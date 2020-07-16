格力电器：今日耗资5140万元首次回购股份

【TechWeb】6月22日消息，格力电器日前对外发布公告称，持股8.91%的股东河北京海担保投资有限公司（京海担保）拟以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持不超4288万股，占公司总股本的0.71%。其中以大宗交易方式减持的起始日期不早于2020年6月22日，以集中竞价交易方式减持股份的期间为：自2020年7月16日起，至2021年1月15日止。减持股份来源为京海担保2007年通过协议转让方式从珠海格力集团有限公司受让的股份及由