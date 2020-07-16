格力电器：今日耗资5140万元首次回购股份

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格力电器：今日耗资5140万元首次回购股份

2020-07-16 19:57 · 稿源：站长之家

今日，格力首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购股份数量为 909991 股，占公司截至 7 月 15 日总股本的0.0151%，成交价为56. 33 元/股-56. 52 元/股，支付的总金额约 5140 万元(不含交易费用)。

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