格力电器：今日耗资5140万元首次回购股份

今日，格力首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购股份数量为 909991 股，占公司截至 7 月 15 日总股本的0.0151%，成交价为56. 33 元/股-56. 52 元/股，支付的总金额约 5140 万元(不含交易费用)。
今日，格力首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购股份数量为 909991 股，占公司截至 7 月 15 日总股本的0.0151%，成交价为56. 33 元/股-56. 52 元/股，支付的总金额约 5140 万元(不含交易费用)。
格力质疑美的弄虚作假。7 月 6 日消息，格力电器今日发布公开信回应「格力电器被中国移动取消中标资格一事」称，重庆美的发票信息不一致。格力表示：招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标？此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，我们将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。
珠海格力电器股份有限公司因为在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中“弄虚作假”，被中国移动取消中标资格。
今年6月1日中国移动采购与招标网发布了一份《关于珠海格力电器股份有限公司负面行为处理结果的公告》，在该公告中表示珠海格力电器股份有限公司在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中“弄虚作假”，取消中标资格。
6月24日消息，格力电器对外发布公告称，持本公司股份536,022,233股（占本公司总股本比例8.91%）的股东河北京海担保投资有限公司（以下简称“京海担保”）拟以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持所持公司股份合计不超过42,881,778股，占本公司总股本的0.71%。其中以大宗交易方式减持的起始日期不早于2020年6月22日，以集中竞价交易方式减持股份的期间为：自2020年7月16日起，至 2021 年 1 月 15 日止?
【TechWeb】6月22日消息，格力电器日前对外发布公告称，持股8.91%的股东河北京海担保投资有限公司（京海担保）拟以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持不超4288万股，占公司总股本的0.71%。其中以大宗交易方式减持的起始日期不早于2020年6月22日，以集中竞价交易方式减持股份的期间为：自2020年7月16日起，至2021年1月15日止。减持股份来源为京海担保2007年通过协议转让方式从珠海格力集团有限公司受让的股份及由
【TechWeb】7月10日消息，格力电器发布公告称，公司于7月9日收到持股5%以上股东河北京海担保投资有限公司（以下简称“京海担保”）《减持完毕通知书》，截至2020年7月9日，京海担保累计通过大宗交易的方式减持公司股份42,881,778股，占公司总股本的0.71%，本次减持计划已实施完毕。自2010年7月8日公司披露《简式权益变动报告书》至本公告日，京海担保累计减持2.08% 。2020年6月20日，格力电器对外披露了《关于持股5%以上股东股份?
针对“格力电器被中国移动取消中标资格”的报道，格力电器在7月4日凌晨做出了回应，格力电器表示：申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。
昨日晚间，格力电器发布2020年半年度业绩预告称，预计预计上半年盈利 63 亿- 72 亿元，同比下降48%-54%。今年上半年实现营业收入695亿元~725亿元，同比有所下滑。
今日，格力电器公布数据称， 6 月 18 日，格力“智惠618·健康生活家”主题直播活动创下102. 7 亿元的销售记录，超越半个月前董明珠 6 月 1 日直播销售65. 4 亿的成绩。
今日，格力电器发布上半年业绩预告，预计上半年盈利 63 亿- 72 亿元，同比下降48%-54%。业绩下降的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱以及2020 年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式。
7月14日格力电器发布上半年业绩预告，预计上半年盈利63亿-72亿元，同比下降48%-54%。业绩下降的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱以及2020 年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式。
昨日 15 点，瑞幸咖啡召开特别股东大会，投票决定是否罢免陆正耀、黎辉、刘二海和邵孝恒在董事会的职务，同时，瑞幸咖啡还将在此次股东大会上讨论两位新独立董事的加入。昨日晚间，瑞幸咖啡会议投票通过了对陆正耀、黎辉、刘二海及Sean Shao的董事罢免议案。同时会议投票通过了增加Ying Zeng和Jie Yang两名独立董事。
昨日晚间，针对“英国决定停止在5G建设中使用华为设备”一事，华为英国发言人表示：“这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。
今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正
美的通过官方微博发布《就中国移动项目发票信息及技术参数的澄清说明》，表示格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。
前两天格力因为在中国移动的招标中弄虚作假被罚，随即引发了网络热议，格力一方面强调自己不是造假而是材料失误，另一方面直指竞争对手美的是幕后黑手，并揭露了美的方面的问题。根据格力的举
今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正?
关于中国移动取消格力电器中标资格一事，格力电器今晨紧急发布声明解释系材料整理失误，并指某广东同行企业恶意诽谤。
关于中国移动取消格力电器中标资格一事，格力电器今晨紧急发布声明解释系材料整理失误，并指某广东同行企业恶意诽谤。格力在声明中称：近期，网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把
今日晚间，美的发布澄清说明称，公司一直以技术创新和用户服务为中心，诚信经营，不回避真正的问题，力求让行业健康发展、公平竞争。格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。
【TechWeb】7月16日消息，针对3·15晚会曝光的趣头条广告乱象，趣头条方面发布声明称，针对中央电视台3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。凤凰网科技查询工商信息显示，嗨学网曾多..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题，虽然五菱曾多次召回汽车，..
最近登录QQ邮箱的网友会发现，其中有一条公告写到：“很抱歉通知你，QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线，对你造成的不便敬请谅..
作为被央视315点名的唯一汽车品牌，曾有神车之名的宝骏560让一些车主伤心了，花了14万买的车结果变速箱多次故障都修不好，2018年突然停产，投诉就..
今晚的央视315晚会点名曝光了多家企业的质量问题，其中互联网企业趣头条被曝存在广告猫腻问题，随后趣头条股价暴跌20%。刚刚趣头条率先发表公告，..
DoNews 7月16日消息（记者 丁凡）今晚315晚会，通用五菱宝骏汽车被点名，多名车主反应宝骏560车型变速箱出现问题，在向4S召回维修之后变速箱的问题..
从郎朗吉娜以京东国际体验官的身份揭开 415 京东国际进口日的开始，每月 15 日的京东国际进口日就开始与浪漫结缘， 7 月 15 日，京东国际爱妻月高..
【TechWeb】今年7月16日的315晚会点名了一台自主品牌汽车：宝骏560。不少消费者反应的买车没多久，就遇到了在路上突然失去动力的情况，据调查，宝..
【TechWeb】 7月16日，2020年3·15晚会点名趣头条广告乱象被曝光，对此，趣头条发布声明称，针对中央电视台3.15晚会报道的关于趣头条平台广告问题..
7月16日晚上，央视315晚会上对趣头条平台上的广告问题进行了报道，在当晚趣头条回应央视报道，表示正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现..
凤凰网科技讯 7月16日消息，今晚播出的315晚会中，报道“嗨学网退费为何这么难”。凤凰网科技查询中国裁判文书网发现，近年来关于嗨学网退费难的诉..
7月16日下午，在荣耀MagicBook新品发布会上，荣耀还带来了两款平板，分别是荣耀平板6与荣耀平板X6，起售价最低1099元。我们快科技已经拿到了荣耀平..
Google 联合创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 在 2004 年公司上市时说，他们的搜索结果展示是最好的，广告很少，很有用，也不突出。Page 还表示，..
微软计划在今年晚些时候推出最新的游戏机Xbox Series X，作为Xbox One的继任者，旧版游戏机必然会在某个时间点被淘汰。然而，澳大利亚网站Press S..
根据第三方调查数据显示，全球每 10 台设备中就有 7 台运行 Chrome 浏览器。很多人使用它来日常上网的同时，也有很多人依靠它来管理自己的密码。C..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，针对315晚会报道嗨学网退费难问题，嗨学网日前回应表示，已于第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及..
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，在315晚上，国际连锁餐饮品牌汉堡王被曝光，汉堡王所谓的“皇冠标准”，开始让人质疑和唏嘘。首先，是在食..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，指出赌博广告堂而皇之登上其平台。值得注意的是，趣头条..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题。五菱随后回应被315晚会点..