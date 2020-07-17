当当法务回应李国庆俞渝离婚诉讼：俞渝为大股东

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当当法务回应李国庆俞渝离婚诉讼：俞渝为大股东

2020-07-17 09:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:昨日，当当法务部发长文，详述了当当网20年股权历史沿革。当当法务部称，在北京当当科文，俞渝李国庆和管理层，他们分别持股64.2%、27.51%和8.29%，因孩子是外籍，被俞渝、李国庆和管理层按比例代持他18.65%的股权。目前北京当当科文登记的股权比例，真实反映了俞渝、李国庆和他们孩子在2016年的约定，符合当当的历史。

当当法务部称，李国庆离开当当网管理层多年，李国庆发布过离开当当网的公告、当当网保存了停止为他支付工资、缴纳社保的记录，李国庆目前在当当网的身份只有小股东。当当网20年来股权结构一直很清晰，2019年7月，李国庆企图用离婚诉讼，修改其家庭的财产的书面安排，在离婚诉讼中受阻，又企图将婚姻法带入公司法，制作法律上不成立的股东会决议、董事会决议，这将不会得到《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国公司法》的支持。

当当 (3)

以下为当当法务部全文：

当当网 20 年股权历史沿革

当当网由俞渝、李国庆于 2000 年在北京东城区创立。 2000 年第一次融资，由国际著名风险基金和俞渝父母的投资，当当网于十年后、 2010 年 12 月在美国纽交所上市，于 2016 年 9 月完成私有化退市。 2016 年 9 月退市时，俞渝、李国庆、孩子和管理层，约定了他们在控股公司的股权比例，即俞渝52.23%、李国庆22.38%、孩子18.65%、管理层6.74%。这个比例，扣除代持因素，目前同步映射在北京市工商局登记的北京当当科文电子商务有限公司(简称“北京当当科文”)的股权结构中。

当当网创立后、在美国上市之前，一共接受了三次境外投资。与众多互联网公司，如新浪、阿里巴巴一样，都设有VIE结构，即当当网境外的控股公司，全资拥有北京当当网信息技术有限公司(简称“北京当当网”或WOFE)，北京当当网通过协议控制北京当当科文电子商务有限公司(简称“北京当当科文”或VIE)。当当网从成立到现在，二十年来，销售收入的大部分在境外公司全资拥有的北京当当网WOFE，小部分收入在北京当当科文VIE。当当所有的股权安排、利益分配，历史上都是在境外控股公司层面，不在境内的VIE。

2016 年 9 月，当当网完成从美股退市(私有化)时，其私有化的资金来源，是境外公司的存款 2 亿多美元以及中行提供的1. 4 亿美元(约 10 亿人民币)的并购贷款。当当网需要在 2018 年 9 月归还中行的美元并购贷款。

为了归还私有化的并购贷款，当当的股东包括李国庆一致决定，安排北京当当科文(VIE)收购北京当当网(WOFE)，收购款的对价支付给境外控股公司，由境外控股公司归还中行贷款。当当网的股权，从境外控股公司→北京当当网WOFE→北京科文当当VIE的序列，转换为原股东在北京当当科文持股。在完成工商审批、外管审批和税务缴纳后，当当网将自有的人民币换成美元、支付给控股公司，控股公司将并购贷款还给中行。

在北京当当科文，俞渝、李国庆和管理层，他们分别持股64.2%、27.51%和8.29%，因孩子是外籍，被俞渝、李国庆和管理层按比例代持他18.65%的股权。

目前北京当当科文登记的股权比例，真实反映了俞渝、李国庆和他们孩子在 2016 年的约定，符合当当的历史。

李国庆离开当当网管理层多年，李国庆发布过离开当当网的公告、当当网保存了停止为他支付工资、缴纳社保的记录，李国庆目前在当当网的身份只有小股东。

当当网 20 年来股权结构一直很清晰， 2019 年 7 月，李国庆企图用离婚诉讼，修改其家庭的财产的书面安排，在离婚诉讼中受阻，又企图将婚姻法带入公司法，制作法律上不成立的股东会决议、董事会决议，这将不会得到《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国公司法》的支持。

当当法务部

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