅绿码”支付宝小程序。





据了解，“文旅绿码”打通了全国港澳台外31个省市及自治区的健康码，当游客处于绿码状态，就可以在支付宝上分时预约购票。基于这套方案，文博场馆和景区可以做到从源头确保客流的安全，并做好人员分流，避免过多人员接触。

“文旅绿码”支付宝小程序的数据显示，进入暑期两周以来，预约文博场馆的游客数增长了 7 倍。目前，全国最热门的Top5文博场所分别是浙江自然博物馆、山东博物馆、甘肃省博物馆、山东美术馆、北京西山大觉寺。

每年暑期是山东省博物馆的客流高峰，今年包括“六合同风秦文化展览”在内，该馆共推出了 3 场全新展览。通过接入“文旅绿码”，山东省博物馆目前把每日客流控制在3000人，通过人员分流加强防疫效果。工作人员表示，“进入暑期后，家长带孩子来看展的人数明显增多。实现分时预约制是文博场馆的总体趋势，一方面可以更好地应对突发情况和重要展览，做好客流疏导，另一方面，也可以让博物馆通过数字化的方式更加了解自己的游客，做更精准的策展服务。”

目前，支付宝数字文旅服务商“博物文化”，已经面向博物馆免费开放分时预约等数字化能力的接入。

今年 3 月，支付宝宣布升级为“数字生活开放平台”，聚焦助力服务业数字化升级。几个月来，各行各业把服务搬进支付宝，设立“数字办事处”已成趋势，截至目前，全国已有 1000 多家数字景区、 300 多城市数字市民中心、 100 多个数字消费券城市。